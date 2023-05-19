https://ria.ru/20230519/ssha-1872904784.html
СМИ: Байден раньше уйдет с обеда лидеров G7 из-за ситуации с госдолгом
СМИ: Байден раньше уйдет с обеда лидеров G7 из-за ситуации с госдолгом - РИА Новости, 19.05.2023
СМИ: Байден раньше уйдет с обеда лидеров G7 из-за ситуации с госдолгом
Американский президент Джо Байден намерен раньше покинуть ужин лидеров G7 на фоне сложностей с достижением соглашения в США по поводу госдолга, сообщает... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T13:27
2023-05-19T13:27
2023-05-19T15:24
в мире
сша
g7
джо байден
попытки изменить потолок госдолга сша
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Американский президент Джо Байден намерен раньше покинуть ужин лидеров G7 на фоне сложностей с достижением соглашения в США по поводу госдолга, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Белого дома.Американское министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать свои долговые обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.По данным агентства, в пятницу вечером для президента США, вероятно, будет вновь проведен брифинг по вопросу переговоров с республиканцами по поводу потолка госдолга."Байден также планировал раньше покинуть ужин лидеров G7", - передает агентство. Журналист агентства из пресс-пула Белого дома сообщил, что изначально планировалось, что Байден будет на ужине лидеров несколько часов, но теперь планирует покинуть его раньше.
https://ria.ru/20230515/ssha-1872029743.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, g7, джо байден, попытки изменить потолок госдолга сша
В мире, США, G7, Джо Байден, Попытки изменить потолок госдолга США
СМИ: Байден раньше уйдет с обеда лидеров G7 из-за ситуации с госдолгом
Reuters: Байден раньше уйдет с обеда лидеров G7 из-за ситуации с госдолгом в США
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Американский президент Джо Байден намерен раньше покинуть ужин лидеров G7 на фоне сложностей с достижением соглашения в США по поводу госдолга, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Белого дома.
Американское министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать свои долговые обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.
По данным агентства, в пятницу вечером для президента США, вероятно, будет вновь проведен брифинг по вопросу переговоров с республиканцами по поводу потолка госдолга.
"Байден также планировал раньше покинуть ужин лидеров G7", - передает агентство. Журналист агентства из пресс-пула Белого дома сообщил, что изначально планировалось, что Байден будет на ужине лидеров несколько часов, но теперь планирует покинуть его раньше.
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