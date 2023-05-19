https://ria.ru/20230519/spetsoperatsiya-1872830364.html

В Красноярске шьют маскировочные костюмы для участников спецоперации

В Красноярске шьют маскировочные костюмы для участников спецоперации - РИА Новости, 19.05.2023

В Красноярске шьют маскировочные костюмы для участников спецоперации

Красноярские женщины-волонтеры движения "Шьем для наших" шьют и готовят к отправке необходимое маскировочное обмундирование, сети и легкую одежду для участников РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T10:38

2023-05-19T10:38

2023-05-19T10:46

надежные люди

общество

красноярск

каменка

михаил котюков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872830758_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2e35a74f6dec26d161badd12923b2ed8.jpg

КРАСНОЯРСК, 19 мая – РИА Новости. Красноярские женщины-волонтеры движения "Шьем для наших" шьют и готовят к отправке необходимое маскировочное обмундирование, сети и легкую одежду для участников спецоперации, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона. По ее данным, во время одного из визитов врио главы региона Михаила Котюкова в центр к волонтерам на Каменку, женщины-швеи поделились с ним проблемой с нехваткой ткани для шитья новой летней одежды для бойцов. По их словам, сейчас участникам спецоперации необходимы маскировочные костюмы, лонгсливы, а также легкие шорты и футболки. Котюков пообещал помочь с решением вопроса. "Члены движения "Наши люди" подключились к решению вопроса. Они передали мастерицам несколько рулонов тканей. Эта поставка позволит сшить порядка 80 комплектов летней одежды, в которую входят футболка или майка или лонгслив, шорты или трико, балаклава или снуд. Остатки тканей не выбрасывают, а также используют для других изделий в зону проведения СВО", - рассказали в пресс-службе. Представители волонтерского движения отметили – ткани швеям продолжат поставлять, инициативных красноярок будут поддерживать.

https://ria.ru/20230518/seti-1872662115.html

https://ria.ru/20230512/chai-1871431970.html

красноярск

каменка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, красноярск, каменка, михаил котюков