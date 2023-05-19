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Конференция ЕР с выдвижением Собянина состоится в начале июня - РИА Новости, 19.05.2023
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11:10 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/sobyanin-1872844124.html
Конференция ЕР с выдвижением Собянина состоится в начале июня
Конференция ЕР с выдвижением Собянина состоится в начале июня - РИА Новости, 19.05.2023
Конференция ЕР с выдвижением Собянина состоится в начале июня
Партийная конференция "Единой России", на которой планируется объявить о выдвижении от ЕР действующего мэра Москвы Сергея Собянина на новые выборы, состоится в... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T11:10
2023-05-19T11:10
политика
москва
россия
сергей собянин
александр сидякин
московская городская дума
единая россия
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Партийная конференция "Единой России", на которой планируется объявить о выдвижении от ЕР действующего мэра Москвы Сергея Собянина на новые выборы, состоится в первой половине июня, заявил РИА Новости глава ЦИК партии Александр Сидякин. Ранее замруководителя исполкома московского отделения "Единой России", начальник отдела агитационно-пропагандистской работы Ирина Елиферова сообщила РИА Новости, что Собянин будет выдвигаться на предстоящие выборы от партии "Единая Россия", о выдвижении объявят на партийной конференции. "В первой половине июня", - сказал Сидякин, отвечая на вопрос, когда состоится партийная конференция, на которой будет объявлено о выдвижении Собянина от партии. Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. Ожидается, что выборы мэра Москвы Мосгордума назначит за 90-100 дней до единого дня голосования. Собянин занимает пост мэра Москвы с 2010 года, он дважды переизбирался, баллотируясь в качестве самовыдвиженца.
https://ria.ru/20230519/sobyanin-1872809997.html
https://ria.ru/20230322/putin-1859738748.html
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политика, москва, россия, сергей собянин, александр сидякин, московская городская дума, единая россия
Политика, Москва, Россия, Сергей Собянин, Александр Сидякин, Московская городская дума, Единая Россия
Конференция ЕР с выдвижением Собянина состоится в начале июня

Конференция ЕР с выдвижением Собянина на выборы в Москве состоится в начале июня

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Партийная конференция "Единой России", на которой планируется объявить о выдвижении от ЕР действующего мэра Москвы Сергея Собянина на новые выборы, состоится в первой половине июня, заявил РИА Новости глава ЦИК партии Александр Сидякин.
Ранее замруководителя исполкома московского отделения "Единой России", начальник отдела агитационно-пропагандистской работы Ирина Елиферова сообщила РИА Новости, что Собянин будет выдвигаться на предстоящие выборы от партии "Единая Россия", о выдвижении объявят на партийной конференции.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Собянин будет выдвигаться на выборы мэра Москвы от "Единой России"
Вчера, 08:44
"В первой половине июня", - сказал Сидякин, отвечая на вопрос, когда состоится партийная конференция, на которой будет объявлено о выдвижении Собянина от партии.
Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. Ожидается, что выборы мэра Москвы Мосгордума назначит за 90-100 дней до единого дня голосования. Собянин занимает пост мэра Москвы с 2010 года, он дважды переизбирался, баллотируясь в качестве самовыдвиженца.
Эмблема партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
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ПолитикаМоскваРоссияСергей СобянинАлександр СидякинМосковская городская думаЕдиная Россия
 
 
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