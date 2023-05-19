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В ЕС подтвердили визит спецпредставителя Китая Ли Хуэя в Брюссель

В ЕС подтвердили визит спецпредставителя Китая Ли Хуэя в Брюссель - РИА Новости, 19.05.2023

В ЕС подтвердили визит спецпредставителя Китая Ли Хуэя в Брюссель

В Евросоюзе РИА Новости подтвердили визит в Брюссель спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя, даты пока не называются. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T22:51

2023-05-19T22:51

2023-05-19T22:51

в мире

китай

ли хуэй

евросоюз

брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 19 мая – РИА Новости. В Евросоюзе РИА Новости подтвердили визит в Брюссель спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя, даты пока не называются. Ранее сообщалось, что Ли Хуэй может посетить Брюссель на следующей неделе. В пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге подтвердил, что специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй посетит штаб-квартиру Евросоюза в Брюсселе, чтобы способствовать политическому разрешению украинского кризиса.

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китай

брюссель

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в мире, китай, ли хуэй, евросоюз, брюссель