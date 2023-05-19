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В США из-за инфицированных глазных капель умерли четыре человека
В США из-за инфицированных глазных капель умерли четыре человека - РИА Новости, 19.05.2023
В США из-за инфицированных глазных капель умерли четыре человека
Четыре человека в США умерли, 14 человек потеряли зрение из-за использования инфицированных глазных капель, сообщили в пятницу Центры по контролю и профилактике РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T20:39
2023-05-19T20:39
2023-05-19T20:39
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Четыре человека в США умерли, 14 человек потеряли зрение из-за использования инфицированных глазных капель, сообщили в пятницу Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). В ходе расследования было установлено, что многие пациенты пользовались глазными каплями EzriCare Artificial Tears. В январе медицинский регулятор призвал людей прекратить их использование. В феврале компания Global Pharma, владеющая этой маркой, объявила о добровольном отзыве продукции после официальной рекомендации от Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарств (FDA). "Тестирование невскрытых бутылок EzriCare Artificial Tears, проведенное управлением по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, выявило бактериальное загрязнение", — сообщает организация. По состоянию на 15 мая в США выявлен 81 случай заражения синегнойной палочкой (pseudomonas aeruginosa), говорится на сайте организации. "Неблагоприятные исходы... включают 14 пациентов с потерей зрения, еще четыре пациента с энуклеацией (хирургическое удаление глазного яблока) и четыре смерти", — отмечается в последней сводке. Ранее в США не было зарегистрировано ни одного случая заражения этим штаммом.
https://ria.ru/20221215/bayden-1838763304.html
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в мире, сша
В США из-за инфицированных глазных капель умерли четыре человека
В США из-за инфицированных глазных капель умерли четыре человека, 14 ослепли
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости.
Четыре человека в США умерли, 14 человек потеряли зрение из-за использования инфицированных глазных капель, сообщили в пятницу Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
В ходе расследования было установлено, что многие пациенты пользовались глазными каплями EzriCare Artificial Tears. В январе медицинский регулятор призвал людей прекратить их использование. В феврале компания Global Pharma, владеющая этой маркой, объявила о добровольном отзыве продукции после официальной рекомендации от Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарств (FDA).
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"Тестирование невскрытых бутылок EzriCare Artificial Tears, проведенное управлением по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, выявило бактериальное загрязнение", — сообщает организация.
По состоянию на 15 мая в США выявлен 81 случай заражения синегнойной палочкой (pseudomonas aeruginosa), говорится на сайте организации.
"Неблагоприятные исходы... включают 14 пациентов с потерей зрения, еще четыре пациента с энуклеацией (хирургическое удаление глазного яблока) и четыре смерти", — отмечается в последней сводке.
Ранее в США не было зарегистрировано ни одного случая заражения этим штаммом.
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