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СВО поможет предотвратить распространение неонацизма, заявил Патрушев - РИА Новости, 19.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:03 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/svo-1872894944.html
СВО поможет предотвратить распространение неонацизма, заявил Патрушев
СВО поможет предотвратить распространение неонацизма, заявил Патрушев - РИА Новости, 19.05.2023
СВО поможет предотвратить распространение неонацизма, заявил Патрушев
Россия, выполнив цели специальной военной операции, сможет пресечь угрозу распространения неонацизма в мире, заявил в пятницу секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T13:03
2023-05-19T13:03
специальная военная операция на украине
россия
сыктывкар
николай патрушев
в мире
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СЫКТЫВКАР, 19 мая - РИА Новости. Россия, выполнив цели специальной военной операции, сможет пресечь угрозу распространения неонацизма в мире, заявил в пятницу секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре. Он отметил, что сейчас "Вооруженные силы нашей страны достойно решают боевые задачи, проявляя мужество и героизм". "Достижение определенных президентом России целей специальной военной операции позволит устранить угрозу распространения неонацизма, обеспечить построение справедливого миропорядка на принципах международного права, многополярности и неделимости безопасности", - подчеркнул Патрушев.
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россия, сыктывкар, николай патрушев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сыктывкар, Николай Патрушев, В мире
СВО поможет предотвратить распространение неонацизма, заявил Патрушев

Патрушев: достижение целей СВО устранит угрозу распространения неонацизма в мире

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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СЫКТЫВКАР, 19 мая - РИА Новости. Россия, выполнив цели специальной военной операции, сможет пресечь угрозу распространения неонацизма в мире, заявил в пятницу секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре.
Он отметил, что сейчас "Вооруженные силы нашей страны достойно решают боевые задачи, проявляя мужество и героизм".
"Достижение определенных президентом России целей специальной военной операции позволит устранить угрозу распространения неонацизма, обеспечить построение справедливого миропорядка на принципах международного права, многополярности и неделимости безопасности", - подчеркнул Патрушев.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСыктывкарНиколай ПатрушевВ мире
 
 
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