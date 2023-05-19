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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:43 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/trevoga-1872913158.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.05.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области,... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T13:43
2023-05-19T13:43
специальная военная операция на украине
украина
днепропетровская область
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, тревога была объявлена в регионах в 13.25 (совпадает с мск). Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской. Спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
украина
днепропетровская область
киев
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украина, днепропетровская область, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область, Киев, Вооруженные силы РФ
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу

© Fotolia / lester120Панорама Харькова, Украина
Панорама Харькова, Украина - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© Fotolia / lester120
Панорама Харькова, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным онлайн-карты, тревога была объявлена в регионах в 13.25 (совпадает с мск).
Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской. Спустя некоторое время ее отменили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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