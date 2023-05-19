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"Балансирует на грани". В США забили тревогу из-за главной проблемы Байдена - РИА Новости, 19.05.2023
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17:43 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/ssha-1872993725.html
"Балансирует на грани". В США забили тревогу из-за главной проблемы Байдена
"Балансирует на грани". В США забили тревогу из-за главной проблемы Байдена - РИА Новости, 19.05.2023
"Балансирует на грани". В США забили тревогу из-за главной проблемы Байдена
Американская политика захвачена пожилыми лидерами, считает обозреватель газеты The Washington Post Кэтлин Паркер. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T17:43
2023-05-19T17:43
в мире
сша
айова
джо байден
нэнси пелоси
камала харрис
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Американская политика захвачена пожилыми лидерами, считает обозреватель газеты The Washington Post Кэтлин Паркер.По словам автора статьи, в политической жизни США наметился слишком явный тренд на крайне возрастных представителей: 89-летняя конгрессвуман Дайан Файнштейн, которая изредка появляется на заседаниях в инвалидном кресле, 83-летняя член палаты представителей Нэнси Пелоси, 89-летний сенатор от Айовы Чарльз Грассли, а также сам президент США, восьмидесятилетний Джо Байден.Обозреватель газеты заметила, что не всегда понимает, что говорит на выступлениях президент Байден, а также, что сомневается, понимает ли американский лидер сам себя."Комментарии о чьем-то возрасте и связанных с этим проблемах больно писать и больно читать. В лучшем случае это выглядит неуважительно. Но общественная жизнь несет в себе обязанность быть честным с самим собой, пока еще возможно самосознание. Что неизбежно приводит нас к президенту Байдену. Временами я думаю: о, вот это да, он довольно хорошо справился с этой речью!" — поделилась автор.При этом она признала, что попытки Байдена протянуть до второго срока могут привести к власти его вице-президента Камалу Харрис, чей возраст выгодно отличается от поколения вашингтонских геронтократов, однако чьи способности вызывают у Паркер вопросы.В апреле Джо Байден через видеообращение официально объявил о намерении вновь бороться за пост президента США в 2024 году. Старейшему в истории американскому лидеру на момент следующих выборов будет 82 года, а если он победит и проработает весь срок, на момент его завершения – 86 лет.
https://ria.ru/20230517/khirosima-1872505432.html
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в мире, сша, айова, джо байден, нэнси пелоси, камала харрис
В мире, США, Айова, Джо Байден, Нэнси Пелоси, Камала Харрис
"Балансирует на грани". В США забили тревогу из-за главной проблемы Байдена

WP: слишком возрастные политики захватили власть в США, угрожая управлению страной

© AP Photo / Charlie RiedelПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© AP Photo / Charlie Riedel
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Американская политика захвачена пожилыми лидерами, считает обозреватель газеты The Washington Post Кэтлин Паркер.
По словам автора статьи, в политической жизни США наметился слишком явный тренд на крайне возрастных представителей: 89-летняя конгрессвуман Дайан Файнштейн, которая изредка появляется на заседаниях в инвалидном кресле, 83-летняя член палаты представителей Нэнси Пелоси, 89-летний сенатор от Айовы Чарльз Грассли, а также сам президент США, восьмидесятилетний Джо Байден.
«
"Мы достигли момента, когда старики отказываются уходить в отставку, когда чиновники, балансирующие на грани бессознательного, настаивают на том, чтобы руководить страной. Идея смены поколений караула стала пережитком", — посетовала Паркер.
Обозреватель газеты заметила, что не всегда понимает, что говорит на выступлениях президент Байден, а также, что сомневается, понимает ли американский лидер сам себя.
"Комментарии о чьем-то возрасте и связанных с этим проблемах больно писать и больно читать. В лучшем случае это выглядит неуважительно. Но общественная жизнь несет в себе обязанность быть честным с самим собой, пока еще возможно самосознание. Что неизбежно приводит нас к президенту Байдену. Временами я думаю: о, вот это да, он довольно хорошо справился с этой речью!" — поделилась автор.
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При этом она признала, что попытки Байдена протянуть до второго срока могут привести к власти его вице-президента Камалу Харрис, чей возраст выгодно отличается от поколения вашингтонских геронтократов, однако чьи способности вызывают у Паркер вопросы.
«
"После ее случайных наборов слов Байден кажется Демосфеном. В девяноста процентах случаев я понятия не имею, о чем она говорит. Или почему она смеется. А ей всего 58!" — ужаснулась автор.
В апреле Джо Байден через видеообращение официально объявил о намерении вновь бороться за пост президента США в 2024 году. Старейшему в истории американскому лидеру на момент следующих выборов будет 82 года, а если он победит и проработает весь срок, на момент его завершения – 86 лет.
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В миреСШААйоваДжо БайденНэнси ПелосиКамала Харрис
 
 
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