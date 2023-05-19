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США расширили список подсанкционных отраслей российской экономики - РИА Новости, 19.05.2023
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20:39 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/sanktsii-1873038733.html
США расширили список подсанкционных отраслей российской экономики
США расширили список подсанкционных отраслей российской экономики - РИА Новости, 19.05.2023
США расширили список подсанкционных отраслей российской экономики
США расширили список отраслей российской экономики, в отношении которых можно вводить санкции, сообщило американское министерство финансов. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T20:39
2023-05-19T20:39
экономика
сша
санкции в отношении россии
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. США расширили список отраслей российской экономики, в отношении которых можно вводить санкции, сообщило американское министерство финансов. Подсанкционными теперь стали "архитектура, проектирование, промышленное производство, строительство и транспорт". США ранее внесли в санкционный список более десятка секторов российской экономики – от ВПК до банков и горнодобычи.
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экономика, сша, санкции в отношении россии, в мире
Экономика, США, Санкции в отношении России, В мире
США расширили список подсанкционных отраслей российской экономики

Минфин США расширил список подсанкционных отраслей российской экономики

CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. США расширили список отраслей российской экономики, в отношении которых можно вводить санкции, сообщило американское министерство финансов.
Подсанкционными теперь стали "архитектура, проектирование, промышленное производство, строительство и транспорт".
«
"Любое лицо, в отношении которого... вынесено определение о работе в этих секторах в настоящее время или в прошлом, подпадает под санкции", - говорится в постановлении, которое подписала главы министерского управления контроля за иностранными активами Андреа Гаки.
США ранее внесли в санкционный список более десятка секторов российской экономики – от ВПК до банков и горнодобычи.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
В конгрессе США предложили ввести санкции против "Росатома"
12 мая, 01:05
 
ЭкономикаСШАСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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