https://ria.ru/20230519/ukraina-1872952218.html
Россия не забудет о госперевороте в Киеве в 2014 году, заявил Путин
Россия не забудет о госперевороте в Киеве в 2014 году, заявил Путин - РИА Новости, 19.05.2023
Россия не забудет о госперевороте в Киеве в 2014 году, заявил Путин
Россия никогда не забудет, что источником власти сегодняшнего Киева стал государственный переворот в 2014 году, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T15:18
2023-05-19T15:18
2023-05-19T15:18
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россия
владимир путин
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ПЯТИГОРСК, 19 мая - РИА Новости. Россия никогда не забудет, что источником власти сегодняшнего Киева стал государственный переворот в 2014 году, заявил президент РФ Владимир Путин. "Режим, захвативший в Киеве власть в результате вооруженного переворота в 2014 году. Конечно, там потом выборы были, мы знаем и слышим, но первичный источник власти в Киеве - госпереворот. Об этом мы тоже не забываем и не забудем", - сказал Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.
https://ria.ru/20230223/perevorot-1853918892.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Владимир Путин
Россия не забудет о госперевороте в Киеве в 2014 году, заявил Путин
Путин: Россия не забудет, что источником нынешних киевских властей стал госпереворот
ПЯТИГОРСК, 19 мая - РИА Новости. Россия никогда не забудет, что источником власти сегодняшнего Киева стал государственный переворот в 2014 году, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Режим, захвативший в Киеве власть в результате вооруженного переворота в 2014 году. Конечно, там потом выборы были, мы знаем и слышим, но первичный источник власти в Киеве - госпереворот. Об этом мы тоже не забываем и не забудем", - сказал Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.
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