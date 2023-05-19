https://ria.ru/20230519/strelba-1872818063.html

В центре Москвы произошла драка со стрельбой

В центре Москвы произошла драка со стрельбой - РИА Новости, 19.05.2023

В центре Москвы произошла драка со стрельбой

Бытовая ссора в центре Москвы переросла в перестрелку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T09:37

2023-05-19T09:37

2023-05-19T15:43

происшествия

москва

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Бытовая ссора в центре Москвы переросла в перестрелку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Инцидент произошел утром на улице Маросейка."Произошел бытовой конфликт между тремя гражданами. В ходе выяснения отношений один из участников применил, предположительно, травматическое оружие", — уточнил собеседник агентства.По предварительной информации, два человека пострадали, их отвезли в больницу на машине скорой помощи.Стрелявшего задержала полиция, его доставили в отдел. Сейчас устанавливаются все обстоятельства конфликта.

https://ria.ru/20221210/strelba-1837730788.html

москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва