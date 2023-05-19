https://ria.ru/20230519/ukraina-1872813897.html

В Харьковской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

В Харьковской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 19.05.2023

В Харьковской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры поврежден в городе Волчанск Харьковской области, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T09:07

2023-05-19T09:07

2023-05-19T09:07

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

волчанск

чугуевский район

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в городе Волчанск Харьковской области, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. "В Волчанске Чугуевского района повреждены… объект гражданской инфраструктуры", - написал Синегубов в Telegram-канале. Ранее сообщалось о повреждении промышленного предприятия в Кривом Роге в Днепропетровской области после ночных взрывов. Ночью воздушная тревога была объявлена почти на всей территории Украины за исключением нескольких западных областей.

https://ria.ru/20230518/ukraina-1872572635.html

https://ria.ru/20230519/ukraina-1872808465.html

харьковская область

волчанск

чугуевский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьковская область, волчанск, чугуевский район