На Кубани задержали мужчину, пытавшегося поджечь релейный шкаф
На Кубани полиция задержала жителя Краснодара, пытавшегося поджечь релейный шкаф
© Пресс-служба УТ МВД России по ЮФОЗадержание местного жителя, который пытался поджечь релейный шкаф на ж/д путях в Краснодаре. Кадр видео
Задержание местного жителя, который пытался поджечь релейный шкаф на ж/д путях в Краснодаре. Кадр видео
КРАСНОДАР, 19 мая - РИА Новости. Полицейские задержали жителя Краснодара, совершившего попытку поджога релейного шкафа на железнодорожных путях Кубани, заведено уголовное дело, сообщили в пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.
По данным ведомства, попытка поджога релейного шкафа произошла на перегоне "Агроном-Динская" в Краснодарском крае. Следственно-оперативная группа обнаружила на месте спички, фрагменты бумаги со следами горения, следы жидкости. Находящееся внутри оборудование не повреждено, на движение составов происшествие не повлияло. Подозреваемым в поджоге оказался житель Краснодара 2004 года рождения.
"Сотрудниками отдела уголовного розыска УТ МВД России по ЮФО совместно с коллегами из УФСБ России по Краснодарскому краю задержан житель Краснодара, причастный к попытке поджога релейного шкафа на железной дороге", - говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Однако в краевом УФСБ России рассмотрят вопрос о переквалификации по статье 281 УК РФ "Диверсия", которая предусматривает наказание сроком до двадцати лет лишения свободы, добавляют в пресс-службе.
Подозреваемый заключен под стражу.