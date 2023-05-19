Москалькова передала МККК список пропавших на Украине россиян
Москалькова передала представителями МККК списки пропавших на территории Украины россиян
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в пятницу, что встретилась с главой региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в РФ и Белоруссии Ихтияром Аслановым и его преемником Борисом Мишелем и передала им списки пропавших на территории Украины россиян.
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"Провела рабочую встречу с главой региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в Российской Федерации и Республике Беларусь Ихтияром Аслановым и его приемником на данном посту Борисом Мишелем. Он вступит в должность с июня 2023 года", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.
Уполномоченный рассказала, что на встрече они обсудили увеличение числа посещений МККК российских военнопленных, особенно раненых. "Об этом в обращениях просят их родственники, потому что после визитов Красного Креста отношение к пленным становится лучше", - отметила Москалькова.
Также она сообщила, что на встрече обсудили поиск пропавших без вести военнослужащих. "Передали список имен российских граждан, пропавших на территориях проведения СВО и Украины", - написала Москалькова.
Кроме того, омбудсмен сообщила, что обсудила с представителями организации взаимодействие МККК с региональными уполномоченными, в том числе в Донецке и Луганске, особенно в сфере защиты прав гражданского населения, а также помощь в поиске людей, которые "на территории Украины были задержаны за пророссийские настроения и пропали". "Главное для нас – это люди! Поэтому единодушно отметили плодотворность сотрудничества и высказали рекомендации к его дальнейшему развитию и укреплению", - заключила Москалькова.