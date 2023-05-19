https://ria.ru/20230519/udar-1872929542.html
ВС России нанесли удар по складам и центрам подготовки подразделений ВСУ
ВС России нанесли удар по складам и центрам подготовки подразделений ВСУ - РИА Новости, 19.05.2023
ВС России нанесли удар по складам и центрам подготовки подразделений ВСУ
Российские войска нанесли ракетный удар по пунктам дислокации и центрам подготовки украинских подразделений, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T14:24
2023-05-19T14:24
2023-05-19T15:15
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
донецкая народная республика
харьковская область
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли ракетный удар по пунктам дислокации и центрам подготовки украинских подразделений, сообщило Минобороны.Уточняется, что цель удара достигнута, все назначенные объекты удалось поразить. Российские военные смогли нарушить снабжение, подготовку и формирование резервов ВСУ для выполнения задач в районах боевых действий.Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" усилиями авиации и артиллерии нанесла поражение украинским солдатам возле Двуречной, Новомлынска, Кисловки и Берестового в Харьковской области. Кроме того, в районах Тимковки и Синьковки в этом регионе, а также Розовки в ЛНР удалось пресечь действия трех диверсионно-разведывательных групп. Помимо этого, российские военные уничтожили склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ возле Тищенковки в Харьковской области. Потери противника составили:Краснолиманское направлениеАвиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки войск "Центр" нанесли удары по украинским подразделениям в районах Невского и Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике, а также Григоровки в ДНР.Потери противника составили:Артемовское тактическое направлениеШтурмовые отряды продолжили вести бои на западе Артемовска. В свою очередь, бойцы группировки войск "Юг" сдерживали украинские подразделения, прикрывая фланги. Кроме того, удалось нанести поражение живой силе и технике ВСУ возле Калиновки, Часова Яра и Красного в ДНР. Авиация за сутки совершила пять самолето-вылетов, артиллерия выполнила 68 огневых задач.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии также продолжила активные действия на Донецком направлении. В районе населенного пункта Боковое в Донецкой Народной Республике российские подразделения смогли уничтожить склад ракетно-артиллерийского вооружения.Потери противника составили:Южнодонецкое и Запорожское направленияГруппировка войск "Восток" усилиями авиации и артиллерии нанесла поражение солдатам ВСУ возле Шевченко и Новоселки в ДНР, а также Малой Токмачки и Новоданиловки в Запорожской области. Кроме того, в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике удалось уничтожить склад боеприпасов украинской 72-й механизированной бригады.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили наносить огневое поражение подразделениям ВСУ на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация и артиллерия поразили 76 украинских подразделений на огневых позициях, живую силу и технику в 103 районах.
https://ria.ru/20230519/tsena-1872808936.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости.
Российские войска нанесли ракетный удар по пунктам дислокации и центрам подготовки украинских подразделений, сообщило
Минобороны.
«
"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений ВСУ
, а также складам боеприпасов, вооружения и техники иностранного производства", — говорится в сводке.
Уточняется, что цель удара достигнута, все назначенные объекты удалось поразить. Российские военные смогли нарушить снабжение, подготовку и формирование резервов ВСУ для выполнения задач в районах боевых действий.
Группировка войск "Запад" усилиями авиации и артиллерии нанесла поражение украинским солдатам возле Двуречной, Новомлынска, Кисловки и Берестового в Харьковской области
. Кроме того, в районах Тимковки и Синьковки в этом регионе, а также Розовки в ЛНР
удалось пресечь действия трех диверсионно-разведывательных групп. Помимо этого, российские военные уничтожили склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ возле Тищенковки в Харьковской области.
Потери противника составили:
- до 65 военнослужащих;
- два автомобиля;
- самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
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Краснолиманское направление
Авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки войск "Центр" нанесли удары по украинским подразделениям в районах Невского и Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике, а также Григоровки в ДНР
.
Потери противника составили:
- до 85 военнослужащих;
- три боевые бронированные машины;
- самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";
- гаубицы "Мста-Б" и Д-30.
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Артемовское тактическое направление
Штурмовые отряды продолжили вести бои на западе Артемовска
. В свою очередь, бойцы группировки войск "Юг" сдерживали украинские подразделения, прикрывая фланги. Кроме того, удалось нанести поражение живой силе и технике ВСУ возле Калиновки, Часова Яра и Красного в ДНР. Авиация за сутки совершила пять самолето-вылетов, артиллерия выполнила 68 огневых задач.
Потери противника составили:
- более 70 военнослужащих и наемников;
- две боевые машины пехоты;
- один бронетранспортер;
- три пикапа;
- самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";
- две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
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Группировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии также продолжила активные действия на Донецком направлении. В районе населенного пункта Боковое в Донецкой Народной Республике российские подразделения смогли уничтожить склад ракетно-артиллерийского вооружения.
Потери противника составили:
- до 130 военнослужащих;
- десять автомобилей;
- одна буксируемая гаубица L118 производства Великобритании.
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Южнодонецкое и Запорожское направления
Группировка войск "Восток" усилиями авиации и артиллерии нанесла поражение солдатам ВСУ возле Шевченко и Новоселки в ДНР, а также Малой Токмачки и Новоданиловки в Запорожской области
. Кроме того, в районе Константиновки
в Донецкой Народной Республике удалось уничтожить склад боеприпасов украинской 72-й механизированной бригады.
Потери противника составили:
- до 120 военнослужащих;
- три боевые бронированные машины;
- две гаубицы Д-30.
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Российские войска продолжили наносить огневое поражение подразделениям ВСУ на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
- до 30 военнослужащих;
- три автомобиля;
- гаубица Д-20.
Всего за сутки российские авиация и артиллерия поразили 76 украинских подразделений на огневых позициях, живую силу и технику в 103 районах.