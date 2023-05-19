https://ria.ru/20230519/ukraina-1872877984.html
Страны G7 заявили о намерении продолжать помогать Украине
Страны G7 заявили о намерении продолжать помогать Украине - РИА Новости, 19.05.2023
Страны G7 заявили о намерении продолжать помогать Украине
Страны "Большой семерки" (G7) намерены оказывать Украине финансовую, гуманитарную и военную помощь "столь долго, сколько потребуется", говорится в... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T12:24
2023-05-19T12:24
2023-05-19T12:41
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ХИРОСИМА (Япония), 19 мая - РИА Новости. Страны "Большой семерки" (G7) намерены оказывать Украине финансовую, гуманитарную и военную помощь "столь долго, сколько потребуется", говорится в распространенном в пятницу заявлении. "Мы подтверждаем нашу приверженность оказанию финансовой, гуманитарной, военной и дипломатической поддержки, в которой нуждается Украина, столь долго, сколько потребуется", - говорится в заявлении. Отдельно в документе сказано, что страны G7 намерены "продолжать оказывать Украине помощь в сфере безопасности", при этом "адаптируя поддержку к потребностям Украины". "Мы подчеркиваем важность контактной группы по обороне Украины в координации военной и оборонной помощи, предоставляемой каждой страной в соответствии с ее национальными обстоятельствами", - отмечено в заявлении. Саммит "семерки" открылся в пятницу в Хиросиме под председательством Японии.
https://ria.ru/20230519/ukraina-1872876110.html
https://ria.ru/20230519/ukraina-1872855280.html
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в мире, украина, хиросима (префектура), япония, g7
В мире, Украина, Хиросима (префектура), Япония, G7
Страны G7 заявили о намерении продолжать помогать Украине
Страны G7 заявили о намерении помогать Украине столько, сколько потребуется
ХИРОСИМА (Япония), 19 мая - РИА Новости.
Страны "Большой семерки" (G7) намерены оказывать Украине финансовую, гуманитарную и военную помощь "столь долго, сколько потребуется", говорится в распространенном в пятницу заявлении
.
"Мы подтверждаем нашу приверженность оказанию финансовой, гуманитарной, военной и дипломатической поддержки, в которой нуждается Украина, столь долго, сколько потребуется", - говорится в заявлении.
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Отдельно в документе сказано, что страны G7 намерены "продолжать оказывать Украине помощь в сфере безопасности", при этом "адаптируя поддержку к потребностям Украины".
"Мы подчеркиваем важность контактной группы по обороне Украины в координации военной и оборонной помощи, предоставляемой каждой страной в соответствии с ее национальными обстоятельствами", - отмечено в заявлении.
Саммит "семерки" открылся в пятницу в Хиросиме
под председательством Японии
.
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