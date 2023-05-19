https://ria.ru/20230519/ukraina-1872831730.html
Венгрия приветствовала китайский план урегулирования по Украине
Венгрия приветствовала китайский план урегулирования по Украине - РИА Новости, 19.05.2023
Венгрия приветствовала китайский план урегулирования по Украине
Венгрия приветствует китайский план урегулирования по Украине, так как он может стать базой для начала мирных переговоров, заявил РИА Новости министр... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T10:40
2023-05-19T10:40
2023-05-19T10:40
специальная военная операция на украине
в мире
китай
венгрия
петер сийярто
мид венгрии
украина
ситуация в днр и лнр
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АЛМА-АТА, 19 мая - РИА Новости. Венгрия приветствует китайский план урегулирования по Украине, так как он может стать базой для начала мирных переговоров, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Если говорить о китайском мирном плане - мы поддерживаем его по двум причинам: во-первых, он существует, во-вторых - он о мире. Он может быть хорошей базой для переговоров. Необходимо найти некий концепт, базируясь на котором мы можем прийти к переговорам", - сказал он в кулуарах второго экономического форума "Европейский союз - Центральная Азия" в пятницу в Алма-Ате. По мнению главы внешнеполитического ведомства Венгрии, "начальный план не обязательно должен быть финальным соглашением, поэтому никто не должен бояться начать переговоры по любому плану". "Я думаю, главная проблема, что какие-то дискуссии должны начаться в конце концов, потому что это путь, который ведет к миру", - добавил он.
https://ria.ru/20230517/konflikt-1872305675.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, венгрия, петер сийярто, мид венгрии, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Венгрия, Петер Сийярто, МИД Венгрии, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Венгрия приветствовала китайский план урегулирования по Украине
Глава МИД Венгрии Сийярто выразил поддержку китайскому плану урегулирования по Украине
АЛМА-АТА, 19 мая - РИА Новости. Венгрия приветствует китайский план урегулирования по Украине, так как он может стать базой для начала мирных переговоров, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Если говорить о китайском мирном плане - мы поддерживаем его по двум причинам: во-первых, он существует, во-вторых - он о мире. Он может быть хорошей базой для переговоров. Необходимо найти некий концепт, базируясь на котором мы можем прийти к переговорам", - сказал он в кулуарах второго экономического форума "Европейский союз - Центральная Азия" в пятницу в Алма-Ате
.
По мнению главы внешнеполитического ведомства Венгрии, "начальный план не обязательно должен быть финальным соглашением, поэтому никто не должен бояться начать переговоры по любому плану".
"Я думаю, главная проблема, что какие-то дискуссии должны начаться в конце концов, потому что это путь, который ведет к миру", - добавил он.
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