https://ria.ru/20230519/ukraina-1872831730.html

Венгрия приветствовала китайский план урегулирования по Украине

Венгрия приветствовала китайский план урегулирования по Украине - РИА Новости, 19.05.2023

Венгрия приветствовала китайский план урегулирования по Украине

Венгрия приветствует китайский план урегулирования по Украине, так как он может стать базой для начала мирных переговоров, заявил РИА Новости министр... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T10:40

2023-05-19T10:40

2023-05-19T10:40

специальная военная операция на украине

в мире

китай

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мид венгрии

украина

ситуация в днр и лнр

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АЛМА-АТА, 19 мая - РИА Новости. Венгрия приветствует китайский план урегулирования по Украине, так как он может стать базой для начала мирных переговоров, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Если говорить о китайском мирном плане - мы поддерживаем его по двум причинам: во-первых, он существует, во-вторых - он о мире. Он может быть хорошей базой для переговоров. Необходимо найти некий концепт, базируясь на котором мы можем прийти к переговорам", - сказал он в кулуарах второго экономического форума "Европейский союз - Центральная Азия" в пятницу в Алма-Ате. По мнению главы внешнеполитического ведомства Венгрии, "начальный план не обязательно должен быть финальным соглашением, поэтому никто не должен бояться начать переговоры по любому плану". "Я думаю, главная проблема, что какие-то дискуссии должны начаться в конце концов, потому что это путь, который ведет к миру", - добавил он.

https://ria.ru/20230517/konflikt-1872305675.html

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венгрия

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Кирилл Волков

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