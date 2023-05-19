https://ria.ru/20230519/svo-1872961066.html

Путин заявил, что накануне говорил с одним из офицеров, участвующих в СВО

Путин заявил, что накануне говорил с одним из офицеров, участвующих в СВО - РИА Новости, 19.05.2023

Путин заявил, что накануне говорил с одним из офицеров, участвующих в СВО

Президент РФ Владимир Путин рассказал участникам Совета по межнациональным отношениям о своем недавнем разговоре с командиром одной из бригад, участвующим в... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T15:46

2023-05-19T15:46

2023-05-19T16:06

специальная военная операция на украине

владимир путин

безопасность

россия

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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ПЯТИГОРСК, 19 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал участникам Совета по межнациональным отношениям о своем недавнем разговоре с командиром одной из бригад, участвующим в спецоперации России на Украине."Разговаривал с командиром одной из бригад, который сменил на посту погибшего своего товарища, другого командира бригады. Человек с литовской фамилией, родился в Казани, воюет. Воюет блестяще", - рассказал Путин.По его словам, этот военнослужащий находился в своей должности четыре дня, и когда президент поинтересовался, что у него с голосом, командир ответил ему, что все эти четыре дня он не спал. "Вот это и есть боевой героизм. И в достаточно непростых условиях выполнил все стоящие перед ним и перед его подразделением задачи", - отметил Путин. Он также рассказал, что попросил командира передать его слова отряду.

https://ria.ru/20230418/soveschanie-1866067499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, безопасность, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр