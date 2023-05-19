https://ria.ru/20230519/uchenye-1872937622.html
Ученые в России рискуют попасть в "яму" уголовной статьи, считает академик
Ученые в России рискуют попасть в "яму" уголовной статьи, считает академик - РИА Новости, 19.05.2023
Ученые в России рискуют попасть в "яму" уголовной статьи, считает академик
Опасность попадания в "яму" уголовной статьи в последнее время реально возникла для всех российских ученых, занимающихся передовыми исследованиями, считает... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T14:40
2023-05-19T14:40
2023-05-19T14:40
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НОВОСИБИРСК, 19 мая – РИА Новости. Опасность попадания в "яму" уголовной статьи в последнее время реально возникла для всех российских ученых, занимающихся передовыми исследованиями, считает директор Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения РАН академик Александр Латышев. В пятницу на общем собрании Сибирского отделения РАН после доклада Латышева о результатах работы по проекту "Квантовые структуры для посткремниевой электроники" председатель СО РАН академик Валентин Пармон спросил, не опасается ли ученый из-за публикаций в открытой зарубежной печати быть обвиненным в сотрудничестве с иностранными государствами и попасть под уголовное преследование. "Вы задали очень сложный вопрос в том смысле, что мы сейчас, и я думаю, что это общая проблема для всех исследователей… Все, кто как-то работает на передовом уровне, попадают в ту яму, которая сейчас возникла реально. То есть не знаем ту грань, что можно, а что нельзя публиковать. Мы это осознаем, а что делать?" - сказал директор научного института. Он отметил, что проблема существует даже несмотря на то, что научный институт перед публикациями проходит все необходимые процедуры согласования. На этой неделе стало известно о том, что главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН (ИТПМ СО РАН) Валерий Звегинцев обвинен в государственной измене (статья 275 УК РФ). По той же статье ранее были возбуждены уголовные дела в отношении бывшего главного научного сотрудника ИТПМ СО РАН Анатолия Маслова и директора института Александра Шиплюка. В опубликованном на этой неделе открытом письме в поддержку ученых сотрудники ИТПМ СО РАН заявляют о невиновности своих коллег и пишут, что не понимают "как дальше делать свое дело", так как, по их опасению, любая статья или доклад может стать причиной обвинений в государственной измене.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, российская академия наук, наука, общество
Россия, Российская академия наук, Наука, Общество
Ученые в России рискуют попасть в "яму" уголовной статьи, считает академик
Академик РАН Латышев: передовые российские ученые рискуют попасть в "яму" уголовной статьи
НОВОСИБИРСК, 19 мая – РИА Новости. Опасность попадания в "яму" уголовной статьи в последнее время реально возникла для всех российских ученых, занимающихся передовыми исследованиями, считает директор Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения РАН академик Александр Латышев.
В пятницу на общем собрании Сибирского отделения РАН после доклада Латышева о результатах работы по проекту "Квантовые структуры для посткремниевой электроники" председатель СО РАН академик Валентин Пармон спросил, не опасается ли ученый из-за публикаций в открытой зарубежной печати быть обвиненным в сотрудничестве с иностранными государствами и попасть под уголовное преследование.
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"Вы задали очень сложный вопрос в том смысле, что мы сейчас, и я думаю, что это общая проблема для всех исследователей… Все, кто как-то работает на передовом уровне, попадают в ту яму, которая сейчас возникла реально. То есть не знаем ту грань, что можно, а что нельзя публиковать. Мы это осознаем, а что делать?" - сказал директор научного института.
Он отметил, что проблема существует даже несмотря на то, что научный институт перед публикациями проходит все необходимые процедуры согласования.
«
"Госзадание, которое мы получаем, мы обязаны публиковать, и желательно в хороших журналах, а это значит, что это за границей. Мы все документы готовим, пропускаем, все это определяем, но где эта грань, что можно и чего нельзя – это отдельный вопрос, не ко мне… Я понимаю и переживаю за это, поэтому говорить нужно об этом, что такая проблема есть", - сказал академик.
На этой неделе стало известно о том, что главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН (ИТПМ СО РАН) Валерий Звегинцев обвинен в государственной измене (статья 275 УК РФ). По той же статье ранее были возбуждены уголовные дела в отношении бывшего главного научного сотрудника ИТПМ СО РАН Анатолия Маслова и директора института Александра Шиплюка
.
В опубликованном на этой неделе открытом письме в поддержку ученых сотрудники ИТПМ СО РАН заявляют о невиновности своих коллег и пишут, что не понимают "как дальше делать свое дело", так как, по их опасению, любая статья или доклад может стать причиной обвинений в государственной измене.
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