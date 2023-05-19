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Киев потерял около 150 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 19.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:27 19.05.2023 (обновлено: 14:37 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/spetsoperatsiya-1872930293.html
Киев потерял около 150 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях
Киев потерял около 150 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 19.05.2023
Киев потерял около 150 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 150 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T14:27
2023-05-19T14:37
специальная военная операция на украине
россия
киев
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 150 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная, Новомлынск, Кисловка и Берестовое Харьковской области. В районах населенных пунктов Тимковка, Синьковка Харьковской области и Розовка Луганской Народной Республики пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника за сутки составили до 65 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Кроме того, в районе населенного пункта Тищенковка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики."Уничтожено до 85 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20230519/spetsoperatsiya-1872934547.html
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россия
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россия, киев, безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Киев потерял около 150 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях

Минобороны: Киев потерял около 150 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 "Тюльпан" выдвигается на позицию на Херсонском направлении
240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан выдвигается на позицию на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 "Тюльпан" выдвигается на позицию на Херсонском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 150 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная, Новомлынск, Кисловка и Берестовое Харьковской области. В районах населенных пунктов Тимковка, Синьковка Харьковской области и Розовка Луганской Народной Республики пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника за сутки составили до 65 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Кроме того, в районе населенного пункта Тищенковка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.
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На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики.
"Уничтожено до 85 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - отметили в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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