https://ria.ru/20230519/strelba-1872818063.html
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
В центре Москвы произошла драка со стрельбой - РИА Новости, 19.05.2023
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Бытовая ссора в центре Москвы переросла в перестрелку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T09:37
2023-05-19T09:37
2023-05-19T15:43
происшествия
москва
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Бытовая ссора в центре Москвы переросла в перестрелку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Инцидент произошел утром на улице Маросейка."Произошел бытовой конфликт между тремя гражданами. В ходе выяснения отношений один из участников применил, предположительно, травматическое оружие", — уточнил собеседник агентства.По предварительной информации, два человека пострадали, их отвезли в больницу на машине скорой помощи.Стрелявшего задержала полиция, его доставили в отдел. Сейчас устанавливаются все обстоятельства конфликта.
https://ria.ru/20221210/strelba-1837730788.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
В центре Москвы, на улице Маросейка, произошла драка со стрельбой, ранены два человека
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Бытовая ссора в центре Москвы переросла в перестрелку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Инцидент произошел утром на улице Маросейка.
"Произошел бытовой конфликт между тремя гражданами. В ходе выяснения отношений один из участников применил, предположительно, травматическое оружие", — уточнил собеседник агентства.
По предварительной информации, два человека пострадали, их отвезли в больницу на машине скорой помощи.
Стрелявшего задержала полиция, его доставили в отдел. Сейчас устанавливаются все обстоятельства конфликта.
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