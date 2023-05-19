Лидеры стран G7 приветствовали продление зерновой сделки
Лидеры стран G7 в итоговом заявлении приветствовали продление и расширение зерновой сделки
© AP Photo / Stefan RousseauЛидеры G7 во время совместного фотографирования в храме Ицукусима, Хиросима
© AP Photo / Stefan Rousseau
Лидеры G7 во время совместного фотографирования в храме Ицукусима, Хиросима
ХИРОСИМА (Япония), 19 мая – РИА Новости. Лидеры стран G7 в заявлении по итогам рабочей сессии по Украине в рамках саммита "большой семерки" приветствовали продление и расширение "зерновой сделки", но призвали РФ обеспечить ее максимальное выполнение.
"Мы продолжим предоставлять стремительное содействие, чтобы помощь затронутым странам и народам, в том числе через Всемирный альянс по продовольственной безопасности. Мы продолжим поддерживать экспорт украинской сельскохозяйственной продукции. В этом контексте мы поддерживаем продление и расширение "черноморской зерновой инициативы" и призываем Россию прекратить угрожать мировыми поставками продовольствия и позволить реализовывать инициативу на максимум ее возможностей", - отмечается в документе.
В четверг в МИД России заявили, что зерновая сделка продлена до 17 июля включительно, без каких-либо изменений, если за два месяца не будут решены все проблемные вопросы по зерновой сделке, договоренность будет прекращена после 17 июля.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.