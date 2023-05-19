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В ЕС подтвердили визит спецпредставителя Китая Ли Хуэя в Брюссель - РИА Новости, 19.05.2023
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22:51 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/spetspredstavitel-1873050886.html
В ЕС подтвердили визит спецпредставителя Китая Ли Хуэя в Брюссель
В ЕС подтвердили визит спецпредставителя Китая Ли Хуэя в Брюссель - РИА Новости, 19.05.2023
В ЕС подтвердили визит спецпредставителя Китая Ли Хуэя в Брюссель
В Евросоюзе РИА Новости подтвердили визит в Брюссель спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя, даты пока не называются. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T22:51
2023-05-19T22:51
в мире
китай
ли хуэй
евросоюз
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 19 мая – РИА Новости. В Евросоюзе РИА Новости подтвердили визит в Брюссель спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя, даты пока не называются. Ранее сообщалось, что Ли Хуэй может посетить Брюссель на следующей неделе. В пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге подтвердил, что специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй посетит штаб-квартиру Евросоюза в Брюсселе, чтобы способствовать политическому разрешению украинского кризиса.
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в мире, китай, ли хуэй, евросоюз, брюссель
В мире, Китай, Ли Хуэй, Евросоюз, Брюссель
В ЕС подтвердили визит спецпредставителя Китая Ли Хуэя в Брюссель

В ЕС подтвердили визит спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя в Брюссель

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСпецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй
Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 мая – РИА Новости. В Евросоюзе РИА Новости подтвердили визит в Брюссель спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя, даты пока не называются.
«
"Специальный представитель Китая Ли Хуэй во время своего пребывания в Брюсселе встретится с заместителем генерального секретаря внешнеполитической службы Энрике Мора и другими официальными лицами ЕС", - сообщил европейский источник. При этом он не назвал точные даты визита.
Ранее сообщалось, что Ли Хуэй может посетить Брюссель на следующей неделе.
В пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге подтвердил, что специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй посетит штаб-квартиру Евросоюза в Брюсселе, чтобы способствовать политическому разрешению украинского кризиса.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
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