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Россия не забудет о госперевороте в Киеве в 2014 году, заявил Путин - РИА Новости, 19.05.2023
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15:18 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/ukraina-1872952218.html
Россия не забудет о госперевороте в Киеве в 2014 году, заявил Путин
Россия не забудет о госперевороте в Киеве в 2014 году, заявил Путин - РИА Новости, 19.05.2023
Россия не забудет о госперевороте в Киеве в 2014 году, заявил Путин
Россия никогда не забудет, что источником власти сегодняшнего Киева стал государственный переворот в 2014 году, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T15:18
2023-05-19T15:18
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россия
владимир путин
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ПЯТИГОРСК, 19 мая - РИА Новости. Россия никогда не забудет, что источником власти сегодняшнего Киева стал государственный переворот в 2014 году, заявил президент РФ Владимир Путин. "Режим, захвативший в Киеве власть в результате вооруженного переворота в 2014 году. Конечно, там потом выборы были, мы знаем и слышим, но первичный источник власти в Киеве - госпереворот. Об этом мы тоже не забываем и не забудем", - сказал Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.
https://ria.ru/20230223/perevorot-1853918892.html
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в мире, украина, россия, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Владимир Путин
Россия не забудет о госперевороте в Киеве в 2014 году, заявил Путин

Путин: Россия не забудет, что источником нынешних киевских властей стал госпереворот

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУчастники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве
Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 19 мая - РИА Новости. Россия никогда не забудет, что источником власти сегодняшнего Киева стал государственный переворот в 2014 году, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Режим, захвативший в Киеве власть в результате вооруженного переворота в 2014 году. Конечно, там потом выборы были, мы знаем и слышим, но первичный источник власти в Киеве - госпереворот. Об этом мы тоже не забываем и не забудем", - сказал Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.
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