Рейтинг@Mail.ru
Объемы выпуска продукции для нужд СВО существенно увеличили - РИА Новости, 19.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:39 19.05.2023 (обновлено: 13:51 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/spetsoperatsiya-1872911527.html
Объемы выпуска продукции для нужд СВО существенно увеличили
Объемы выпуска продукции для нужд СВО существенно увеличили - РИА Новости, 19.05.2023
Объемы выпуска продукции для нужд СВО существенно увеличили
Объемы выпуска продукции для нужд участников специальной военной операции России на Украине существенно увеличены практически по всем позициям и будут расти и... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T13:39
2023-05-19T13:51
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871922760_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4b99ed80ee51fae4c8307b0183bfa367.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Объемы выпуска продукции для нужд участников специальной военной операции России на Украине существенно увеличены практически по всем позициям и будут расти и дальше, пообещал премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Продолжаем материально-техническое обеспечение Вооруженных сил. В утвержденном графике производства учтена дополнительная потребности министерства обороны... Благодаря работе координационного совета объемы выпуска существенно увеличены практически по всем позициям. Они будут наращиваться и дальше", - сказал Мишустин на заседании Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.Он напомнил, что на развитие мощностей предприятий оборонно-технического комплекса России были выделены беспрецедентные по объему инвестиции.Набранный темп выпуска продукции для нужд спецоперации нельзя снижать, надо неукоснительно соблюдать все сроки, заявил Мишустин."Все должны понимать, что с учетом критической важности такой продукции, участникам технологических и логистических процессов нужно неукоснительно соблюдать запланированные сроки. Этот вопрос надо постоянно держать на контроле, в том числе с выездами на промышленные площадки", - сказал он.В случае возникновения непредвиденных ситуаций, как отметил Мишустин, нужно вносить коррективы без промедления."Набранный темп нельзя снижать. Необходимо продолжить и дальше прилагать все усилия для опережающего производства требуемых образцов. От этого зависит не только достижение целей специальной военной операции, но и жизни и здоровье тысяч солдат", - добавил премьер.
https://ria.ru/20230519/vooruzheniya-1872872903.html
https://ria.ru/20230519/svo-1872894944.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871922760_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_0931d9557d3ebaeb1371210e2f17cf7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, михаил мишустин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Михаил Мишустин
Объемы выпуска продукции для нужд СВО существенно увеличили

Мишустин: объемы выпуска продукции для нужд СВО существенно увеличили по всем позициям

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Объемы выпуска продукции для нужд участников специальной военной операции России на Украине существенно увеличены практически по всем позициям и будут расти и дальше, пообещал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Продолжаем материально-техническое обеспечение Вооруженных сил. В утвержденном графике производства учтена дополнительная потребности министерства обороны... Благодаря работе координационного совета объемы выпуска существенно увеличены практически по всем позициям. Они будут наращиваться и дальше", - сказал Мишустин на заседании Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.
Он напомнил, что на развитие мощностей предприятий оборонно-технического комплекса России были выделены беспрецедентные по объему инвестиции.
Набранный темп выпуска продукции для нужд спецоперации нельзя снижать, надо неукоснительно соблюдать все сроки, заявил Мишустин.
Президент Росси Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Россия сохраняет статус одного из лидеров рынка вооружений, заявил Путин
Вчера, 12:09
"Все должны понимать, что с учетом критической важности такой продукции, участникам технологических и логистических процессов нужно неукоснительно соблюдать запланированные сроки. Этот вопрос надо постоянно держать на контроле, в том числе с выездами на промышленные площадки", - сказал он.
В случае возникновения непредвиденных ситуаций, как отметил Мишустин, нужно вносить коррективы без промедления.
"Набранный темп нельзя снижать. Необходимо продолжить и дальше прилагать все усилия для опережающего производства требуемых образцов. От этого зависит не только достижение целей специальной военной операции, но и жизни и здоровье тысяч солдат", - добавил премьер.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
СВО поможет предотвратить распространение неонацизма, заявил Патрушев
Вчера, 13:03
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала