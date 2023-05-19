https://ria.ru/20230519/ukraina-1872808465.html
Власти Кривого Рога сообщили о повреждении промышленного предприятия
Власти Кривого Рога сообщили о повреждении промышленного предприятия - РИА Новости, 19.05.2023
Власти Кривого Рога сообщили о повреждении промышленного предприятия
Промышленное предприятие повреждено в Кривом Роге на Украине после ночных взрывов, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T08:19
2023-05-19T08:19
2023-05-19T08:19
в мире
кривой рог
украина
александр вилкул
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено в Кривом Роге на Украине после ночных взрывов, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак. "(Удар – ред.) по частному промышленному предприятию. Есть существенные разрушения цехов, уничтожено оборудование", - написал Лысак в телеграм-канале. Он добавил, что одновременно загорелись несколько зданий, пожарные все еще борются с огнем. Ранее мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщал о взрывах в городе. Ночью воздушная тревога была объявлена почти на всей территории Украины за исключением нескольких западных областей.
https://ria.ru/20230519/vzryvy-1872806188.html
https://ria.ru/20230518/ukraina-1872572635.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, кривой рог, украина, александр вилкул
В мире, Кривой Рог, Украина, Александр Вилкул
Власти Кривого Рога сообщили о повреждении промышленного предприятия
Власти Кривого Рога сообщили о повреждении промышленного предприятия после ночных взрывов