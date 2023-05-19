https://ria.ru/20230519/spetsoperatsiya-1872930293.html

Киев потерял около 150 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях

Киев потерял около 150 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 19.05.2023

Киев потерял около 150 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 150 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T14:27

2023-05-19T14:27

2023-05-19T14:37

специальная военная операция на украине

россия

киев

безопасность

харьковская область

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871950377_417:0:2872:1381_1920x0_80_0_0_6b2a38db6d5686b42baf3d5b97bed109.jpg

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 150 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная, Новомлынск, Кисловка и Берестовое Харьковской области. В районах населенных пунктов Тимковка, Синьковка Харьковской области и Розовка Луганской Народной Республики пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника за сутки составили до 65 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Кроме того, в районе населенного пункта Тищенковка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики."Уничтожено до 85 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20230519/spetsoperatsiya-1872934547.html

https://ria.ru/20230519/khranilische-1872930403.html

россия

киев

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, киев, безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины