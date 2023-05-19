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Путин поприветствовал участников XII Съезда онкологов - РИА Новости, 19.05.2023
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12:31 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/sezd-1872881871.html
Путин поприветствовал участников XII Съезда онкологов
Путин поприветствовал участников XII Съезда онкологов - РИА Новости, 19.05.2023
Путин поприветствовал участников XII Съезда онкологов
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам XII Съезда онкологов отметил, что форум позволяет предложить новые подходы к вопросам профилактики и... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T12:31
2023-05-19T12:31
россия
владимир путин
здоровье - общество
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам XII Съезда онкологов отметил, что форум позволяет предложить новые подходы к вопросам профилактики и лечения опасных недугов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Ваши традиционные форумы – всегда большое, значимое событие в жизни медицинского сообщества страны. Они позволяют на высоком экспертном уровне обсудить актуальные профессиональные проблемы, обменяться накопленным опытом и лучшими практиками, предложить новые подходы к вопросам профилактики, диагностики и лечения опасных недугов. И конечно, эти встречи предоставляют хорошую возможность подвести предварительные итоги реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", - говорится в телеграмме. Путин отметил важность того, что программа нынешнего Съезда насыщенна и разнообразна. Он отметил, что помимо открытых дискуссий и круглых столов с известными учёными и организаторами здравоохранения, специальных мероприятий для среднего медицинского персонала и пациентов будет вестись прямая трансляция уникальных мастер-классов ведущих хирургов России. Российский лидер выразил уверенность, что Съезд пройдёт в конструктивном, творческом ключе, а его решения и рекомендации будут способствовать повышению эффективности борьбы с онкологическими заболеваниями. Он пожелал участникам плодотворной работы и всего самого доброго.
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россия, владимир путин, здоровье - общество
Россия, Владимир Путин, Здоровье - Общество
Путин поприветствовал участников XII Съезда онкологов

Путин: Съезд онкологов позволяет предложить новые подходы лечения опасных недугов

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам XII Съезда онкологов отметил, что форум позволяет предложить новые подходы к вопросам профилактики и лечения опасных недугов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Ваши традиционные форумы – всегда большое, значимое событие в жизни медицинского сообщества страны. Они позволяют на высоком экспертном уровне обсудить актуальные профессиональные проблемы, обменяться накопленным опытом и лучшими практиками, предложить новые подходы к вопросам профилактики, диагностики и лечения опасных недугов. И конечно, эти встречи предоставляют хорошую возможность подвести предварительные итоги реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", - говорится в телеграмме.
Путин отметил важность того, что программа нынешнего Съезда насыщенна и разнообразна. Он отметил, что помимо открытых дискуссий и круглых столов с известными учёными и организаторами здравоохранения, специальных мероприятий для среднего медицинского персонала и пациентов будет вестись прямая трансляция уникальных мастер-классов ведущих хирургов России.
Российский лидер выразил уверенность, что Съезд пройдёт в конструктивном, творческом ключе, а его решения и рекомендации будут способствовать повышению эффективности борьбы с онкологическими заболеваниями. Он пожелал участникам плодотворной работы и всего самого доброго.
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