https://ria.ru/20230519/ssha-1872904784.html

СМИ: Байден раньше уйдет с обеда лидеров G7 из-за ситуации с госдолгом

СМИ: Байден раньше уйдет с обеда лидеров G7 из-за ситуации с госдолгом - РИА Новости, 19.05.2023

СМИ: Байден раньше уйдет с обеда лидеров G7 из-за ситуации с госдолгом

Американский президент Джо Байден намерен раньше покинуть ужин лидеров G7 на фоне сложностей с достижением соглашения в США по поводу госдолга, сообщает... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T13:27

2023-05-19T13:27

2023-05-19T15:24

в мире

сша

g7

джо байден

попытки изменить потолок госдолга сша

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Американский президент Джо Байден намерен раньше покинуть ужин лидеров G7 на фоне сложностей с достижением соглашения в США по поводу госдолга, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Белого дома.Американское министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать свои долговые обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.По данным агентства, в пятницу вечером для президента США, вероятно, будет вновь проведен брифинг по вопросу переговоров с республиканцами по поводу потолка госдолга."Байден также планировал раньше покинуть ужин лидеров G7", - передает агентство. Журналист агентства из пресс-пула Белого дома сообщил, что изначально планировалось, что Байден будет на ужине лидеров несколько часов, но теперь планирует покинуть его раньше.

https://ria.ru/20230515/ssha-1872029743.html

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, g7, джо байден, попытки изменить потолок госдолга сша