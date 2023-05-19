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Венгрия приветствовала китайский план урегулирования по Украине - РИА Новости, 19.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:40 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/ukraina-1872831730.html
Венгрия приветствовала китайский план урегулирования по Украине
Венгрия приветствовала китайский план урегулирования по Украине - РИА Новости, 19.05.2023
Венгрия приветствовала китайский план урегулирования по Украине
Венгрия приветствует китайский план урегулирования по Украине, так как он может стать базой для начала мирных переговоров, заявил РИА Новости министр... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T10:40
2023-05-19T10:40
специальная военная операция на украине
в мире
китай
венгрия
петер сийярто
мид венгрии
украина
ситуация в днр и лнр
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АЛМА-АТА, 19 мая - РИА Новости. Венгрия приветствует китайский план урегулирования по Украине, так как он может стать базой для начала мирных переговоров, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Если говорить о китайском мирном плане - мы поддерживаем его по двум причинам: во-первых, он существует, во-вторых - он о мире. Он может быть хорошей базой для переговоров. Необходимо найти некий концепт, базируясь на котором мы можем прийти к переговорам", - сказал он в кулуарах второго экономического форума "Европейский союз - Центральная Азия" в пятницу в Алма-Ате. По мнению главы внешнеполитического ведомства Венгрии, "начальный план не обязательно должен быть финальным соглашением, поэтому никто не должен бояться начать переговоры по любому плану". "Я думаю, главная проблема, что какие-то дискуссии должны начаться в конце концов, потому что это путь, который ведет к миру", - добавил он.
https://ria.ru/20230517/konflikt-1872305675.html
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в мире, китай, венгрия, петер сийярто, мид венгрии, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Венгрия, Петер Сийярто, МИД Венгрии, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Венгрия приветствовала китайский план урегулирования по Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто выразил поддержку китайскому плану урегулирования по Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 19 мая - РИА Новости. Венгрия приветствует китайский план урегулирования по Украине, так как он может стать базой для начала мирных переговоров, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Если говорить о китайском мирном плане - мы поддерживаем его по двум причинам: во-первых, он существует, во-вторых - он о мире. Он может быть хорошей базой для переговоров. Необходимо найти некий концепт, базируясь на котором мы можем прийти к переговорам", - сказал он в кулуарах второго экономического форума "Европейский союз - Центральная Азия" в пятницу в Алма-Ате.
По мнению главы внешнеполитического ведомства Венгрии, "начальный план не обязательно должен быть финальным соглашением, поэтому никто не должен бояться начать переговоры по любому плану".
"Я думаю, главная проблема, что какие-то дискуссии должны начаться в конце концов, потому что это путь, который ведет к миру", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайВенгрияПетер СийяртоМИД ВенгрииУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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