https://ria.ru/20230519/ucheniya-1872979018.html

Силы Северного флота вышли на учения в Баренцево море

Силы Северного флота вышли на учения в Баренцево море - РИА Новости, 19.05.2023

Силы Северного флота вышли на учения в Баренцево море

Крупная группировка разнородных сил Северного флота в составе до 15 кораблей, подлодок и судов обеспечения во главе с эсминцем "Адмирал Ушаков" вышла в море на... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T16:45

2023-05-19T16:45

2023-05-19T16:45

безопасность

баренцево море

северный флот вмф россии

россия

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Крупная группировка разнородных сил Северного флота в составе до 15 кораблей, подлодок и судов обеспечения во главе с эсминцем "Адмирал Ушаков" вышла в море на комплексные учения, сообщили в пятницу в пресс-службе Северного флота. "В полигонах боевой подготовки действуют отряд боевых кораблей во главе с эскадренным миноносцем "Адмирал Ушаков", подводные лодки, корабельно-тральная группа, корабельная поисково-ударная группа, силы поисково-спасательного обеспечения, летательные аппараты различных типов армии ВВС и ПВО", - сообщили на флоте. В учениях задействовано до 15 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также самолеты и вертолеты армии ВВС и ПВО Северного флота. Выход корабельных сил из пунктов базирования и развертывание корабельных группировок обеспечили минно-тральные силы соединения охраны водного района Кольской флотилии. В морских полигонах Северного флота в акватории Баренцева моря корабли во взаимодействии с противолодочной авиацией отработают поиск и уничтожение подлодки условного противника, противовоздушную оборону сил флота в море с отражением воздушного нападения противника, а также проведут учения по спасению личного состава, терпящего бедствие в море.

https://ria.ru/20221209/arktika-1837478876.html

баренцево море

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

безопасность, баренцево море, северный флот вмф россии, россия