https://ria.ru/20230519/ukraina-1872877984.html

Страны G7 заявили о намерении продолжать помогать Украине

Страны G7 заявили о намерении продолжать помогать Украине - РИА Новости, 19.05.2023

Страны G7 заявили о намерении продолжать помогать Украине

Страны "Большой семерки" (G7) намерены оказывать Украине финансовую, гуманитарную и военную помощь "столь долго, сколько потребуется", говорится в... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T12:24

2023-05-19T12:24

2023-05-19T12:41

в мире

украина

хиросима (префектура)

япония

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ХИРОСИМА (Япония), 19 мая - РИА Новости. Страны "Большой семерки" (G7) намерены оказывать Украине финансовую, гуманитарную и военную помощь "столь долго, сколько потребуется", говорится в распространенном в пятницу заявлении. "Мы подтверждаем нашу приверженность оказанию финансовой, гуманитарной, военной и дипломатической поддержки, в которой нуждается Украина, столь долго, сколько потребуется", - говорится в заявлении. Отдельно в документе сказано, что страны G7 намерены "продолжать оказывать Украине помощь в сфере безопасности", при этом "адаптируя поддержку к потребностям Украины". "Мы подчеркиваем важность контактной группы по обороне Украины в координации военной и оборонной помощи, предоставляемой каждой страной в соответствии с ее национальными обстоятельствами", - отмечено в заявлении. Саммит "семерки" открылся в пятницу в Хиросиме под председательством Японии.

https://ria.ru/20230519/ukraina-1872876110.html

https://ria.ru/20230519/ukraina-1872855280.html

украина

хиросима (префектура)

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, хиросима (префектура), япония, g7