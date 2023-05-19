https://ria.ru/20230519/sobyanin-1872809997.html

Собянин будет выдвигаться на выборы мэра Москвы от "Единой России"

Собянин будет выдвигаться на выборы мэра Москвы от "Единой России" - РИА Новости, 19.05.2023

Собянин будет выдвигаться на выборы мэра Москвы от "Единой России"

Сергей Собянин будет выдвигаться на предстоящие выборы мэра Москвы от партии "Единая Россия", заявила РИА Новости замруководителя исполкома московского... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T08:44

2023-05-19T08:44

2023-05-19T09:50

сергей собянин

единая россия

москва

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Сергей Собянин будет выдвигаться на предстоящие выборы мэра Москвы от партии "Единая Россия", заявила РИА Новости замруководителя исполкома московского отделения ЕР, начальник отдела агитационно-пропагандистской работы Ирина Елиферова.В своем Telegram-канале Елиферова уточнила, что дату партконференции определят после назначения выборов.По данным СМИ, выборы мэра Москвы назначит Мосгордума за 90-100 дней до единого дня голосования, который в этом году пройдет 10 сентября.Собянин возглавляет Москву с 21 октября 2010 года, он дважды переизбирался на пост мэра, баллотируясь как самовыдвиженец. До этого работал вице-премьером, главой администрации президента и губернатором Тюменской области.

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москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей собянин, единая россия, москва