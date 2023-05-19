https://ria.ru/20230519/trevoga-1872913158.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.05.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области,... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T13:43

2023-05-19T13:43

2023-05-19T13:43

специальная военная операция на украине

украина

днепропетровская область

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, тревога была объявлена в регионах в 13.25 (совпадает с мск). Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской. Спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

украина

днепропетровская область

киев

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украина, днепропетровская область, киев, вооруженные силы рф