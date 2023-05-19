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Посол Украины озвучил "ужасную цену" контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 19.05.2023
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08:29 19.05.2023 (обновлено: 12:08 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/tsena-1872808936.html
Посол Украины озвучил "ужасную цену" контрнаступления ВСУ
Посол Украины озвучил "ужасную цену" контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 19.05.2023
Посол Украины озвучил "ужасную цену" контрнаступления ВСУ
Киеву предстоит заплатить высокую цену за возможное контрнаступление, заявил в интервью телеканалу ITV посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T08:29
2023-05-19T12:08
в мире
украина
великобритания
москва
вадим пристайко
денис шмыгаль
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Киеву предстоит заплатить высокую цену за возможное контрнаступление, заявил в интервью телеканалу ITV посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.По его словам, на ВСУ оказывается политическое давление — западные партнеры республики требуют от нее активных боевых действий, завышая свои ожидания."Одна из слабых сторон демократии — цикличность. &lt;…&gt; Мы должны учитывать этот цикл в политике. Мы понимаем, что может прийти время, когда мы не будем пользоваться такой большой поддержкой", — пояснил Пристайко.Также дипломат заявил, что потери Украины из-за ожидаемого Западом контрнаступления могут оказаться слишком высокими.Украинские власти неоднократно анонсировали контрнаступление ВСУ. Пятнадцатого апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что атака состоится в ближайшее время. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.
https://ria.ru/20230519/ukraina-1872800077.html
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в мире, украина, великобритания, москва, вадим пристайко, денис шмыгаль, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Великобритания, Москва, Вадим Пристайко, Денис Шмыгаль, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Посол Украины озвучил "ужасную цену" контрнаступления ВСУ

Посол Украины в Британии Пристайко: Киев может заплатить ужасную цену за контрнаступление

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Киеву предстоит заплатить высокую цену за возможное контрнаступление, заявил в интервью телеканалу ITV посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.
По его словам, на ВСУ оказывается политическое давление — западные партнеры республики требуют от нее активных боевых действий, завышая свои ожидания.
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"Одна из слабых сторон демократии — цикличность. <…> Мы должны учитывать этот цикл в политике. Мы понимаем, что может прийти время, когда мы не будем пользоваться такой большой поддержкой", — пояснил Пристайко.
Также дипломат заявил, что потери Украины из-за ожидаемого Западом контрнаступления могут оказаться слишком высокими.
«
"Я знаю, что это может быть очень ужасное лето и ужасная цена", — заявил Пристайко.
Украинские власти неоднократно анонсировали контрнаступление ВСУ. Пятнадцатого апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что атака состоится в ближайшее время. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.
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