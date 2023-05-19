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Пентагон заказал 120-миллиметровые боеприпасы на полмиллиарда долларов
Пентагон заказал 120-миллиметровые боеприпасы на полмиллиарда долларов - РИА Новости, 19.05.2023
Пентагон заказал 120-миллиметровые боеприпасы на полмиллиарда долларов
Компания General Dynamics получила контракт Пентагона для производства 120 мм боеприпасов на полмиллиарда долларов, сообщает американское военное ведомство. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T01:58
2023-05-19T01:58
2023-05-19T01:58
пентагон
general dynamics
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Компания General Dynamics получила контракт Пентагона для производства 120 мм боеприпасов на полмиллиарда долларов, сообщает американское военное ведомство. "General Dynamics-OTS получила контракт на сумму 490 миллионов долларов на производство и доставку 120 мм боеприпасов", - говорится в распространенном сообщении. Датой окончания контракта указан май 2028 года. Боеприпасы будут изготовлены для нужд армии, сообщает ведомство.
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пентагон, general dynamics , в мире
Пентагон, General Dynamics , В мире
Пентагон заказал 120-миллиметровые боеприпасы на полмиллиарда долларов
Пентагон заказал на пять лет 120-миллиметровые боеприпасы на полмиллиарда долларов
ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Компания General Dynamics получила контракт Пентагона для производства 120 мм боеприпасов на полмиллиарда долларов, сообщает американское военное ведомство.
"General Dynamics-OTS получила контракт на сумму 490 миллионов долларов на производство и доставку 120 мм боеприпасов", - говорится в распространенном сообщении.
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Датой окончания контракта указан май 2028 года. Боеприпасы будут изготовлены для нужд армии, сообщает ведомство.