https://ria.ru/20230519/severstal-1872818827.html

В "Северстали" прокомментировали санкции, введенные против нее Лондоном

В "Северстали" прокомментировали санкции, введенные против нее Лондоном - РИА Новости, 19.05.2023

В "Северстали" прокомментировали санкции, введенные против нее Лондоном

Введённые Великобританией санкции против "Северстали" не повлияют на её работу, ограничения действовали и ранее, заявила компания. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T09:46

2023-05-19T09:46

2023-05-19T09:47

экономика

лондон

великобритания

санкции в отношении россии

афк "система"

магнитогорский металлургический комбинат

тмк (тихоокеанская мостостроительная компания)

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости/Прайм. Введённые Великобританией санкции против "Северстали" не повлияют на её работу, ограничения действовали и ранее, заявила компания.Великобритания произвела масштабное обновление российского санкционного списка: его пополнили несколько публичных компаний, группа банков, а также члены советов директоров нескольких госкомпаний. Согласно сообщению Казначейства Великобритании, с 18 мая санкции распространяются на АФК "Система", "Полюс", "Северсталь", Магнитогорский металлургический комбинат, ТМК, ОМК, РМК, группу Fesco, Челябинский металлургический комбинат (группа "Мечел")."Ограничения в отношении компании со стороны Великобритании действовали и ранее, так, в санкционный список страны раннее был включён контролирующий акционер "Северстали". Поэтому дополнительно введённые санкции на деятельность компании не повлияют", - заявляют в "Северстали".

https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872814431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, лондон, великобритания, санкции в отношении россии, афк "система", магнитогорский металлургический комбинат, тмк (тихоокеанская мостостроительная компания)