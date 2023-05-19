Рейтинг@Mail.ru
В Госдепе назвали причину введения санкций против российских предприятий - РИА Новости, 19.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:17 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/sanktsii-1873033247.html
В Госдепе назвали причину введения санкций против российских предприятий
В Госдепе назвали причину введения санкций против российских предприятий - РИА Новости, 19.05.2023
В Госдепе назвали причину введения санкций против российских предприятий
США вводят санкции против предприятий РФ, которые, по утверждению Вашингтона, якобы занимаются хищением украинского зерна, следует из распространенного в... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T20:17
2023-05-19T20:17
россия
сша
государственный департамент сша
зерновая сделка
санкции в отношении россии
экономика
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1920x0_80_0_0_a7cc33d2b8ce95bf4e70c819587028a1.jpg
ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. США вводят санкции против предприятий РФ, которые, по утверждению Вашингтона, якобы занимаются хищением украинского зерна, следует из распространенного в пятницу документа госдепа. Российские организации обвиняются, в том числе в якобы использовании подставных компаний, фальсификации документов. Доказательств таких обвинений в документе не приводится. Согласно решению, США вводят санкции также против зарегистрированного владельца и управляющего судна PAWELL. Как отмечается, этот грузовой корабль под сирийским флагом якобы использовался для перевозки украинского зерна. Коме того санкции вводятся против ООО "Ростшипсервис" – российской судоходной компании, выполняющей функции управляющего судном PAWELL, сказано в документе. Также введены санкции против российской судоходной компании "Pawell Shipping Co", являющейся зарегистрированным владельцем судна PAWELL. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230518/sdelka-1872760974.html
https://ria.ru/20230517/sdelka-1872467339.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2134:1600_1920x0_80_0_0_434213d728e83247084e0ba31c8326b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, государственный департамент сша, зерновая сделка, санкции в отношении россии, экономика, в мире, украина
Россия, США, Государственный департамент США, Зерновая сделка, Санкции в отношении России, Экономика, В мире, Украина
В Госдепе назвали причину введения санкций против российских предприятий

Госдеп: США ввели санкции против российских предприятий за якобы хищение украинского зерна

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. США вводят санкции против предприятий РФ, которые, по утверждению Вашингтона, якобы занимаются хищением украинского зерна, следует из распространенного в пятницу документа госдепа.
Российские организации обвиняются, в том числе в якобы использовании подставных компаний, фальсификации документов.
Посол Украины в Турции Василий Боднар - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Посол Украины: зерновая сделка не включает выполнение требований России
18 мая, 20:33
Доказательств таких обвинений в документе не приводится.
«
"Департамент вносит (в санкционные списки-ред.) Общество с ограниченной ответственностью "Геос", которой… руководит Игорь Владимирович Пожидаев", - сказано в документе. Он также внесен в санкционный список. При этом под санкции попала также возглавляемая им компания "ССК-ПОРТ".
Согласно решению, США вводят санкции также против зарегистрированного владельца и управляющего судна PAWELL. Как отмечается, этот грузовой корабль под сирийским флагом якобы использовался для перевозки украинского зерна.
Коме того санкции вводятся против ООО "Ростшипсервис" – российской судоходной компании, выполняющей функции управляющего судном PAWELL, сказано в документе.
Также введены санкции против российской судоходной компании "Pawell Shipping Co", являющейся зарегистрированным владельцем судна PAWELL.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Небензя объяснил, почему Россия согласилась на продление зерновой сделки
17 мая, 18:08
 
РоссияСШАГосударственный департамент СШАЗерновая сделкаСанкции в отношении РоссииЭкономикаВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала