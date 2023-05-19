Кабул планирует заключить с "Татнефтью" соглашение о закупке нефтепродуктов

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"В прошлом году у нас были встречи с российскими нефтяными компаниями, в том числе из Татарстана. Мы нуждаемся в порядка 4 миллионов тонн нефтепродуктов. Часть из них мы обеспечиваем через Туркменистан и Иран. Однако хотим заключить хорошие соглашения с российскими компаниями, в особенности с "Татнефтью". Надеюсь, мы будем поддерживать связь", - сказал министр в кулуарах саммита "Россия – Исламский мир".