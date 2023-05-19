https://ria.ru/20230519/severstal-1872818827.html
В "Северстали" прокомментировали санкции, введенные против нее Лондоном
В "Северстали" прокомментировали санкции, введенные против нее Лондоном - РИА Новости, 19.05.2023
В "Северстали" прокомментировали санкции, введенные против нее Лондоном
Введённые Великобританией санкции против "Северстали" не повлияют на её работу, ограничения действовали и ранее, заявила компания. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T09:46
2023-05-19T09:46
2023-05-19T09:47
экономика
лондон
великобритания
санкции в отношении россии
афк "система"
магнитогорский металлургический комбинат
тмк (тихоокеанская мостостроительная компания)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости/Прайм. Введённые Великобританией санкции против "Северстали" не повлияют на её работу, ограничения действовали и ранее, заявила компания.Великобритания произвела масштабное обновление российского санкционного списка: его пополнили несколько публичных компаний, группа банков, а также члены советов директоров нескольких госкомпаний. Согласно сообщению Казначейства Великобритании, с 18 мая санкции распространяются на АФК "Система", "Полюс", "Северсталь", Магнитогорский металлургический комбинат, ТМК, ОМК, РМК, группу Fesco, Челябинский металлургический комбинат (группа "Мечел")."Ограничения в отношении компании со стороны Великобритании действовали и ранее, так, в санкционный список страны раннее был включён контролирующий акционер "Северстали". Поэтому дополнительно введённые санкции на деятельность компании не повлияют", - заявляют в "Северстали".
https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872814431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, лондон, великобритания, санкции в отношении россии, афк "система", магнитогорский металлургический комбинат, тмк (тихоокеанская мостостроительная компания)
Экономика, Лондон, Великобритания, Санкции в отношении России, АФК "Система", Магнитогорский металлургический комбинат, ТМК (Тихоокеанская мостостроительная компания)
В "Северстали" прокомментировали санкции, введенные против нее Лондоном
"Северсталь": введенные Лондоном санкции против компании не повлияют на ее работу