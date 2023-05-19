https://ria.ru/20230519/ukraina-1872952218.html

Россия не забудет о госперевороте в Киеве в 2014 году, заявил Путин

Россия не забудет о госперевороте в Киеве в 2014 году, заявил Путин - РИА Новости, 19.05.2023

Россия не забудет о госперевороте в Киеве в 2014 году, заявил Путин

Россия никогда не забудет, что источником власти сегодняшнего Киева стал государственный переворот в 2014 году, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T15:18

2023-05-19T15:18

2023-05-19T15:18

в мире

украина

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155654/20/1556542044_0:164:3117:1917_1920x0_80_0_0_182f725fbc95fea5f0a56cb1d1ecc404.jpg

ПЯТИГОРСК, 19 мая - РИА Новости. Россия никогда не забудет, что источником власти сегодняшнего Киева стал государственный переворот в 2014 году, заявил президент РФ Владимир Путин. "Режим, захвативший в Киеве власть в результате вооруженного переворота в 2014 году. Конечно, там потом выборы были, мы знаем и слышим, но первичный источник власти в Киеве - госпереворот. Об этом мы тоже не забываем и не забудем", - сказал Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.

https://ria.ru/20230223/perevorot-1853918892.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, владимир путин