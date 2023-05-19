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WhatsApp грозит штраф до четырех миллионов рублей - РИА Новости, 19.05.2023
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17:23 19.05.2023 (обновлено: 17:56 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/shtraf-1872987734.html
WhatsApp грозит штраф до четырех миллионов рублей
WhatsApp грозит штраф до четырех миллионов рублей - РИА Новости, 19.05.2023
WhatsApp грозит штраф до четырех миллионов рублей
Протокол в отношении компании WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) за отказ удалить запрещенный контент... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T17:23
2023-05-19T17:56
технологии
россия
москва
whatsapp inc.
украина
facebook
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Протокол в отношении компании WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) за отказ удалить запрещенный контент зарегистрирован в мировом судебном участке Таганского района Москвы, сообщили РИА Новости в суде. По данной статье за отказ удалить запрещённую информацию компании грозит штраф до 4 миллионов руб. Дата рассмотрения протокола пока не назначена. О какой именно информации идет речь и где она была размещена, данных нет. Ранее мессенджер был оштрафован дважды на 4 и 18 миллионов рублей за отказ локализовать в РФ персональные данные российских пользователей.После начала спецоперации на Украине Meta Platforms* в свете событий временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta* экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.В итоге по иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы признал компанию Meta* экстремистской и запретил в России доступ к принадлежащим ей соцсетям Instagram* и Facebook*. Решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок. Что до WhatsApp, то хотя он принадлежит Meta*, его работа в России не запрещена.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230519/vikipediya-1872993378.html
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технологии, россия, москва, whatsapp inc., украина, facebook, генеральная прокуратура рф
Технологии, Россия, Москва, WhatsApp Inc., Украина, Facebook, Генеральная прокуратура РФ
WhatsApp грозит штраф до четырех миллионов рублей

WhatsApp грозит до четырех миллионов рублей штрафа за отказ удалить запрещенный контент

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Протокол в отношении компании WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) за отказ удалить запрещенный контент зарегистрирован в мировом судебном участке Таганского района Москвы, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Зарегистрирован протокол в отношении компании WhatsApp LLC, составленный по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ", - сказала собеседница агентства.
По данной статье за отказ удалить запрещённую информацию компании грозит штраф до 4 миллионов руб. Дата рассмотрения протокола пока не назначена.
О какой именно информации идет речь и где она была размещена, данных нет. Ранее мессенджер был оштрафован дважды на 4 и 18 миллионов рублей за отказ локализовать в РФ персональные данные российских пользователей.
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После начала спецоперации на Украине Meta Platforms* в свете событий временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta* экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.
В итоге по иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы признал компанию Meta* экстремистской и запретил в России доступ к принадлежащим ей соцсетям Instagram* и Facebook*. Решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок. Что до WhatsApp, то хотя он принадлежит Meta*, его работа в России не запрещена.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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ТехнологииРоссияМоскваWhatsApp Inc.УкраинаFacebookГенеральная прокуратура РФ
 
 
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