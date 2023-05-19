https://ria.ru/20230519/sanktsii-1873033247.html

В Госдепе назвали причину введения санкций против российских предприятий

В Госдепе назвали причину введения санкций против российских предприятий - РИА Новости, 19.05.2023

В Госдепе назвали причину введения санкций против российских предприятий

США вводят санкции против предприятий РФ, которые, по утверждению Вашингтона, якобы занимаются хищением украинского зерна, следует из распространенного в... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T20:17

2023-05-19T20:17

2023-05-19T20:17

россия

сша

государственный департамент сша

зерновая сделка

санкции в отношении россии

экономика

в мире

украина

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ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. США вводят санкции против предприятий РФ, которые, по утверждению Вашингтона, якобы занимаются хищением украинского зерна, следует из распространенного в пятницу документа госдепа. Российские организации обвиняются, в том числе в якобы использовании подставных компаний, фальсификации документов. Доказательств таких обвинений в документе не приводится. Согласно решению, США вводят санкции также против зарегистрированного владельца и управляющего судна PAWELL. Как отмечается, этот грузовой корабль под сирийским флагом якобы использовался для перевозки украинского зерна. Коме того санкции вводятся против ООО "Ростшипсервис" – российской судоходной компании, выполняющей функции управляющего судном PAWELL, сказано в документе. Также введены санкции против российской судоходной компании "Pawell Shipping Co", являющейся зарегистрированным владельцем судна PAWELL. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230518/sdelka-1872760974.html

https://ria.ru/20230517/sdelka-1872467339.html

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россия, сша, государственный департамент сша, зерновая сделка, санкции в отношении россии, экономика, в мире, украина