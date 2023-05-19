https://ria.ru/20230519/shkaf-1873027753.html

На Кубани задержали мужчину, пытавшегося поджечь релейный шкаф

На Кубани задержали мужчину, пытавшегося поджечь релейный шкаф - РИА Новости, 19.05.2023

На Кубани задержали мужчину, пытавшегося поджечь релейный шкаф

Полицейские задержали жителя Краснодара, совершившего попытку поджога релейного шкафа на железнодорожных путях Кубани, заведено уголовное дело, сообщили в... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T19:54

2023-05-19T19:54

2023-05-19T20:53

россия

краснодар

краснодарский край

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

железная дорога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1873039999_0:24:1519:878_1920x0_80_0_0_06cc239a03a072f4df5f7949eb06a5c3.jpg

КРАСНОДАР, 19 мая - РИА Новости. Полицейские задержали жителя Краснодара, совершившего попытку поджога релейного шкафа на железнодорожных путях Кубани, заведено уголовное дело, сообщили в пресс-служба УТ МВД России по ЮФО. По данным ведомства, попытка поджога релейного шкафа произошла на перегоне "Агроном-Динская" в Краснодарском крае. Следственно-оперативная группа обнаружила на месте спички, фрагменты бумаги со следами горения, следы жидкости. Находящееся внутри оборудование не повреждено, на движение составов происшествие не повлияло. Подозреваемым в поджоге оказался житель Краснодара 2004 года рождения. "Сотрудниками отдела уголовного розыска УТ МВД России по ЮФО совместно с коллегами из УФСБ России по Краснодарскому краю задержан житель Краснодара, причастный к попытке поджога релейного шкафа на железной дороге", - говорится в сообщении. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Однако в краевом УФСБ России рассмотрят вопрос о переквалификации по статье 281 УК РФ "Диверсия", которая предусматривает наказание сроком до двадцати лет лишения свободы, добавляют в пресс-службе. Подозреваемый заключен под стражу.

https://ria.ru/20230518/shkaf-1872589706.html

https://ria.ru/20230517/podzhog-1872327367.html

россия

краснодар

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, краснодар, краснодарский край, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), железная дорога