https://ria.ru/20230519/spetsoperatsiya-1872911527.html

Объемы выпуска продукции для нужд СВО существенно увеличили

Объемы выпуска продукции для нужд СВО существенно увеличили - РИА Новости, 19.05.2023

Объемы выпуска продукции для нужд СВО существенно увеличили

Объемы выпуска продукции для нужд участников специальной военной операции России на Украине существенно увеличены практически по всем позициям и будут расти и... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T13:39

2023-05-19T13:39

2023-05-19T13:51

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Объемы выпуска продукции для нужд участников специальной военной операции России на Украине существенно увеличены практически по всем позициям и будут расти и дальше, пообещал премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Продолжаем материально-техническое обеспечение Вооруженных сил. В утвержденном графике производства учтена дополнительная потребности министерства обороны... Благодаря работе координационного совета объемы выпуска существенно увеличены практически по всем позициям. Они будут наращиваться и дальше", - сказал Мишустин на заседании Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.Он напомнил, что на развитие мощностей предприятий оборонно-технического комплекса России были выделены беспрецедентные по объему инвестиции.Набранный темп выпуска продукции для нужд спецоперации нельзя снижать, надо неукоснительно соблюдать все сроки, заявил Мишустин."Все должны понимать, что с учетом критической важности такой продукции, участникам технологических и логистических процессов нужно неукоснительно соблюдать запланированные сроки. Этот вопрос надо постоянно держать на контроле, в том числе с выездами на промышленные площадки", - сказал он.В случае возникновения непредвиденных ситуаций, как отметил Мишустин, нужно вносить коррективы без промедления."Набранный темп нельзя снижать. Необходимо продолжить и дальше прилагать все усилия для опережающего производства требуемых образцов. От этого зависит не только достижение целей специальной военной операции, но и жизни и здоровье тысяч солдат", - добавил премьер.

https://ria.ru/20230519/vooruzheniya-1872872903.html

https://ria.ru/20230519/svo-1872894944.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, михаил мишустин