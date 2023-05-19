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"Выжимают старые хиты": в Сети критикуют новый трек Клавы Коки и DJ Smash - РИА Новости, 19.05.2023
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Шоубиз
 
11:24 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/trek-1872834680.html
"Выжимают старые хиты": в Сети критикуют новый трек Клавы Коки и DJ Smash
"Выжимают старые хиты": в Сети критикуют новый трек Клавы Коки и DJ Smash - РИА Новости, 19.05.2023
"Выжимают старые хиты": в Сети критикуют новый трек Клавы Коки и DJ Smash
Слушателей разозлил новый трек Клавы Коки и DJ Smash "Пятница", который музыкант разместил на своем YouTube-канале. В композиции использован сэмпл хита... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T11:24
2023-05-19T11:24
шоубиз
клава кока
знаменитости
музыка
россия
руки вверх! (группа)
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Слушателей разозлил новый трек Клавы Коки и DJ Smash "Пятница", который музыкант разместил на своем YouTube-канале. В композиции использован сэмпл хита "Песенки" группы "Руки Вверх!", что возмутило пользователей.Однако среди комментаторов нашлись и те, кто положительно оценил новинку. Трек группы "Руки Вверх!" "Песенка" вышел в 1998 году и почти сразу стал хитом, причем международным. Знаменитые "Ла-ла ла-ла-ла" в проигрыше, которые в оригинальной версии исполнила Елизавета Роднянская, позже стали использовать многие музыканты. Наиболее известным кавером считается Around the world немецкой поп-группы ATC, популярной в начале 2000-х.
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клава кока, знаменитости, музыка, россия, руки вверх! (группа), новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Клава Кока, Знаменитости, Музыка, Россия, Руки Вверх! (группа), Новости шоу-бизнеса
"Выжимают старые хиты": в Сети критикуют новый трек Клавы Коки и DJ Smash

Слушателей разозлил новый трек DJ Smash и Клавы Коки "Пятница" на мелодию "Руки Вверх!"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Слушателей разозлил новый трек Клавы Коки и DJ Smash "Пятница", который музыкант разместил на своем YouTube-канале. В композиции использован сэмпл хита "Песенки" группы "Руки Вверх!", что возмутило пользователей.
«

"Ничего нового придумать не можете уже, вот и занимаетесь коверканием старых песен", "Выжимают старые хиты!", "Ерунда какая-то!", "Как всегда ни о чем. Слизал и плохо переделал", – отреагировали слушатели.

Однако среди комментаторов нашлись и те, кто положительно оценил новинку.
«
"Мне очень понравилось!", "Отлично сделано!", "Сделано неплохо! Молодцы, ребята!", "Вы крутые!" – написали поклонники музыкантов.
Трек группы "Руки Вверх!" "Песенка" вышел в 1998 году и почти сразу стал хитом, причем международным. Знаменитые "Ла-ла ла-ла-ла" в проигрыше, которые в оригинальной версии исполнила Елизавета Роднянская, позже стали использовать многие музыканты.
Наиболее известным кавером считается Around the world немецкой поп-группы ATC, популярной в начале 2000-х.
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ШоубизКлава КокаЗнаменитостиМузыкаРоссияРуки Вверх! (группа)Новости шоу-бизнеса
 
 
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