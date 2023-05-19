https://ria.ru/20230519/tayvan-1872799083.html

Тайваньский политик предупредил о немыслимой цене за помощь со стороны США

Тайваньский политик предупредил о немыслимой цене за помощь со стороны США - РИА Новости, 19.05.2023

Тайваньский политик предупредил о немыслимой цене за помощь со стороны США

Тайвань заплатит "немыслимую" цену, если примет бесплатную военную помощь США, заявил бывший министр обороны Тайваня Фэн Шикуань. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T05:25

2023-05-19T05:25

2023-05-19T10:58

тайвань

китай

сша

нэнси пелоси

ллойд остин

джо байден

министерство обороны сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863410304_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_88ef885e9fdecf467c1a77dea702a3f1.jpg

ПЕКИН, 19 мая — РИА Новости. Тайвань заплатит "немыслимую" цену, если примет бесплатную военную помощь США, заявил бывший министр обороны Тайваня Фэн Шикуань. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США вскоре предоставят значительную оборонную помощь Тайваню. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что администрация президента США Джо Байдена планирует поставить Тайваню вооружения на сумму 500 миллионов долларов, используя те же чрезвычайные полномочия, которые применялись в отношении Украины. "Если вы вдруг получаете такую бесплатную помощь, вам нужно заплатить определенную немыслимую цену", — приводит слова Фэн Шикуаня издание South China Morning Post. Издание уточняет, что Фэн Шикуань отказался пояснить, какая именно это будет цена. Однако, отвечая на вопрос, имеет ли он в виду войну, Фэн Шикуань сказал: "Я уверен, что мы не будем настолько глупы и что будет какой-то выбор". Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе. В МИД КНР отмечали, что военное взаимодействие США и Тайваня и продажа Вашингтоном оружия Тайбэю грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместные китайско-американские коммюнике, а также "наносит большой ущерб интересам суверенитета и безопасности Китая" и ставит под угрозу стабильность в Тайваньском проливе. Как заявляли в МИД Китая, "факты говорят о том, что причина нового витка напряженности в Тайваньском проливе заключается в том, что власти острова снова пытаются добиться независимости, полагаясь на Соединенные Штаты, а некоторые американские политики хотят с помощью Тайваня взять под контроль КНР, вместе они пытаются изменить статус-кво в Тайваньском проливе, это очень опасная тенденция". Китай не раз заявлял, что непременно "примет решительные и действенные меры, чтобы защитить интересы своего суверенитета и безопасности". Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230516/tayvan-1872267797.html

https://ria.ru/20230508/kitay-1870411656.html

тайвань

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, ллойд остин, джо байден, министерство обороны сша, в мире