https://ria.ru/20230519/spetsoperatsiya-1872930507.html

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Харьковом

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 19.05.2023

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Харьковом

В районе населенного пункта Тищенковка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T14:28

2023-05-19T14:28

2023-05-19T14:45

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

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украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. В районе населенного пункта Тищенковка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

россия

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьков, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)