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Москалькова передала МККК список пропавших на Украине россиян

Москалькова передала МККК список пропавших на Украине россиян - РИА Новости, 19.05.2023

Москалькова передала МККК список пропавших на Украине россиян

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в пятницу, что встретилась с главой региональной делегации Международного Комитета Красного... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T19:51

2023-05-19T19:51

2023-05-19T19:51

россия

украина

белоруссия

татьяна москалькова

международный комитет красного креста (мккк)

красный крест

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в пятницу, что встретилась с главой региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в РФ и Белоруссии Ихтияром Аслановым и его преемником Борисом Мишелем и передала им списки пропавших на территории Украины россиян. Уполномоченный рассказала, что на встрече они обсудили увеличение числа посещений МККК российских военнопленных, особенно раненых. "Об этом в обращениях просят их родственники, потому что после визитов Красного Креста отношение к пленным становится лучше", - отметила Москалькова. Также она сообщила, что на встрече обсудили поиск пропавших без вести военнослужащих. "Передали список имен российских граждан, пропавших на территориях проведения СВО и Украины", - написала Москалькова. Кроме того, омбудсмен сообщила, что обсудила с представителями организации взаимодействие МККК с региональными уполномоченными, в том числе в Донецке и Луганске, особенно в сфере защиты прав гражданского населения, а также помощь в поиске людей, которые "на территории Украины были задержаны за пророссийские настроения и пропали". "Главное для нас – это люди! Поэтому единодушно отметили плодотворность сотрудничества и высказали рекомендации к его дальнейшему развитию и укреплению", - заключила Москалькова.

https://ria.ru/20230505/ombudsmen-1869954879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, белоруссия, татьяна москалькова, международный комитет красного креста (мккк), красный крест