https://ria.ru/20230519/sanktsii-1873010344.html

Кравцов отреагировал на попадание в санкционные списки США и Канады

Кравцов отреагировал на попадание в санкционные списки США и Канады - РИА Новости, 19.05.2023

Кравцов отреагировал на попадание в санкционные списки США и Канады

Западные страны всегда поступают так, чтобы добиться своего любой ценой, а когда не получается добиться желаемого качеством, берут мнимым политическим... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T18:43

2023-05-19T18:43

2023-05-19T18:46

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сергей кравцов

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Западные страны всегда поступают так, чтобы добиться своего любой ценой, а когда не получается добиться желаемого качеством, берут мнимым политическим давлением, это полный абсурд и наглядный провал англо-саксонской образовательной системы, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.Кравцов в пятницу стал фигурантом новых санкционных списков Канады и США."Западные страны всегда поступают так, чтобы добиться своего любой ценой. Если не выходит качеством, берут мнимым политическим давлением. Полный абсурд и наглядный провал англо-саксонской образовательной системы", - сказал Кравцов журналистам, его слова приводит пресс-служба министерства.Он добавил, что Западу удалось сделать псевдообучение в украинских школах, заменив занятия на игры, но Россия от этого полностью защищена, самодостаточна и независима.Министр подчеркнул, что Россия стоит на пороге глобального лидерства в образовательной среде, стране удалось сформировать отечественную многоуровневую систему образования, которая автономна и независима от влияния навязанных западных проектов и рейтингов."Мы блокировали все влияние внутри страны различных якобы образовательных направлений работы под эгидой Сороса, создали оценку качества образования, которая показывает реальную картину и позволяет достигать прогрессивных результатов. Нам начинают мстить. Наши результаты на международных олимпиадах и соревнованиях, в международных движениях стремительно улучшались в последнее десятилетие", - отметил Кравцов.

https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872814431.html

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сша, канада, сергей кравцов, россия