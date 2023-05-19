https://ria.ru/20230519/swift-1872800768.html
Доля юаня в торговых расчетах через SWIFT достигла исторического максимума
Доля юаня в торговых расчетах через SWIFT достигла исторического максимума - РИА Новости, 19.05.2023
Доля юаня в торговых расчетах через SWIFT достигла исторического максимума
Доля китайского юаня в международных торговых расчетах через межбанковскую систему SWIFT по итогам апреля достигла исторического максимума в 4,72%,... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T06:16
2023-05-19T06:16
2023-05-19T06:16
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Доля китайского юаня в международных торговых расчетах через межбанковскую систему SWIFT по итогам апреля достигла исторического максимума в 4,72%, свидетельствуют данные системы, которые проанализировало РИА Новости. Главной торговой валютой в апреле оставался доллар с долей в 83,95%. При этом "американец" находится вблизи многолетних минимумов: доля ниже 84% фиксировалась лишь дважды до этого - в марте 2023 года на уровне 83,71% и в декабре 2017 года в 83,52%. На втором месте расположился евро, чья доля в середине весны немного выросла - до 6,54% с 6,41% в марте. Тройку лидеров замыкает юань, чья доля за месяц выросла на 0,22 процентного пункта. Доля японской иены, наоборот, упала - на 0,35 процентного пункта, до 1,41%. Остальные валюты занимают в международных торговых расчетов менее 1%, в топ-10 также входят тайский бат, саудовский риал, индонезийская рупия, дирхам ОАЭ, вьетнамский донг и фунт стерлингов. Россия в апреле оставалась четвертой экономикой в мире по объему офшорных платежей в юанях через SWIFT: по итогам месяца на российскую экономику приходилось 2,83% всех платежей в юанях за пределами Китая. В топ-5 также вошли Гонконг (73,23%), Великобритания (4,9%), Сингапур (3,84%) и США (2,46%). Несколько лет назад SWIFT была основной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские транзакции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, стали создаваться альтернативы. В России это Система передачи финансовых сообщений, в Китае - Система трансграничных межбанковских платежей. Есть собственная система для переводов и в Индии.
https://ria.ru/20230517/yuani-1872453654.html
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россия, китай, оаэ, swift
Россия, Китай, ОАЭ, SWIFT
Доля юаня в торговых расчетах через SWIFT достигла исторического максимума
Доля юаня в торговых расчетах через SWIFT достигла исторического максимума в 4,72 процента
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Доля китайского юаня в международных торговых расчетах через межбанковскую систему SWIFT по итогам апреля достигла исторического максимума в 4,72%, свидетельствуют данные системы, которые проанализировало РИА Новости.
Главной торговой валютой в апреле оставался доллар с долей в 83,95%. При этом "американец" находится вблизи многолетних минимумов: доля ниже 84% фиксировалась лишь дважды до этого - в марте 2023 года на уровне 83,71% и в декабре 2017 года в 83,52%.
Россия и Иран обсуждают взаимные расчеты в юанях
На втором месте расположился евро, чья доля в середине весны немного выросла - до 6,54% с 6,41% в марте. Тройку лидеров замыкает юань, чья доля за месяц выросла на 0,22 процентного пункта. Доля японской иены, наоборот, упала - на 0,35 процентного пункта, до 1,41%.
Остальные валюты занимают в международных торговых расчетов менее 1%, в топ-10 также входят тайский бат, саудовский риал, индонезийская рупия, дирхам ОАЭ
, вьетнамский донг и фунт стерлингов.
Россия
в апреле оставалась четвертой экономикой в мире по объему офшорных платежей в юанях через SWIFT: по итогам месяца на российскую экономику приходилось 2,83% всех платежей в юанях за пределами Китая
. В топ-5 также вошли Гонконг
(73,23%), Великобритания
(4,9%), Сингапур
(3,84%) и США
(2,46%).
Несколько лет назад SWIFT была основной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские транзакции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, стали создаваться альтернативы. В России это Система передачи финансовых сообщений, в Китае - Система трансграничных межбанковских платежей. Есть собственная система для переводов и в Индии
.
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