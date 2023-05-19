https://ria.ru/20230519/sanktsii-1873038733.html

США расширили список подсанкционных отраслей российской экономики

США расширили список подсанкционных отраслей российской экономики - РИА Новости, 19.05.2023

США расширили список подсанкционных отраслей российской экономики

США расширили список отраслей российской экономики, в отношении которых можно вводить санкции, сообщило американское министерство финансов. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T20:39

2023-05-19T20:39

2023-05-19T20:39

экономика

сша

санкции в отношении россии

в мире

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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. США расширили список отраслей российской экономики, в отношении которых можно вводить санкции, сообщило американское министерство финансов. Подсанкционными теперь стали "архитектура, проектирование, промышленное производство, строительство и транспорт". США ранее внесли в санкционный список более десятка секторов российской экономики – от ВПК до банков и горнодобычи.

https://ria.ru/20230512/rosatom-1871175009.html

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2023

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экономика, сша, санкции в отношении россии, в мире