https://ria.ru/20230519/ssha-1872993725.html

"Балансирует на грани". В США забили тревогу из-за главной проблемы Байдена

"Балансирует на грани". В США забили тревогу из-за главной проблемы Байдена - РИА Новости, 19.05.2023

"Балансирует на грани". В США забили тревогу из-за главной проблемы Байдена

Американская политика захвачена пожилыми лидерами, считает обозреватель газеты The Washington Post Кэтлин Паркер. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T17:43

2023-05-19T17:43

2023-05-19T17:43

в мире

сша

айова

джо байден

нэнси пелоси

камала харрис

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Американская политика захвачена пожилыми лидерами, считает обозреватель газеты The Washington Post Кэтлин Паркер.По словам автора статьи, в политической жизни США наметился слишком явный тренд на крайне возрастных представителей: 89-летняя конгрессвуман Дайан Файнштейн, которая изредка появляется на заседаниях в инвалидном кресле, 83-летняя член палаты представителей Нэнси Пелоси, 89-летний сенатор от Айовы Чарльз Грассли, а также сам президент США, восьмидесятилетний Джо Байден.Обозреватель газеты заметила, что не всегда понимает, что говорит на выступлениях президент Байден, а также, что сомневается, понимает ли американский лидер сам себя."Комментарии о чьем-то возрасте и связанных с этим проблемах больно писать и больно читать. В лучшем случае это выглядит неуважительно. Но общественная жизнь несет в себе обязанность быть честным с самим собой, пока еще возможно самосознание. Что неизбежно приводит нас к президенту Байдену. Временами я думаю: о, вот это да, он довольно хорошо справился с этой речью!" — поделилась автор.При этом она признала, что попытки Байдена протянуть до второго срока могут привести к власти его вице-президента Камалу Харрис, чей возраст выгодно отличается от поколения вашингтонских геронтократов, однако чьи способности вызывают у Паркер вопросы.В апреле Джо Байден через видеообращение официально объявил о намерении вновь бороться за пост президента США в 2024 году. Старейшему в истории американскому лидеру на момент следующих выборов будет 82 года, а если он победит и проработает весь срок, на момент его завершения – 86 лет.

https://ria.ru/20230517/khirosima-1872505432.html

https://ria.ru/20230517/ukraina-1872341109.html

сша

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, сша, айова, джо байден, нэнси пелоси, камала харрис