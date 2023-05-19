Киев потерял около 150 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны: Киев потерял около 150 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 "Тюльпан" выдвигается на позицию на Херсонском направлении
240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 "Тюльпан" выдвигается на позицию на Херсонском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 150 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная, Новомлынск, Кисловка и Берестовое Харьковской области. В районах населенных пунктов Тимковка, Синьковка Харьковской области и Розовка Луганской Народной Республики пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника за сутки составили до 65 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Кроме того, в районе населенного пункта Тищенковка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики.
"Уничтожено до 85 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - отметили в министерстве.