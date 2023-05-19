https://ria.ru/20230519/spetsoperatsiya-1872930507.html
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Харьковом
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 19.05.2023
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Харьковом
В районе населенного пункта Тищенковка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T14:28
2023-05-19T14:28
2023-05-19T14:45
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. В районе населенного пункта Тищенковка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Харьковом
Минобороны: у населенного пункта Тищенковка под Харьковом уничтожен склад боеприпасов ВСУ