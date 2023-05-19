https://ria.ru/20230519/sanktsii-1873022608.html

МИД закрыл въезд в Россию для 500 американцев

МИД закрыл въезд в Россию для 500 американцев - РИА Новости, 19.05.2023

МИД закрыл въезд в Россию для 500 американцев

Россия запретила въезд для 500 американцев, включая экс-президента США Барака Обаму, сообщили в Министерстве иностранных дел. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T19:28

2023-05-19T19:28

2023-05-19T20:11

россия

сша

санкции в отношении россии

санкции

в мире

барак обама

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Россия запретила въезд для 500 американцев, включая экс-президента США Барака Обаму, сообщили в Министерстве иностранных дел.В списке значатся экс-президент США Барак Обама, действующие руководители различных уровней исполнительной власти и бывшие чиновники, в частности, занимавшая должность куратора Белого дома по борьбе с "российской дезинформацией" Нина Янкович. Кроме того, в перечень попали избранные в ноябре 2022 года сенаторы и конгрессмены, эксперты и сотрудники "аналитических" центров, участвующие в распространении русофобских установок и фейков, а также главы компаний, поставляющих оружие Киеву. Помимо этого, в "список-500" внесли представителей властных и правоохранительных структур, которые причастны к преследованиям людей по делу о "штурме Капитолия".В МИД подчеркнули, что Вашингтону пора давно усвоить: ни один враждебный выпад против Москвы не останется без жесткой реакции. Принцип неотвратимости наказания будет применяться как в ответ на санкции, так и при попытках США помешать профессиональной деятельности россиян, отметили там. Исходя из этого, Москва в очередной раз отклонила запрос посольства США о консульском посещении арестованного за шпионаж репортера Эвана Гершковича. В Министерстве пояснили, что это стало ответом на невыдачу виз российским журналистам из пула главы ведомства Сергея Лаврова.После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.

https://ria.ru/20230519/sanktsii-1873001928.html

https://ria.ru/20230518/sanktsii-1872540964.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, сша, санкции в отношении россии, санкции, в мире, барак обама, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)