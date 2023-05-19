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Силы Северного флота вышли на учения в Баренцево море - РИА Новости, 19.05.2023
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16:45 19.05.2023
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Силы Северного флота вышли на учения в Баренцево море
Силы Северного флота вышли на учения в Баренцево море - РИА Новости, 19.05.2023
Силы Северного флота вышли на учения в Баренцево море
Крупная группировка разнородных сил Северного флота в составе до 15 кораблей, подлодок и судов обеспечения во главе с эсминцем "Адмирал Ушаков" вышла в море на... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T16:45
2023-05-19T16:45
безопасность
баренцево море
северный флот вмф россии
россия
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Крупная группировка разнородных сил Северного флота в составе до 15 кораблей, подлодок и судов обеспечения во главе с эсминцем "Адмирал Ушаков" вышла в море на комплексные учения, сообщили в пятницу в пресс-службе Северного флота. "В полигонах боевой подготовки действуют отряд боевых кораблей во главе с эскадренным миноносцем "Адмирал Ушаков", подводные лодки, корабельно-тральная группа, корабельная поисково-ударная группа, силы поисково-спасательного обеспечения, летательные аппараты различных типов армии ВВС и ПВО", - сообщили на флоте. В учениях задействовано до 15 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также самолеты и вертолеты армии ВВС и ПВО Северного флота. Выход корабельных сил из пунктов базирования и развертывание корабельных группировок обеспечили минно-тральные силы соединения охраны водного района Кольской флотилии. В морских полигонах Северного флота в акватории Баренцева моря корабли во взаимодействии с противолодочной авиацией отработают поиск и уничтожение подлодки условного противника, противовоздушную оборону сил флота в море с отражением воздушного нападения противника, а также проведут учения по спасению личного состава, терпящего бедствие в море.
https://ria.ru/20221209/arktika-1837478876.html
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безопасность, баренцево море, северный флот вмф россии, россия
Безопасность, Баренцево море, Северный флот ВМФ России, Россия
Силы Северного флота вышли на учения в Баренцево море

Силы Северного флота во главе с эсминцем "Адмирал Ушаков" вышли на учения в Баренцево море

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРоссийские корабли в море
Российские корабли в море - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Российские корабли в море. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Крупная группировка разнородных сил Северного флота в составе до 15 кораблей, подлодок и судов обеспечения во главе с эсминцем "Адмирал Ушаков" вышла в море на комплексные учения, сообщили в пятницу в пресс-службе Северного флота.
"В полигонах боевой подготовки действуют отряд боевых кораблей во главе с эскадренным миноносцем "Адмирал Ушаков", подводные лодки, корабельно-тральная группа, корабельная поисково-ударная группа, силы поисково-спасательного обеспечения, летательные аппараты различных типов армии ВВС и ПВО", - сообщили на флоте.
В учениях задействовано до 15 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также самолеты и вертолеты армии ВВС и ПВО Северного флота. Выход корабельных сил из пунктов базирования и развертывание корабельных группировок обеспечили минно-тральные силы соединения охраны водного района Кольской флотилии.
В морских полигонах Северного флота в акватории Баренцева моря корабли во взаимодействии с противолодочной авиацией отработают поиск и уничтожение подлодки условного противника, противовоздушную оборону сил флота в море с отражением воздушного нападения противника, а также проведут учения по спасению личного состава, терпящего бедствие в море.
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БезопасностьБаренцево мореСеверный флот ВМФ РоссииРоссия
 
 
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