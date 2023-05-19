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ВС России нанесли удар по складам и центрам подготовки подразделений ВСУ - РИА Новости, 19.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:24 19.05.2023 (обновлено: 15:15 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/udar-1872929542.html
ВС России нанесли удар по складам и центрам подготовки подразделений ВСУ
ВС России нанесли удар по складам и центрам подготовки подразделений ВСУ - РИА Новости, 19.05.2023
ВС России нанесли удар по складам и центрам подготовки подразделений ВСУ
Российские войска нанесли ракетный удар по пунктам дислокации и центрам подготовки украинских подразделений, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T14:24
2023-05-19T15:15
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
донецкая народная республика
харьковская область
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли ракетный удар по пунктам дислокации и центрам подготовки украинских подразделений, сообщило Минобороны.Уточняется, что цель удара достигнута, все назначенные объекты удалось поразить. Российские военные смогли нарушить снабжение, подготовку и формирование резервов ВСУ для выполнения задач в районах боевых действий.Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" усилиями авиации и артиллерии нанесла поражение украинским солдатам возле Двуречной, Новомлынска, Кисловки и Берестового в Харьковской области. Кроме того, в районах Тимковки и Синьковки в этом регионе, а также Розовки в ЛНР удалось пресечь действия трех диверсионно-разведывательных групп. Помимо этого, российские военные уничтожили склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ возле Тищенковки в Харьковской области. Потери противника составили:Краснолиманское направлениеАвиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки войск "Центр" нанесли удары по украинским подразделениям в районах Невского и Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике, а также Григоровки в ДНР.Потери противника составили:Артемовское тактическое направлениеШтурмовые отряды продолжили вести бои на западе Артемовска. В свою очередь, бойцы группировки войск "Юг" сдерживали украинские подразделения, прикрывая фланги. Кроме того, удалось нанести поражение живой силе и технике ВСУ возле Калиновки, Часова Яра и Красного в ДНР. Авиация за сутки совершила пять самолето-вылетов, артиллерия выполнила 68 огневых задач.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии также продолжила активные действия на Донецком направлении. В районе населенного пункта Боковое в Донецкой Народной Республике российские подразделения смогли уничтожить склад ракетно-артиллерийского вооружения.Потери противника составили:Южнодонецкое и Запорожское направленияГруппировка войск "Восток" усилиями авиации и артиллерии нанесла поражение солдатам ВСУ возле Шевченко и Новоселки в ДНР, а также Малой Токмачки и Новоданиловки в Запорожской области. Кроме того, в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике удалось уничтожить склад боеприпасов украинской 72-й механизированной бригады.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили наносить огневое поражение подразделениям ВСУ на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация и артиллерия поразили 76 украинских подразделений на огневых позициях, живую силу и технику в 103 районах.
https://ria.ru/20230519/tsena-1872808936.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли удар по складам и центрам подготовки подразделений ВСУ

Минобороны: ВС России нанесли удар по складам и центрам подготовки подразделений ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПуск ракет с корабля ВМФ России
Пуск ракет с корабля ВМФ России - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Пуск ракет с корабля ВМФ России. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли ракетный удар по пунктам дислокации и центрам подготовки украинских подразделений, сообщило Минобороны.
«
"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений ВСУ, а также складам боеприпасов, вооружения и техники иностранного производства", — говорится в сводке.
Уточняется, что цель удара достигнута, все назначенные объекты удалось поразить. Российские военные смогли нарушить снабжение, подготовку и формирование резервов ВСУ для выполнения задач в районах боевых действий.

Купянское направление

Группировка войск "Запад" усилиями авиации и артиллерии нанесла поражение украинским солдатам возле Двуречной, Новомлынска, Кисловки и Берестового в Харьковской области. Кроме того, в районах Тимковки и Синьковки в этом регионе, а также Розовки в ЛНР удалось пресечь действия трех диверсионно-разведывательных групп. Помимо этого, российские военные уничтожили склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ возле Тищенковки в Харьковской области.
Потери противника составили:
  • до 65 военнослужащих;
  • два автомобиля;
  • самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
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Вчера, 08:29

Краснолиманское направление

Авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки войск "Центр" нанесли удары по украинским подразделениям в районах Невского и Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике, а также Григоровки в ДНР.
Потери противника составили:
  • до 85 военнослужащих;
  • три боевые бронированные машины;
  • самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";
  • гаубицы "Мста-Б" и Д-30.
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Вчера, 03:30

Артемовское тактическое направление

Штурмовые отряды продолжили вести бои на западе Артемовска. В свою очередь, бойцы группировки войск "Юг" сдерживали украинские подразделения, прикрывая фланги. Кроме того, удалось нанести поражение живой силе и технике ВСУ возле Калиновки, Часова Яра и Красного в ДНР. Авиация за сутки совершила пять самолето-вылетов, артиллерия выполнила 68 огневых задач.
Потери противника составили:
  • более 70 военнослужащих и наемников;
  • две боевые машины пехоты;
  • один бронетранспортер;
  • три пикапа;
  • самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";
  • две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
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Вчера, 12:25

Донецкое направление

Группировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии также продолжила активные действия на Донецком направлении. В районе населенного пункта Боковое в Донецкой Народной Республике российские подразделения смогли уничтожить склад ракетно-артиллерийского вооружения.
Потери противника составили:
  • до 130 военнослужащих;
  • десять автомобилей;
  • одна буксируемая гаубица L118 производства Великобритании.
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Вчера, 02:37

Южнодонецкое и Запорожское направления

Группировка войск "Восток" усилиями авиации и артиллерии нанесла поражение солдатам ВСУ возле Шевченко и Новоселки в ДНР, а также Малой Токмачки и Новоданиловки в Запорожской области. Кроме того, в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике удалось уничтожить склад боеприпасов украинской 72-й механизированной бригады.
Потери противника составили:
  • до 120 военнослужащих;
  • три боевые бронированные машины;
  • две гаубицы Д-30.
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Вчера, 13:47

Херсонское направление

Российские войска продолжили наносить огневое поражение подразделениям ВСУ на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
  • до 30 военнослужащих;
  • три автомобиля;
  • гаубица Д-20.
Всего за сутки российские авиация и артиллерия поразили 76 украинских подразделений на огневых позициях, живую силу и технику в 103 районах.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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