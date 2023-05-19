Рейтинг@Mail.ru
В Сирии пресекли теракт в районе Эт-Танф - РИА Новости, 19.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
22:12 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/siriya-1873048434.html
В Сирии пресекли теракт в районе Эт-Танф
В Сирии пресекли теракт в районе Эт-Танф - РИА Новости, 19.05.2023
В Сирии пресекли теракт в районе Эт-Танф
Очередная попытка теракта в отношении силовиков САР пресечена в сирийском районе Эт-Танф, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T22:12
2023-05-19T22:12
война в сирии
в мире
эт-танф
сирия
центр примирения враждующих сторон в сирии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155019/93/1550199389_467:0:3072:1465_1920x0_80_0_0_1cd90321917bd428b029f981dd00eb8d.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Очередная попытка теракта в отношении силовиков САР пресечена в сирийском районе Эт-Танф, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. Уточняется, что в 23:30 (мск) 18 мая военнослужащими опорного пункта 134 танковой бригады вооруженных сил САР в районе западнее горы Телль-Эт-Тувайед была обнаружена группа боевиков на трех автомобилях типа "пикап", осуществляющих попытку скрытного выхода из района Эт-Танф. После огневого воздействия со стороны правительственных войск САР группа скрылась на подконтрольной "коалиции" территории в районе долины Слуби. "Этот инцидент в очередной раз демонстрирует неспособность "коалиции" обеспечить контроль над районом Эт-Танф и выполнение своих обязательств по пресечению террористических актов со стороны сохраняющих присутствие на юге Сирии радикальных джихадистских террористических групп", - добавил Гуринов.
https://ria.ru/20230422/siriya-1867131128.html
эт-танф
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155019/93/1550199389_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_662172241a9571bc64e52dfc793d32e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эт-танф, сирия, центр примирения враждующих сторон в сирии
Война в Сирии, В мире, Эт-Танф, Сирия, Центр примирения враждующих сторон в Сирии
В Сирии пресекли теракт в районе Эт-Танф

ЦПВС: в районе Эт-Танф пресечена очередная попытка теракта в отношении сирийских силовиков

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСирийские военные
Сирийские военные - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Сирийские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Очередная попытка теракта в отношении силовиков САР пресечена в сирийском районе Эт-Танф, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.
«
"В районе Эт-Танф, находящемся под контролем так называемой "международной антитеррористической коалиции", пресечена очередная попытка совершения террористического акта в отношении правительственных войск САР", - сообщил Гуринов на брифинге.
Уточняется, что в 23:30 (мск) 18 мая военнослужащими опорного пункта 134 танковой бригады вооруженных сил САР в районе западнее горы Телль-Эт-Тувайед была обнаружена группа боевиков на трех автомобилях типа "пикап", осуществляющих попытку скрытного выхода из района Эт-Танф. После огневого воздействия со стороны правительственных войск САР группа скрылась на подконтрольной "коалиции" территории в районе долины Слуби.
"Этот инцидент в очередной раз демонстрирует неспособность "коалиции" обеспечить контроль над районом Эт-Танф и выполнение своих обязательств по пресечению террористических актов со стороны сохраняющих присутствие на юге Сирии радикальных джихадистских террористических групп", - добавил Гуринов.
Боевик - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
Террористы совершили два обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии
22 апреля, 22:27
 
Война в СирииВ миреЭт-ТанфСирияЦентр примирения враждующих сторон в Сирии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала