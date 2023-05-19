https://ria.ru/20230519/svo-1872894944.html
СВО поможет предотвратить распространение неонацизма, заявил Патрушев
СВО поможет предотвратить распространение неонацизма, заявил Патрушев - РИА Новости, 19.05.2023
СВО поможет предотвратить распространение неонацизма, заявил Патрушев
Россия, выполнив цели специальной военной операции, сможет пресечь угрозу распространения неонацизма в мире, заявил в пятницу секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T13:03
2023-05-19T13:03
2023-05-19T13:03
специальная военная операция на украине
россия
сыктывкар
николай патрушев
в мире
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СЫКТЫВКАР, 19 мая - РИА Новости. Россия, выполнив цели специальной военной операции, сможет пресечь угрозу распространения неонацизма в мире, заявил в пятницу секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре. Он отметил, что сейчас "Вооруженные силы нашей страны достойно решают боевые задачи, проявляя мужество и героизм". "Достижение определенных президентом России целей специальной военной операции позволит устранить угрозу распространения неонацизма, обеспечить построение справедливого миропорядка на принципах международного права, многополярности и неделимости безопасности", - подчеркнул Патрушев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сыктывкар, николай патрушев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сыктывкар, Николай Патрушев, В мире
СВО поможет предотвратить распространение неонацизма, заявил Патрушев
Патрушев: достижение целей СВО устранит угрозу распространения неонацизма в мире