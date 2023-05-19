В Сирии пресекли теракт в районе Эт-Танф
ЦПВС: в районе Эт-Танф пресечена очередная попытка теракта в отношении сирийских силовиков
Сирийские военные. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Очередная попытка теракта в отношении силовиков САР пресечена в сирийском районе Эт-Танф, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.
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"В районе Эт-Танф, находящемся под контролем так называемой "международной антитеррористической коалиции", пресечена очередная попытка совершения террористического акта в отношении правительственных войск САР", - сообщил Гуринов на брифинге.
Уточняется, что в 23:30 (мск) 18 мая военнослужащими опорного пункта 134 танковой бригады вооруженных сил САР в районе западнее горы Телль-Эт-Тувайед была обнаружена группа боевиков на трех автомобилях типа "пикап", осуществляющих попытку скрытного выхода из района Эт-Танф. После огневого воздействия со стороны правительственных войск САР группа скрылась на подконтрольной "коалиции" территории в районе долины Слуби.
"Этот инцидент в очередной раз демонстрирует неспособность "коалиции" обеспечить контроль над районом Эт-Танф и выполнение своих обязательств по пресечению террористических актов со стороны сохраняющих присутствие на юге Сирии радикальных джихадистских террористических групп", - добавил Гуринов.