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Кабул планирует заключить с "Татнефтью" соглашение о закупке нефтепродуктов - РИА Новости, 19.05.2023
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XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum"
 
07:21 19.05.2023 (обновлено: 10:47 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/tatneft-1872803853.html
Кабул планирует заключить с "Татнефтью" соглашение о закупке нефтепродуктов
Кабул планирует заключить с "Татнефтью" соглашение о закупке нефтепродуктов - РИА Новости, 19.05.2023
Кабул планирует заключить с "Татнефтью" соглашение о закупке нефтепродуктов
Кабул прорабатывает вопрос закупки нефтепродуктов у российских компаний, хотел бы заключить договор с "Татнефтью", заявил РИА Новости министр промышленности и... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T07:21
2023-05-19T10:47
кабул (город)
россия
афганистан
татнефть
организация исламского сотрудничества
экономика
цены на нефть
xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"
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КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Кабул прорабатывает вопрос закупки нефтепродуктов у российских компаний, хотел бы заключить договор с "Татнефтью", заявил РИА Новости министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи. Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус. Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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кабул (город), россия, афганистан, татнефть, организация исламского сотрудничества, экономика, цены на нефть
Кабул (город), Россия, Афганистан, Татнефть, Организация исламского сотрудничества, Экономика, Цены на нефть, XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum"
Кабул планирует заключить с "Татнефтью" соглашение о закупке нефтепродуктов

Кабул прорабатывает вопрос закупки нефтепродуктов у "Татнефти"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи на сессии в рамках XIV Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum"
Министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи на сессии в рамках XIV Международного экономического форума Россия - Исламский мир: KazanForum
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи на сессии в рамках XIV Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum"
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КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Кабул прорабатывает вопрос закупки нефтепродуктов у российских компаний, хотел бы заключить договор с "Татнефтью", заявил РИА Новости министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи.
«
"В прошлом году у нас были встречи с российскими нефтяными компаниями, в том числе из Татарстана. Мы нуждаемся в порядка 4 миллионов тонн нефтепродуктов. Часть из них мы обеспечиваем через Туркменистан и Иран. Однако хотим заключить хорошие соглашения с российскими компаниями, в особенности с "Татнефтью". Надеюсь, мы будем поддерживать связь", - сказал министр в кулуарах саммита "Россия – Исламский мир".
Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус.
Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum"Кабул (город)РоссияАфганистанТатнефтьОрганизация исламского сотрудничестваЭкономикаЦены на нефть
 
 
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