https://ria.ru/20230519/udar-1872929542.html

ВС России нанесли удар по складам и центрам подготовки подразделений ВСУ

ВС России нанесли удар по складам и центрам подготовки подразделений ВСУ - РИА Новости, 19.05.2023

ВС России нанесли удар по складам и центрам подготовки подразделений ВСУ

Российские войска нанесли ракетный удар по пунктам дислокации и центрам подготовки украинских подразделений, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T14:24

2023-05-19T14:24

2023-05-19T15:15

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли ракетный удар по пунктам дислокации и центрам подготовки украинских подразделений, сообщило Минобороны.Уточняется, что цель удара достигнута, все назначенные объекты удалось поразить. Российские военные смогли нарушить снабжение, подготовку и формирование резервов ВСУ для выполнения задач в районах боевых действий.Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" усилиями авиации и артиллерии нанесла поражение украинским солдатам возле Двуречной, Новомлынска, Кисловки и Берестового в Харьковской области. Кроме того, в районах Тимковки и Синьковки в этом регионе, а также Розовки в ЛНР удалось пресечь действия трех диверсионно-разведывательных групп. Помимо этого, российские военные уничтожили склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ возле Тищенковки в Харьковской области. Потери противника составили:Краснолиманское направлениеАвиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки войск "Центр" нанесли удары по украинским подразделениям в районах Невского и Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике, а также Григоровки в ДНР.Потери противника составили:Артемовское тактическое направлениеШтурмовые отряды продолжили вести бои на западе Артемовска. В свою очередь, бойцы группировки войск "Юг" сдерживали украинские подразделения, прикрывая фланги. Кроме того, удалось нанести поражение живой силе и технике ВСУ возле Калиновки, Часова Яра и Красного в ДНР. Авиация за сутки совершила пять самолето-вылетов, артиллерия выполнила 68 огневых задач.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии также продолжила активные действия на Донецком направлении. В районе населенного пункта Боковое в Донецкой Народной Республике российские подразделения смогли уничтожить склад ракетно-артиллерийского вооружения.Потери противника составили:Южнодонецкое и Запорожское направленияГруппировка войск "Восток" усилиями авиации и артиллерии нанесла поражение солдатам ВСУ возле Шевченко и Новоселки в ДНР, а также Малой Токмачки и Новоданиловки в Запорожской области. Кроме того, в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике удалось уничтожить склад боеприпасов украинской 72-й механизированной бригады.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили наносить огневое поражение подразделениям ВСУ на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация и артиллерия поразили 76 украинских подразделений на огневых позициях, живую силу и технику в 103 районах.

https://ria.ru/20230519/tsena-1872808936.html

https://ria.ru/20230519/kinzhal-1872793838.html

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https://ria.ru/20230519/artemovsk-1872791490.html

https://ria.ru/20230519/medvedev-1872913946.html

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы рф