https://ria.ru/20230519/sng-1873040350.html

Санду заявила, что партнерство с СНГ невыгодно для жителей Молдавии

Санду заявила, что партнерство с СНГ невыгодно для жителей Молдавии - РИА Новости, 19.05.2023

Санду заявила, что партнерство с СНГ невыгодно для жителей Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что партнерство с СНГ невыгодно для граждан республики, интересы которых она защищает. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T20:48

2023-05-19T20:48

2023-05-19T20:48

в мире

молдавия

россия

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майя санду

снг

содружество

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КИШИНЕВ, 19 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что партнерство с СНГ невыгодно для граждан республики, интересы которых она защищает. Ранее спикер парламента, лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что Молдавия инициирует выход из состава Межпарламентской ассамблеи СНГ. Соцпартия Молдавии в ответ сообщила о намерении провести кампанию по сохранению страны в составе Содружества. "Мы анализируем, какие отношения у нас есть в рамках этих соглашений… У нас было достаточно времени проверить и собрать доказательства, что эти соглашения, это партнерство не выгодно гражданам Молдавии, а мы отталкиваемся от интересов граждан", - заявила Санду в эфире телеканала Moldova 1. Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Парламент Молдавии в четверг проголосовал в окончательном чтении за денонсацию соглашения с СНГ о беспрепятственной деятельности в республике Межгосударственной телерадиокомпании "Мир", заявил спикер парламента Игорь Гросу. Инициатором законопроекта о выходе Молдавии из соглашения является лично президент страны Майя Санду. Ранее правительство Молдавии выступило с предложением о прекращении участия в Межгосударственной телерадиокомпании "Мир", одним из 10 учредителей которой она является. В начале апреля кабмин официально принял решение о прекращении финансирования телеканала под предлогом "продвижения пропаганды", фактически же финансирование было прервано еще с апреля прошлого года. Решение о денонсации соглашения вступит в силу через 12 месяцев с момента окончательного утверждения. Молдавия с прошлого года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Отношение с Россией на сегодняшний день поддерживаются на уровне посольств.

https://ria.ru/20230505/moldaviya-1869970888.html

https://ria.ru/20230517/uzurpatsiya-1872325450.html

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в мире, молдавия, россия, игорь гросу, майя санду, снг, содружество , евразийский экономический союз