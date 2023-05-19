https://ria.ru/20230519/tof-1872797606.html
Флагман ТОФ "Варяг" уничтожил в заливе Петра Великого "вражеский" корабль
Флагман ТОФ "Варяг" уничтожил в заливе Петра Великого "вражеский" корабль - РИА Новости, 19.05.2023
Флагман ТОФ "Варяг" уничтожил в заливе Петра Великого "вражеский" корабль
Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ ракетный крейсер "Варяг" уничтожил корабль условного противника во время учебно-боевых упражнений в заливе Петра Великого, РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T04:55
2023-05-19T04:55
2023-05-19T04:55
безопасность
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ВЛАДИВОСТОК, 19 мая - РИА Новости. Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ ракетный крейсер "Варяг" уничтожил корабль условного противника во время учебно-боевых упражнений в заливе Петра Великого, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ. В среду в пресс-службе рассказали, что флагман флота вышел в залив из пункта базирования во Владивостоке для проведения учебно-боевых упражнений, в том числе артиллерийских стрельб. "Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер (ГРКР) "Варяг" провёл учебный морской бой с уничтожением корабля условного противника... Плановые учебно-боевые упражнения с выполнением артиллерийских стрельб были отработаны в одном из морских полигонов флота в заливе Петра Великого", - говорится в сообщении пресс-службы. В пресс-службе уточнили, что учебный бой состоял из двух этапов. Сначала экипаж крейсера отбил атаку "противника" и уничтожил его огнем из артиллерийских и зенитных установок, а потом открыл огонь "по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения условного противника". После этого команда "Варяга" провела тренировку по борьбе за живучесть корабля.
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безопасность, россия, владивосток, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Россия, Владивосток, Тихоокеанский флот ВМФ России
Флагман ТОФ "Варяг" уничтожил в заливе Петра Великого "вражеский" корабль
Флагман ТОФ "Варяг" уничтожил на учениях в заливе Петра Великого "вражеский" корабль
ВЛАДИВОСТОК, 19 мая - РИА Новости. Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ ракетный крейсер "Варяг" уничтожил корабль условного противника во время учебно-боевых упражнений в заливе Петра Великого, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ.
В среду в пресс-службе рассказали, что флагман флота вышел в залив из пункта базирования во Владивостоке
для проведения учебно-боевых упражнений, в том числе артиллерийских стрельб.
"Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер (ГРКР) "Варяг" провёл учебный морской бой с уничтожением корабля условного противника... Плановые учебно-боевые упражнения с выполнением артиллерийских стрельб были отработаны в одном из морских полигонов флота в заливе Петра Великого", - говорится в сообщении пресс-службы.
В пресс-службе уточнили, что учебный бой состоял из двух этапов. Сначала экипаж крейсера отбил атаку "противника" и уничтожил его огнем из артиллерийских и зенитных установок, а потом открыл огонь "по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения условного противника". После этого команда "Варяга" провела тренировку по борьбе за живучесть корабля.
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