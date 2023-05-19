https://ria.ru/20230519/uchenye-1872937622.html

Ученые в России рискуют попасть в "яму" уголовной статьи, считает академик

Ученые в России рискуют попасть в "яму" уголовной статьи, считает академик - РИА Новости, 19.05.2023

Ученые в России рискуют попасть в "яму" уголовной статьи, считает академик

Опасность попадания в "яму" уголовной статьи в последнее время реально возникла для всех российских ученых, занимающихся передовыми исследованиями, считает... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T14:40

2023-05-19T14:40

2023-05-19T14:40

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общество

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НОВОСИБИРСК, 19 мая – РИА Новости. Опасность попадания в "яму" уголовной статьи в последнее время реально возникла для всех российских ученых, занимающихся передовыми исследованиями, считает директор Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения РАН академик Александр Латышев. В пятницу на общем собрании Сибирского отделения РАН после доклада Латышева о результатах работы по проекту "Квантовые структуры для посткремниевой электроники" председатель СО РАН академик Валентин Пармон спросил, не опасается ли ученый из-за публикаций в открытой зарубежной печати быть обвиненным в сотрудничестве с иностранными государствами и попасть под уголовное преследование. "Вы задали очень сложный вопрос в том смысле, что мы сейчас, и я думаю, что это общая проблема для всех исследователей… Все, кто как-то работает на передовом уровне, попадают в ту яму, которая сейчас возникла реально. То есть не знаем ту грань, что можно, а что нельзя публиковать. Мы это осознаем, а что делать?" - сказал директор научного института. Он отметил, что проблема существует даже несмотря на то, что научный институт перед публикациями проходит все необходимые процедуры согласования. На этой неделе стало известно о том, что главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН (ИТПМ СО РАН) Валерий Звегинцев обвинен в государственной измене (статья 275 УК РФ). По той же статье ранее были возбуждены уголовные дела в отношении бывшего главного научного сотрудника ИТПМ СО РАН Анатолия Маслова и директора института Александра Шиплюка. В опубликованном на этой неделе открытом письме в поддержку ученых сотрудники ИТПМ СО РАН заявляют о невиновности своих коллег и пишут, что не понимают "как дальше делать свое дело", так как, по их опасению, любая статья или доклад может стать причиной обвинений в государственной измене.

https://ria.ru/20230517/uchenye-1872354708.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, российская академия наук, наука, общество