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Собянин будет выдвигаться на выборы мэра Москвы от "Единой России" - РИА Новости, 19.05.2023
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08:44 19.05.2023 (обновлено: 09:50 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/sobyanin-1872809997.html
Собянин будет выдвигаться на выборы мэра Москвы от "Единой России"
Собянин будет выдвигаться на выборы мэра Москвы от "Единой России" - РИА Новости, 19.05.2023
Собянин будет выдвигаться на выборы мэра Москвы от "Единой России"
Сергей Собянин будет выдвигаться на предстоящие выборы мэра Москвы от партии "Единая Россия", заявила РИА Новости замруководителя исполкома московского... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T08:44
2023-05-19T09:50
сергей собянин
единая россия
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Сергей Собянин будет выдвигаться на предстоящие выборы мэра Москвы от партии "Единая Россия", заявила РИА Новости замруководителя исполкома московского отделения ЕР, начальник отдела агитационно-пропагандистской работы Ирина Елиферова.В своем Telegram-канале Елиферова уточнила, что дату партконференции определят после назначения выборов.По данным СМИ, выборы мэра Москвы назначит Мосгордума за 90-100 дней до единого дня голосования, который в этом году пройдет 10 сентября.Собянин возглавляет Москву с 21 октября 2010 года, он дважды переизбирался на пост мэра, баллотируясь как самовыдвиженец. До этого работал вице-премьером, главой администрации президента и губернатором Тюменской области.
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сергей собянин, единая россия, москва
Сергей Собянин, Единая Россия, Москва
Собянин будет выдвигаться на выборы мэра Москвы от "Единой России"

"Единая Россия" подтвердила, что Собянин будет выдвигаться на выборы мэра Москвы от партии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Сергей Собянин будет выдвигаться на предстоящие выборы мэра Москвы от партии "Единая Россия", заявила РИА Новости замруководителя исполкома московского отделения ЕР, начальник отдела агитационно-пропагандистской работы Ирина Елиферова.
«
"Об этом будет объявлено на партийной конференции, которая состоится в ближайшее время", — сказала она.
В своем Telegram-канале Елиферова уточнила, что дату партконференции определят после назначения выборов.
По данным СМИ, выборы мэра Москвы назначит Мосгордума за 90-100 дней до единого дня голосования, который в этом году пройдет 10 сентября.
Собянин возглавляет Москву с 21 октября 2010 года, он дважды переизбирался на пост мэра, баллотируясь как самовыдвиженец. До этого работал вице-премьером, главой администрации президента и губернатором Тюменской области.
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