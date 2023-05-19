https://ria.ru/20230519/ukraina-1872813897.html
В Харьковской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
В Харьковской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 19.05.2023
В Харьковской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры поврежден в городе Волчанск Харьковской области, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T09:07
2023-05-19T09:07
2023-05-19T09:07
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
волчанск
чугуевский район
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в городе Волчанск Харьковской области, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. "В Волчанске Чугуевского района повреждены… объект гражданской инфраструктуры", - написал Синегубов в Telegram-канале. Ранее сообщалось о повреждении промышленного предприятия в Кривом Роге в Днепропетровской области после ночных взрывов. Ночью воздушная тревога была объявлена почти на всей территории Украины за исключением нескольких западных областей.
https://ria.ru/20230518/ukraina-1872572635.html
https://ria.ru/20230519/ukraina-1872808465.html
харьковская область
волчанск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, волчанск, чугуевский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Волчанск, Чугуевский район
В Харьковской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Власти Харьковской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Волчанске