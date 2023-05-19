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Путин заявил, что накануне говорил с одним из офицеров, участвующих в СВО - РИА Новости, 19.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:46 19.05.2023 (обновлено: 16:06 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/svo-1872961066.html
Путин заявил, что накануне говорил с одним из офицеров, участвующих в СВО
Путин заявил, что накануне говорил с одним из офицеров, участвующих в СВО - РИА Новости, 19.05.2023
Путин заявил, что накануне говорил с одним из офицеров, участвующих в СВО
Президент РФ Владимир Путин рассказал участникам Совета по межнациональным отношениям о своем недавнем разговоре с командиром одной из бригад, участвующим в... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T15:46
2023-05-19T16:06
специальная военная операция на украине
владимир путин
безопасность
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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ПЯТИГОРСК, 19 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал участникам Совета по межнациональным отношениям о своем недавнем разговоре с командиром одной из бригад, участвующим в спецоперации России на Украине."Разговаривал с командиром одной из бригад, который сменил на посту погибшего своего товарища, другого командира бригады. Человек с литовской фамилией, родился в Казани, воюет. Воюет блестяще", - рассказал Путин.По его словам, этот военнослужащий находился в своей должности четыре дня, и когда президент поинтересовался, что у него с голосом, командир ответил ему, что все эти четыре дня он не спал. "Вот это и есть боевой героизм. И в достаточно непростых условиях выполнил все стоящие перед ним и перед его подразделением задачи", - отметил Путин. Он также рассказал, что попросил командира передать его слова отряду.
https://ria.ru/20230418/soveschanie-1866067499.html
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владимир путин, безопасность, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин заявил, что накануне говорил с одним из офицеров, участвующих в СВО

Путин рассказал, что накануне разговаривал с командиром одной из бригад, участвующим в СВО

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 19 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал участникам Совета по межнациональным отношениям о своем недавнем разговоре с командиром одной из бригад, участвующим в спецоперации России на Украине.
"Разговаривал с командиром одной из бригад, который сменил на посту погибшего своего товарища, другого командира бригады. Человек с литовской фамилией, родился в Казани, воюет. Воюет блестяще", - рассказал Путин.
По его словам, этот военнослужащий находился в своей должности четыре дня, и когда президент поинтересовался, что у него с голосом, командир ответил ему, что все эти четыре дня он не спал. "Вот это и есть боевой героизм. И в достаточно непростых условиях выполнил все стоящие перед ним и перед его подразделением задачи", - отметил Путин. Он также рассказал, что попросил командира передать его слова отряду.
Президент России Владимир Путин во время посещения штаба группировки войск Днепр на Херсонском направлении. Кадр видео
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинБезопасностьРоссияВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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