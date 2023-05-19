https://ria.ru/20230519/sezd-1872881871.html

Путин поприветствовал участников XII Съезда онкологов

Путин поприветствовал участников XII Съезда онкологов - РИА Новости, 19.05.2023

Путин поприветствовал участников XII Съезда онкологов

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам XII Съезда онкологов отметил, что форум позволяет предложить новые подходы к вопросам профилактики и... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T12:31

2023-05-19T12:31

2023-05-19T12:31

россия

владимир путин

здоровье - общество

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам XII Съезда онкологов отметил, что форум позволяет предложить новые подходы к вопросам профилактики и лечения опасных недугов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Ваши традиционные форумы – всегда большое, значимое событие в жизни медицинского сообщества страны. Они позволяют на высоком экспертном уровне обсудить актуальные профессиональные проблемы, обменяться накопленным опытом и лучшими практиками, предложить новые подходы к вопросам профилактики, диагностики и лечения опасных недугов. И конечно, эти встречи предоставляют хорошую возможность подвести предварительные итоги реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", - говорится в телеграмме. Путин отметил важность того, что программа нынешнего Съезда насыщенна и разнообразна. Он отметил, что помимо открытых дискуссий и круглых столов с известными учёными и организаторами здравоохранения, специальных мероприятий для среднего медицинского персонала и пациентов будет вестись прямая трансляция уникальных мастер-классов ведущих хирургов России. Российский лидер выразил уверенность, что Съезд пройдёт в конструктивном, творческом ключе, а его решения и рекомендации будут способствовать повышению эффективности борьбы с онкологическими заболеваниями. Он пожелал участникам плодотворной работы и всего самого доброго.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, владимир путин, здоровье - общество