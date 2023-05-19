Рейтинг@Mail.ru
Страны G7 заявили о намерении продолжать помогать Украине - РИА Новости, 19.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:24 19.05.2023 (обновлено: 12:41 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/ukraina-1872877984.html
Страны G7 заявили о намерении продолжать помогать Украине
Страны G7 заявили о намерении продолжать помогать Украине - РИА Новости, 19.05.2023
Страны G7 заявили о намерении продолжать помогать Украине
Страны "Большой семерки" (G7) намерены оказывать Украине финансовую, гуманитарную и военную помощь "столь долго, сколько потребуется", говорится в... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T12:24
2023-05-19T12:41
в мире
украина
хиросима (префектура)
япония
g7
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865114919_242:0:1757:852_1920x0_80_0_0_656577d19ca06bf4834ed17f1c1c3f94.jpg
ХИРОСИМА (Япония), 19 мая - РИА Новости. Страны "Большой семерки" (G7) намерены оказывать Украине финансовую, гуманитарную и военную помощь "столь долго, сколько потребуется", говорится в распространенном в пятницу заявлении. "Мы подтверждаем нашу приверженность оказанию финансовой, гуманитарной, военной и дипломатической поддержки, в которой нуждается Украина, столь долго, сколько потребуется", - говорится в заявлении. Отдельно в документе сказано, что страны G7 намерены "продолжать оказывать Украине помощь в сфере безопасности", при этом "адаптируя поддержку к потребностям Украины". "Мы подчеркиваем важность контактной группы по обороне Украины в координации военной и оборонной помощи, предоставляемой каждой страной в соответствии с ее национальными обстоятельствами", - отмечено в заявлении. Саммит "семерки" открылся в пятницу в Хиросиме под председательством Японии.
https://ria.ru/20230519/ukraina-1872876110.html
https://ria.ru/20230519/ukraina-1872855280.html
украина
хиросима (префектура)
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865114919_432:0:1568:852_1920x0_80_0_0_ebffcbab8b3c185dceeef29785e48b5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, хиросима (префектура), япония, g7
В мире, Украина, Хиросима (префектура), Япония, G7
Страны G7 заявили о намерении продолжать помогать Украине

Страны G7 заявили о намерении помогать Украине столько, сколько потребуется

© Ministry of Foreign Affairs of JapanСаммит G7 в Японии
Саммит G7 в Японии
© Ministry of Foreign Affairs of Japan
Саммит G7 в Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХИРОСИМА (Япония), 19 мая - РИА Новости. Страны "Большой семерки" (G7) намерены оказывать Украине финансовую, гуманитарную и военную помощь "столь долго, сколько потребуется", говорится в распространенном в пятницу заявлении.
"Мы подтверждаем нашу приверженность оказанию финансовой, гуманитарной, военной и дипломатической поддержки, в которой нуждается Украина, столь долго, сколько потребуется", - говорится в заявлении.
Лидеры G7 во время рабочего обеда перед началом саммита в Хиросиме - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
G7 заявила о желании совместно с Украиной достичь мира как можно скорее
Вчера, 12:18
Отдельно в документе сказано, что страны G7 намерены "продолжать оказывать Украине помощь в сфере безопасности", при этом "адаптируя поддержку к потребностям Украины".
"Мы подчеркиваем важность контактной группы по обороне Украины в координации военной и оборонной помощи, предоставляемой каждой страной в соответствии с ее национальными обстоятельствами", - отмечено в заявлении.
Саммит "семерки" открылся в пятницу в Хиросиме под председательством Японии.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Глава ЕК предложила G7 согласовать финподдержку Украины после 2023 года
Вчера, 11:35
 
В миреУкраинаХиросима (префектура)ЯпонияG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала