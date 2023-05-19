https://ria.ru/20230519/sobyanin-1872844124.html

Конференция ЕР с выдвижением Собянина состоится в начале июня

Конференция ЕР с выдвижением Собянина состоится в начале июня - РИА Новости, 19.05.2023

Конференция ЕР с выдвижением Собянина состоится в начале июня

Партийная конференция "Единой России", на которой планируется объявить о выдвижении от ЕР действующего мэра Москвы Сергея Собянина на новые выборы, состоится в... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T11:10

2023-05-19T11:10

2023-05-19T11:10

политика

москва

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сергей собянин

александр сидякин

московская городская дума

единая россия

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Партийная конференция "Единой России", на которой планируется объявить о выдвижении от ЕР действующего мэра Москвы Сергея Собянина на новые выборы, состоится в первой половине июня, заявил РИА Новости глава ЦИК партии Александр Сидякин. Ранее замруководителя исполкома московского отделения "Единой России", начальник отдела агитационно-пропагандистской работы Ирина Елиферова сообщила РИА Новости, что Собянин будет выдвигаться на предстоящие выборы от партии "Единая Россия", о выдвижении объявят на партийной конференции. "В первой половине июня", - сказал Сидякин, отвечая на вопрос, когда состоится партийная конференция, на которой будет объявлено о выдвижении Собянина от партии. Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. Ожидается, что выборы мэра Москвы Мосгордума назначит за 90-100 дней до единого дня голосования. Собянин занимает пост мэра Москвы с 2010 года, он дважды переизбирался, баллотируясь в качестве самовыдвиженца.

https://ria.ru/20230519/sobyanin-1872809997.html

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Дарья Буймова

политика, москва, россия, сергей собянин, александр сидякин, московская городская дума, единая россия