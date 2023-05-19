https://ria.ru/20230519/ukraina-1872808465.html

Власти Кривого Рога сообщили о повреждении промышленного предприятия

Власти Кривого Рога сообщили о повреждении промышленного предприятия - РИА Новости, 19.05.2023

Власти Кривого Рога сообщили о повреждении промышленного предприятия

Промышленное предприятие повреждено в Кривом Роге на Украине после ночных взрывов, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T08:19

2023-05-19T08:19

2023-05-19T08:19

в мире

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украина

александр вилкул

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено в Кривом Роге на Украине после ночных взрывов, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак. "(Удар – ред.) по частному промышленному предприятию. Есть существенные разрушения цехов, уничтожено оборудование", - написал Лысак в телеграм-канале. Он добавил, что одновременно загорелись несколько зданий, пожарные все еще борются с огнем. Ранее мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщал о взрывах в городе. Ночью воздушная тревога была объявлена почти на всей территории Украины за исключением нескольких западных областей.

https://ria.ru/20230519/vzryvy-1872806188.html

https://ria.ru/20230518/ukraina-1872572635.html

кривой рог

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кривой рог, украина, александр вилкул