https://ria.ru/20230519/svo-1872961066.html
Путин заявил, что накануне говорил с одним из офицеров, участвующих в СВО
Путин заявил, что накануне говорил с одним из офицеров, участвующих в СВО - РИА Новости, 19.05.2023
Путин заявил, что накануне говорил с одним из офицеров, участвующих в СВО
Президент РФ Владимир Путин рассказал участникам Совета по межнациональным отношениям о своем недавнем разговоре с командиром одной из бригад, участвующим в... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T15:46
2023-05-19T15:46
2023-05-19T16:06
специальная военная операция на украине
владимир путин
безопасность
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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ПЯТИГОРСК, 19 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал участникам Совета по межнациональным отношениям о своем недавнем разговоре с командиром одной из бригад, участвующим в спецоперации России на Украине."Разговаривал с командиром одной из бригад, который сменил на посту погибшего своего товарища, другого командира бригады. Человек с литовской фамилией, родился в Казани, воюет. Воюет блестяще", - рассказал Путин.По его словам, этот военнослужащий находился в своей должности четыре дня, и когда президент поинтересовался, что у него с голосом, командир ответил ему, что все эти четыре дня он не спал. "Вот это и есть боевой героизм. И в достаточно непростых условиях выполнил все стоящие перед ним и перед его подразделением задачи", - отметил Путин. Он также рассказал, что попросил командира передать его слова отряду.
https://ria.ru/20230418/soveschanie-1866067499.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, безопасность, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин заявил, что накануне говорил с одним из офицеров, участвующих в СВО
Путин рассказал, что накануне разговаривал с командиром одной из бригад, участвующим в СВО