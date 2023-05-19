https://ria.ru/20230519/trek-1872834680.html

"Выжимают старые хиты": в Сети критикуют новый трек Клавы Коки и DJ Smash

"Выжимают старые хиты": в Сети критикуют новый трек Клавы Коки и DJ Smash - РИА Новости, 19.05.2023

"Выжимают старые хиты": в Сети критикуют новый трек Клавы Коки и DJ Smash

Слушателей разозлил новый трек Клавы Коки и DJ Smash "Пятница", который музыкант разместил на своем YouTube-канале. В композиции использован сэмпл хита... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T11:24

2023-05-19T11:24

2023-05-19T11:24

шоубиз

клава кока

знаменитости

музыка

россия

руки вверх! (группа)

новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Слушателей разозлил новый трек Клавы Коки и DJ Smash "Пятница", который музыкант разместил на своем YouTube-канале. В композиции использован сэмпл хита "Песенки" группы "Руки Вверх!", что возмутило пользователей.Однако среди комментаторов нашлись и те, кто положительно оценил новинку. Трек группы "Руки Вверх!" "Песенка" вышел в 1998 году и почти сразу стал хитом, причем международным. Знаменитые "Ла-ла ла-ла-ла" в проигрыше, которые в оригинальной версии исполнила Елизавета Роднянская, позже стали использовать многие музыканты. Наиболее известным кавером считается Around the world немецкой поп-группы ATC, популярной в начале 2000-х.

https://ria.ru/20230428/baskov-1868435955.html

россия

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

клава кока, знаменитости, музыка, россия, руки вверх! (группа), новости шоу-бизнеса