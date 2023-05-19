https://ria.ru/20230519/svo-1872894944.html

СВО поможет предотвратить распространение неонацизма, заявил Патрушев

СВО поможет предотвратить распространение неонацизма, заявил Патрушев - РИА Новости, 19.05.2023

СВО поможет предотвратить распространение неонацизма, заявил Патрушев

Россия, выполнив цели специальной военной операции, сможет пресечь угрозу распространения неонацизма в мире, заявил в пятницу секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T13:03

2023-05-19T13:03

2023-05-19T13:03

специальная военная операция на украине

россия

сыктывкар

николай патрушев

в мире

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СЫКТЫВКАР, 19 мая - РИА Новости. Россия, выполнив цели специальной военной операции, сможет пресечь угрозу распространения неонацизма в мире, заявил в пятницу секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре. Он отметил, что сейчас "Вооруженные силы нашей страны достойно решают боевые задачи, проявляя мужество и героизм". "Достижение определенных президентом России целей специальной военной операции позволит устранить угрозу распространения неонацизма, обеспечить построение справедливого миропорядка на принципах международного права, многополярности и неделимости безопасности", - подчеркнул Патрушев.

https://ria.ru/20230519/tornado-s-1872798752.html

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сыктывкар

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Варвара Скокшина

россия, сыктывкар, николай патрушев, в мире