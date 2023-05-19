https://ria.ru/20230519/sdelka-1872889489.html

Лидеры стран G7 приветствовали продление зерновой сделки

Лидеры стран G7 приветствовали продление зерновой сделки - РИА Новости, 19.05.2023

Лидеры стран G7 приветствовали продление зерновой сделки

Лидеры стран G7 в заявлении по итогам рабочей сессии по Украине в рамках саммита "большой семерки" приветствовали продление и расширение "зерновой сделки", но... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T12:49

2023-05-19T12:49

2023-05-19T14:00

зерновая сделка

экономика

россия

украина

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ХИРОСИМА (Япония), 19 мая – РИА Новости. Лидеры стран G7 в заявлении по итогам рабочей сессии по Украине в рамках саммита "большой семерки" приветствовали продление и расширение "зерновой сделки", но призвали РФ обеспечить ее максимальное выполнение. "Мы продолжим предоставлять стремительное содействие, чтобы помощь затронутым странам и народам, в том числе через Всемирный альянс по продовольственной безопасности. Мы продолжим поддерживать экспорт украинской сельскохозяйственной продукции. В этом контексте мы поддерживаем продление и расширение "черноморской зерновой инициативы" и призываем Россию прекратить угрожать мировыми поставками продовольствия и позволить реализовывать инициативу на максимум ее возможностей", - отмечается в документе. В четверг в МИД России заявили, что зерновая сделка продлена до 17 июля включительно, без каких-либо изменений, если за два месяца не будут решены все проблемные вопросы по зерновой сделке, договоренность будет прекращена после 17 июля. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230518/sdelka-1872760974.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

зерновая сделка, экономика, россия, украина, турция, оон, g7, в мире