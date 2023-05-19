https://ria.ru/20230519/spetsoperatsiya-1872911527.html
Объемы выпуска продукции для нужд СВО существенно увеличили
Объемы выпуска продукции для нужд СВО существенно увеличили - РИА Новости, 19.05.2023
Объемы выпуска продукции для нужд СВО существенно увеличили
Объемы выпуска продукции для нужд участников специальной военной операции России на Украине существенно увеличены практически по всем позициям и будут расти и... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T13:39
2023-05-19T13:39
2023-05-19T13:51
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Объемы выпуска продукции для нужд участников специальной военной операции России на Украине существенно увеличены практически по всем позициям и будут расти и дальше, пообещал премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Продолжаем материально-техническое обеспечение Вооруженных сил. В утвержденном графике производства учтена дополнительная потребности министерства обороны... Благодаря работе координационного совета объемы выпуска существенно увеличены практически по всем позициям. Они будут наращиваться и дальше", - сказал Мишустин на заседании Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.Он напомнил, что на развитие мощностей предприятий оборонно-технического комплекса России были выделены беспрецедентные по объему инвестиции.Набранный темп выпуска продукции для нужд спецоперации нельзя снижать, надо неукоснительно соблюдать все сроки, заявил Мишустин."Все должны понимать, что с учетом критической важности такой продукции, участникам технологических и логистических процессов нужно неукоснительно соблюдать запланированные сроки. Этот вопрос надо постоянно держать на контроле, в том числе с выездами на промышленные площадки", - сказал он.В случае возникновения непредвиденных ситуаций, как отметил Мишустин, нужно вносить коррективы без промедления."Набранный темп нельзя снижать. Необходимо продолжить и дальше прилагать все усилия для опережающего производства требуемых образцов. От этого зависит не только достижение целей специальной военной операции, но и жизни и здоровье тысяч солдат", - добавил премьер.
https://ria.ru/20230519/vooruzheniya-1872872903.html
https://ria.ru/20230519/svo-1872894944.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, михаил мишустин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Михаил Мишустин
Объемы выпуска продукции для нужд СВО существенно увеличили
Мишустин: объемы выпуска продукции для нужд СВО существенно увеличили по всем позициям
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Объемы выпуска продукции для нужд участников специальной военной операции России на Украине существенно увеличены практически по всем позициям и будут расти и дальше, пообещал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Продолжаем материально-техническое обеспечение Вооруженных сил. В утвержденном графике производства учтена дополнительная потребности министерства обороны... Благодаря работе координационного совета объемы выпуска существенно увеличены практически по всем позициям. Они будут наращиваться и дальше", - сказал Мишустин
на заседании Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.
Он напомнил, что на развитие мощностей предприятий оборонно-технического комплекса России были выделены беспрецедентные по объему инвестиции.
Набранный темп выпуска продукции для нужд спецоперации нельзя снижать, надо неукоснительно соблюдать все сроки, заявил Мишустин.
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"Все должны понимать, что с учетом критической важности такой продукции, участникам технологических и логистических процессов нужно неукоснительно соблюдать запланированные сроки. Этот вопрос надо постоянно держать на контроле, в том числе с выездами на промышленные площадки", - сказал он.
В случае возникновения непредвиденных ситуаций, как отметил Мишустин, нужно вносить коррективы без промедления.
"Набранный темп нельзя снижать. Необходимо продолжить и дальше прилагать все усилия для опережающего производства требуемых образцов. От этого зависит не только достижение целей специальной военной операции, но и жизни и здоровье тысяч солдат", - добавил премьер.
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