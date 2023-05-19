В Красноярске шьют маскировочные костюмы для участников спецоперации
Красноярские волонтеры-мастерицы шьют маскировочные костюмы для участников спецоперации
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Красноярского краяКрасноярские волонтеры-мастерицы шьют маскировочные костюмы для участников спецоперации
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Красноярского края
КРАСНОЯРСК, 19 мая – РИА Новости. Красноярские женщины-волонтеры движения "Шьем для наших" шьют и готовят к отправке необходимое маскировочное обмундирование, сети и легкую одежду для участников спецоперации, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
По ее данным, во время одного из визитов врио главы региона Михаила Котюкова в центр к волонтерам на Каменку, женщины-швеи поделились с ним проблемой с нехваткой ткани для шитья новой летней одежды для бойцов. По их словам, сейчас участникам спецоперации необходимы маскировочные костюмы, лонгсливы, а также легкие шорты и футболки. Котюков пообещал помочь с решением вопроса.
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Красноярского краяКрасноярские волонтеры-мастерицы шьют маскировочные костюмы для участников спецоперации
Красноярские волонтеры-мастерицы шьют маскировочные костюмы для участников спецоперации
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Красноярского края
1 из 3
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Красноярского краяКрасноярские волонтеры-мастерицы шьют маскировочные костюмы для участников спецоперации
Красноярские волонтеры-мастерицы шьют маскировочные костюмы для участников спецоперации
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Красноярского края
2 из 3
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Красноярского краяКрасноярские волонтеры-мастерицы шьют маскировочные костюмы для участников спецоперации
Красноярские волонтеры-мастерицы шьют маскировочные костюмы для участников спецоперации
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Красноярского края
3 из 3
Красноярские волонтеры-мастерицы шьют маскировочные костюмы для участников спецоперации
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Красноярского края
1 из 3
Красноярские волонтеры-мастерицы шьют маскировочные костюмы для участников спецоперации
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Красноярского края
2 из 3
Красноярские волонтеры-мастерицы шьют маскировочные костюмы для участников спецоперации
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Красноярского края
3 из 3
"Члены движения "Наши люди" подключились к решению вопроса. Они передали мастерицам несколько рулонов тканей. Эта поставка позволит сшить порядка 80 комплектов летней одежды, в которую входят футболка или майка или лонгслив, шорты или трико, балаклава или снуд. Остатки тканей не выбрасывают, а также используют для других изделий в зону проведения СВО", - рассказали в пресс-службе.
Представители волонтерского движения отметили – ткани швеям продолжат поставлять, инициативных красноярок будут поддерживать.