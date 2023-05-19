https://ria.ru/20230519/shtraf-1872987734.html

WhatsApp грозит штраф до четырех миллионов рублей

WhatsApp грозит штраф до четырех миллионов рублей - РИА Новости, 19.05.2023

WhatsApp грозит штраф до четырех миллионов рублей

Протокол в отношении компании WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) за отказ удалить запрещенный контент... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T17:23

2023-05-19T17:23

2023-05-19T17:56

технологии

россия

москва

whatsapp inc.

украина

facebook

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Протокол в отношении компании WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) за отказ удалить запрещенный контент зарегистрирован в мировом судебном участке Таганского района Москвы, сообщили РИА Новости в суде. По данной статье за отказ удалить запрещённую информацию компании грозит штраф до 4 миллионов руб. Дата рассмотрения протокола пока не назначена. О какой именно информации идет речь и где она была размещена, данных нет. Ранее мессенджер был оштрафован дважды на 4 и 18 миллионов рублей за отказ локализовать в РФ персональные данные российских пользователей.После начала спецоперации на Украине Meta Platforms* в свете событий временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta* экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.В итоге по иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы признал компанию Meta* экстремистской и запретил в России доступ к принадлежащим ей соцсетям Instagram* и Facebook*. Решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок. Что до WhatsApp, то хотя он принадлежит Meta*, его работа в России не запрещена.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230519/vikipediya-1872993378.html

https://ria.ru/20230511/google-1870970990.html

россия

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, москва, whatsapp inc., украина, facebook, генеральная прокуратура рф