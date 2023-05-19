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Москалькова передала МККК список пропавших на Украине россиян - РИА Новости, 19.05.2023
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19:51 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/spisok-1873027264.html
Москалькова передала МККК список пропавших на Украине россиян
Москалькова передала МККК список пропавших на Украине россиян - РИА Новости, 19.05.2023
Москалькова передала МККК список пропавших на Украине россиян
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в пятницу, что встретилась с главой региональной делегации Международного Комитета Красного... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T19:51
2023-05-19T19:51
россия
украина
белоруссия
татьяна москалькова
международный комитет красного креста (мккк)
красный крест
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в пятницу, что встретилась с главой региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в РФ и Белоруссии Ихтияром Аслановым и его преемником Борисом Мишелем и передала им списки пропавших на территории Украины россиян. Уполномоченный рассказала, что на встрече они обсудили увеличение числа посещений МККК российских военнопленных, особенно раненых. "Об этом в обращениях просят их родственники, потому что после визитов Красного Креста отношение к пленным становится лучше", - отметила Москалькова. Также она сообщила, что на встрече обсудили поиск пропавших без вести военнослужащих. "Передали список имен российских граждан, пропавших на территориях проведения СВО и Украины", - написала Москалькова. Кроме того, омбудсмен сообщила, что обсудила с представителями организации взаимодействие МККК с региональными уполномоченными, в том числе в Донецке и Луганске, особенно в сфере защиты прав гражданского населения, а также помощь в поиске людей, которые "на территории Украины были задержаны за пророссийские настроения и пропали". "Главное для нас – это люди! Поэтому единодушно отметили плодотворность сотрудничества и высказали рекомендации к его дальнейшему развитию и укреплению", - заключила Москалькова.
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россия, украина, белоруссия, татьяна москалькова, международный комитет красного креста (мккк), красный крест
Россия, Украина, Белоруссия, Татьяна Москалькова, Международный комитет Красного Креста (МККК), Красный Крест
Москалькова передала МККК список пропавших на Украине россиян

Москалькова передала представителями МККК списки пропавших на территории Украины россиян

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в пятницу, что встретилась с главой региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в РФ и Белоруссии Ихтияром Аслановым и его преемником Борисом Мишелем и передала им списки пропавших на территории Украины россиян.
«
"Провела рабочую встречу с главой региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в Российской Федерации и Республике Беларусь Ихтияром Аслановым и его приемником на данном посту Борисом Мишелем. Он вступит в должность с июня 2023 года", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.
Уполномоченный рассказала, что на встрече они обсудили увеличение числа посещений МККК российских военнопленных, особенно раненых. "Об этом в обращениях просят их родственники, потому что после визитов Красного Креста отношение к пленным становится лучше", - отметила Москалькова.
Также она сообщила, что на встрече обсудили поиск пропавших без вести военнослужащих. "Передали список имен российских граждан, пропавших на территориях проведения СВО и Украины", - написала Москалькова.
Кроме того, омбудсмен сообщила, что обсудила с представителями организации взаимодействие МККК с региональными уполномоченными, в том числе в Донецке и Луганске, особенно в сфере защиты прав гражданского населения, а также помощь в поиске людей, которые "на территории Украины были задержаны за пророссийские настроения и пропали". "Главное для нас – это люди! Поэтому единодушно отметили плодотворность сотрудничества и высказали рекомендации к его дальнейшему развитию и укреплению", - заключила Москалькова.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
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