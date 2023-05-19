Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 19.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:07 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/ukraina-1872813897.html
В Харьковской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
В Харьковской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 19.05.2023
В Харьковской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры поврежден в городе Волчанск Харьковской области, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T09:07
2023-05-19T09:07
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
волчанск
чугуевский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858441986_0:100:3281:1946_1920x0_80_0_0_fd0294ba04b0ddc9cccdbee1e5d04db0.jpg
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в городе Волчанск Харьковской области, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. "В Волчанске Чугуевского района повреждены… объект гражданской инфраструктуры", - написал Синегубов в Telegram-канале. Ранее сообщалось о повреждении промышленного предприятия в Кривом Роге в Днепропетровской области после ночных взрывов. Ночью воздушная тревога была объявлена почти на всей территории Украины за исключением нескольких западных областей.
https://ria.ru/20230518/ukraina-1872572635.html
https://ria.ru/20230519/ukraina-1872808465.html
харьковская область
волчанск
чугуевский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858441986_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_8d58d4b3246b3a5c41fae67d2234ddcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьковская область, волчанск, чугуевский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Волчанск, Чугуевский район
В Харьковской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Власти Харьковской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Волчанске

© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди на станции метро на Украине
Люди на станции метро на Украине - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди на станции метро на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в городе Волчанск Харьковской области, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
"В Волчанске Чугуевского района повреждены… объект гражданской инфраструктуры", - написал Синегубов в Telegram-канале.
Линии электропередачи в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
На Украине повреждены объекты энергетической инфраструктуры
18 мая, 11:21
Ранее сообщалось о повреждении промышленного предприятия в Кривом Роге в Днепропетровской области после ночных взрывов.
Ночью воздушная тревога была объявлена почти на всей территории Украины за исключением нескольких западных областей.
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Власти Кривого Рога сообщили о повреждении промышленного предприятия
Вчера, 08:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьВолчанскЧугуевский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала