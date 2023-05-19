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В центре Москвы произошла драка со стрельбой - РИА Новости, 19.05.2023
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09:37 19.05.2023 (обновлено: 15:43 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/strelba-1872818063.html
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
В центре Москвы произошла драка со стрельбой - РИА Новости, 19.05.2023
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Бытовая ссора в центре Москвы переросла в перестрелку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T09:37
2023-05-19T15:43
происшествия
москва
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Бытовая ссора в центре Москвы переросла в перестрелку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Инцидент произошел утром на улице Маросейка."Произошел бытовой конфликт между тремя гражданами. В ходе выяснения отношений один из участников применил, предположительно, травматическое оружие", — уточнил собеседник агентства.По предварительной информации, два человека пострадали, их отвезли в больницу на машине скорой помощи.Стрелявшего задержала полиция, его доставили в отдел. Сейчас устанавливаются все обстоятельства конфликта.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В центре Москвы произошла драка со стрельбой

В центре Москвы, на улице Маросейка, произошла драка со стрельбой, ранены два человека

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Бытовая ссора в центре Москвы переросла в перестрелку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Инцидент произошел утром на улице Маросейка.
"Произошел бытовой конфликт между тремя гражданами. В ходе выяснения отношений один из участников применил, предположительно, травматическое оружие", — уточнил собеседник агентства.
По предварительной информации, два человека пострадали, их отвезли в больницу на машине скорой помощи.
Стрелявшего задержала полиция, его доставили в отдел. Сейчас устанавливаются все обстоятельства конфликта.
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