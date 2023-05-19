https://ria.ru/20230519/sudan-1872875468.html

Командующего СБР Судана сняли с должности замглавы переходного совета

Командующего СБР Судана сняли с должности замглавы переходного совета - РИА Новости, 19.05.2023

Командующего СБР Судана сняли с должности замглавы переходного совета

Командующий Силами быстрого реагирования Судана (СБР) Мухаммед Хамдан Дагло снят с должности заместителя главы переходного Суверенного совета страны, говорится... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T12:16

2023-05-19T12:16

2023-05-19T12:42

судан

в мире

столкновения в хартуме

абдель фаттах аль-бурхан

джидда

саудовская аравия

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КАИР, 19 мая - РИА Новости. Командующий Силами быстрого реагирования Судана (СБР) Мухаммед Хамдан Дагло снят с должности заместителя главы переходного Суверенного совета страны, говорится в указе главы совета и командующего суданскими вооруженными силами Абдель Фаттаха аль-Бурхана."Глава совета Абдель Фаттах аль-Бурхан издал сегодня (в пятницу - ред.) конституционный указ о снятии с должности заместителя главы переходного Суверенного совета Мухаммеда Хамдана Дагло", - сообщается в указе, который опубликовали вооруженные силы Судана.Вместо Дагло на пост замглавы совета был назначен глава "Народного движения за освобождение Судана - Север" (НДОС-С) Малик Агар.В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в ходе столкновений 676 человек погибли и 5 576 получили ранения. Ситуация в стране не улучшается, несмотря на переговоры делегаций сторон в саудовской Джидде. Ранее представитель МИД Саудовской Аравии сообщал, что переговоры ведутся через посредников, их цель - добиться устойчивого кратковременного перемирия.В то же время телеканал Al-Arabiya 12 мая со ссылкой на источники сообщил, что конфликтующие в Судане правительственная армия и СБР впервые подписали соглашение, в котором обязались предпринять все возможное, чтобы избежать вреда для гражданских лиц. Заключенное соглашение стало первым между армией и СБР с начала конфликта 15 апреля.Согласно пунктам соглашения, стороны обязуются воздерживаться от любых нападений, которые могут причинить вред гражданскому населению, а также предпринять все меры предосторожности, чтобы не причинять вред гражданскому населению, разрешить всем гражданским лицам в Судане покинуть районы боевых действий и осажденные районы, защищать медицинских работников и общественные учреждения в Судане.

https://ria.ru/20230512/sudan-1871262839.html

https://ria.ru/20230514/sudan-1871710927.html

судан

джидда

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

судан, в мире, столкновения в хартуме, абдель фаттах аль-бурхан, джидда, саудовская аравия