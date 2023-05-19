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На Кубани задержали мужчину, пытавшегося поджечь релейный шкаф - РИА Новости, 19.05.2023
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19:54 19.05.2023 (обновлено: 20:53 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/shkaf-1873027753.html
На Кубани задержали мужчину, пытавшегося поджечь релейный шкаф
На Кубани задержали мужчину, пытавшегося поджечь релейный шкаф - РИА Новости, 19.05.2023
На Кубани задержали мужчину, пытавшегося поджечь релейный шкаф
Полицейские задержали жителя Краснодара, совершившего попытку поджога релейного шкафа на железнодорожных путях Кубани, заведено уголовное дело, сообщили в... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T19:54
2023-05-19T20:53
россия
краснодар
краснодарский край
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
железная дорога
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КРАСНОДАР, 19 мая - РИА Новости. Полицейские задержали жителя Краснодара, совершившего попытку поджога релейного шкафа на железнодорожных путях Кубани, заведено уголовное дело, сообщили в пресс-служба УТ МВД России по ЮФО. По данным ведомства, попытка поджога релейного шкафа произошла на перегоне "Агроном-Динская" в Краснодарском крае. Следственно-оперативная группа обнаружила на месте спички, фрагменты бумаги со следами горения, следы жидкости. Находящееся внутри оборудование не повреждено, на движение составов происшествие не повлияло. Подозреваемым в поджоге оказался житель Краснодара 2004 года рождения. "Сотрудниками отдела уголовного розыска УТ МВД России по ЮФО совместно с коллегами из УФСБ России по Краснодарскому краю задержан житель Краснодара, причастный к попытке поджога релейного шкафа на железной дороге", - говорится в сообщении. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Однако в краевом УФСБ России рассмотрят вопрос о переквалификации по статье 281 УК РФ "Диверсия", которая предусматривает наказание сроком до двадцати лет лишения свободы, добавляют в пресс-службе. Подозреваемый заключен под стражу.
https://ria.ru/20230518/shkaf-1872589706.html
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россия, краснодар, краснодарский край, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), железная дорога
Россия, Краснодар, Краснодарский край, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Железная дорога
На Кубани задержали мужчину, пытавшегося поджечь релейный шкаф

На Кубани полиция задержала жителя Краснодара, пытавшегося поджечь релейный шкаф

© Пресс-служба УТ МВД России по ЮФОЗадержание местного жителя, который пытался поджечь релейный шкаф на ж/д путях в Краснодаре. Кадр видео
Задержание местного жителя, который пытался поджечь релейный шкаф на ж/д путях в Краснодаре. Кадр видео
© Пресс-служба УТ МВД России по ЮФО
Задержание местного жителя, который пытался поджечь релейный шкаф на ж/д путях в Краснодаре. Кадр видео
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 19 мая - РИА Новости. Полицейские задержали жителя Краснодара, совершившего попытку поджога релейного шкафа на железнодорожных путях Кубани, заведено уголовное дело, сообщили в пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.
По данным ведомства, попытка поджога релейного шкафа произошла на перегоне "Агроном-Динская" в Краснодарском крае. Следственно-оперативная группа обнаружила на месте спички, фрагменты бумаги со следами горения, следы жидкости. Находящееся внутри оборудование не повреждено, на движение составов происшествие не повлияло. Подозреваемым в поджоге оказался житель Краснодара 2004 года рождения.
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Под Казанью ночью подожгли релейные шкафы
18 мая, 12:06
"Сотрудниками отдела уголовного розыска УТ МВД России по ЮФО совместно с коллегами из УФСБ России по Краснодарскому краю задержан житель Краснодара, причастный к попытке поджога релейного шкафа на железной дороге", - говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Однако в краевом УФСБ России рассмотрят вопрос о переквалификации по статье 281 УК РФ "Диверсия", которая предусматривает наказание сроком до двадцати лет лишения свободы, добавляют в пресс-службе.
Подозреваемый заключен под стражу.
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17 мая, 11:02
 
РоссияКраснодарКраснодарский крайПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Железная дорога
 
 
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