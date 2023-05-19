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Посол Украины озвучил "ужасную цену" контрнаступления ВСУ

Посол Украины озвучил "ужасную цену" контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 19.05.2023

Посол Украины озвучил "ужасную цену" контрнаступления ВСУ

Киеву предстоит заплатить высокую цену за возможное контрнаступление, заявил в интервью телеканалу ITV посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T08:29

2023-05-19T08:29

2023-05-19T12:08

в мире

украина

великобритания

москва

вадим пристайко

денис шмыгаль

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Киеву предстоит заплатить высокую цену за возможное контрнаступление, заявил в интервью телеканалу ITV посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.По его словам, на ВСУ оказывается политическое давление — западные партнеры республики требуют от нее активных боевых действий, завышая свои ожидания."Одна из слабых сторон демократии — цикличность. <…> Мы должны учитывать этот цикл в политике. Мы понимаем, что может прийти время, когда мы не будем пользоваться такой большой поддержкой", — пояснил Пристайко.Также дипломат заявил, что потери Украины из-за ожидаемого Западом контрнаступления могут оказаться слишком высокими.Украинские власти неоднократно анонсировали контрнаступление ВСУ. Пятнадцатого апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что атака состоится в ближайшее время. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.

https://ria.ru/20230519/ukraina-1872800077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, великобритания, москва, вадим пристайко, денис шмыгаль, дмитрий песков, вооруженные силы украины