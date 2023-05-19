https://ria.ru/20230519/siriya-1873048434.html

В Сирии пресекли теракт в районе Эт-Танф

В Сирии пресекли теракт в районе Эт-Танф - РИА Новости, 19.05.2023

В Сирии пресекли теракт в районе Эт-Танф

Очередная попытка теракта в отношении силовиков САР пресечена в сирийском районе Эт-Танф, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T22:12

2023-05-19T22:12

2023-05-19T22:12

война в сирии

в мире

эт-танф

сирия

центр примирения враждующих сторон в сирии

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Очередная попытка теракта в отношении силовиков САР пресечена в сирийском районе Эт-Танф, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. Уточняется, что в 23:30 (мск) 18 мая военнослужащими опорного пункта 134 танковой бригады вооруженных сил САР в районе западнее горы Телль-Эт-Тувайед была обнаружена группа боевиков на трех автомобилях типа "пикап", осуществляющих попытку скрытного выхода из района Эт-Танф. После огневого воздействия со стороны правительственных войск САР группа скрылась на подконтрольной "коалиции" территории в районе долины Слуби. "Этот инцидент в очередной раз демонстрирует неспособность "коалиции" обеспечить контроль над районом Эт-Танф и выполнение своих обязательств по пресечению террористических актов со стороны сохраняющих присутствие на юге Сирии радикальных джихадистских террористических групп", - добавил Гуринов.

https://ria.ru/20230422/siriya-1867131128.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, эт-танф, сирия, центр примирения враждующих сторон в сирии