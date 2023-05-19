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В Москве уволили учителя из-за скандала с развращением ребенка - РИА Новости, 19.05.2023
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15:05 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/uchitel-1872948654.html
В Москве уволили учителя из-за скандала с развращением ребенка
В Москве уволили учителя из-за скандала с развращением ребенка - РИА Новости, 19.05.2023
В Москве уволили учителя из-за скандала с развращением ребенка
Столичная школа уволила учителя, подозреваемого в развращении ребенка, сообщила РИА Новости в пятницу директор школы №1569 Алла Воропаева. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T15:05
2023-05-19T15:05
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Столичная школа уволила учителя, подозреваемого в развращении ребенка, сообщила РИА Новости в пятницу директор школы №1569 Алла Воропаева. Ранее в пресс-службе столичного главка СК РФ сообщили РИА Новости о задержании мужчины, подозреваемого в том, что он полгода развращал ученицу московской школы. По данным следствия, педагог с ноября 2019 по апрель 2020 года "совершал развратные действия в отношении девочки" в школе на юге Москвы. "В ответ на опубликованные в СМИ сообщении о ситуации с учителем биологии нашей школы сообщаем. По данному инциденту Следственный комитет проводит проверку, школа сотрудничает с правоохранительными органами. По нашей информации, на сегодня обвинения педагогу не предъявлены", - сказала Воропаева. Тем не менее, по ее словам, "мы считаем, что подобные действия недопустимы для учителя, а потому было принято решение о его увольнении". На сегодня трудовой договор с преподавателем биологии расторгнут. Она добавила, что ученице будет оказана психологическая помощь, а также "любая другая необходимая поддержка" для нее и ее семьи.
https://ria.ru/20230512/pobory-1871402491.html
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россия, москва, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Москва, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве уволили учителя из-за скандала с развращением ребенка

Московская школа №1569 уволила учителя, подозреваемого в развращении ребенка

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкШкольный коридор
Школьный коридор - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Школьный коридор. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Столичная школа уволила учителя, подозреваемого в развращении ребенка, сообщила РИА Новости в пятницу директор школы №1569 Алла Воропаева.
Ранее в пресс-службе столичного главка СК РФ сообщили РИА Новости о задержании мужчины, подозреваемого в том, что он полгода развращал ученицу московской школы. По данным следствия, педагог с ноября 2019 по апрель 2020 года "совершал развратные действия в отношении девочки" в школе на юге Москвы.
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"В ответ на опубликованные в СМИ сообщении о ситуации с учителем биологии нашей школы сообщаем. По данному инциденту Следственный комитет проводит проверку, школа сотрудничает с правоохранительными органами. По нашей информации, на сегодня обвинения педагогу не предъявлены", - сказала Воропаева.
Тем не менее, по ее словам, "мы считаем, что подобные действия недопустимы для учителя, а потому было принято решение о его увольнении". На сегодня трудовой договор с преподавателем биологии расторгнут.
Она добавила, что ученице будет оказана психологическая помощь, а также "любая другая необходимая поддержка" для нее и ее семьи.
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