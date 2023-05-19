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Кравцов отреагировал на попадание в санкционные списки США и Канады - РИА Новости, 19.05.2023
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18:43 19.05.2023 (обновлено: 18:46 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/sanktsii-1873010344.html
Кравцов отреагировал на попадание в санкционные списки США и Канады
Кравцов отреагировал на попадание в санкционные списки США и Канады - РИА Новости, 19.05.2023
Кравцов отреагировал на попадание в санкционные списки США и Канады
Западные страны всегда поступают так, чтобы добиться своего любой ценой, а когда не получается добиться желаемого качеством, берут мнимым политическим... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T18:43
2023-05-19T18:46
сша
канада
сергей кравцов
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Западные страны всегда поступают так, чтобы добиться своего любой ценой, а когда не получается добиться желаемого качеством, берут мнимым политическим давлением, это полный абсурд и наглядный провал англо-саксонской образовательной системы, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.Кравцов в пятницу стал фигурантом новых санкционных списков Канады и США."Западные страны всегда поступают так, чтобы добиться своего любой ценой. Если не выходит качеством, берут мнимым политическим давлением. Полный абсурд и наглядный провал англо-саксонской образовательной системы", - сказал Кравцов журналистам, его слова приводит пресс-служба министерства.Он добавил, что Западу удалось сделать псевдообучение в украинских школах, заменив занятия на игры, но Россия от этого полностью защищена, самодостаточна и независима.Министр подчеркнул, что Россия стоит на пороге глобального лидерства в образовательной среде, стране удалось сформировать отечественную многоуровневую систему образования, которая автономна и независима от влияния навязанных западных проектов и рейтингов."Мы блокировали все влияние внутри страны различных якобы образовательных направлений работы под эгидой Сороса, создали оценку качества образования, которая показывает реальную картину и позволяет достигать прогрессивных результатов. Нам начинают мстить. Наши результаты на международных олимпиадах и соревнованиях, в международных движениях стремительно улучшались в последнее десятилетие", - отметил Кравцов.
https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872814431.html
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сша, канада, сергей кравцов, россия
США, Канада, Сергей Кравцов, Россия
Кравцов отреагировал на попадание в санкционные списки США и Канады

Кравцов о санкциях: Запад начинает мстить, поскольку не может взять качеством

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов . Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Западные страны всегда поступают так, чтобы добиться своего любой ценой, а когда не получается добиться желаемого качеством, берут мнимым политическим давлением, это полный абсурд и наглядный провал англо-саксонской образовательной системы, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
Кравцов в пятницу стал фигурантом новых санкционных списков Канады и США.
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"Западные страны всегда поступают так, чтобы добиться своего любой ценой. Если не выходит качеством, берут мнимым политическим давлением. Полный абсурд и наглядный провал англо-саксонской образовательной системы", - сказал Кравцов журналистам, его слова приводит пресс-служба министерства.
Он добавил, что Западу удалось сделать псевдообучение в украинских школах, заменив занятия на игры, но Россия от этого полностью защищена, самодостаточна и независима.
Министр подчеркнул, что Россия стоит на пороге глобального лидерства в образовательной среде, стране удалось сформировать отечественную многоуровневую систему образования, которая автономна и независима от влияния навязанных западных проектов и рейтингов.
"Мы блокировали все влияние внутри страны различных якобы образовательных направлений работы под эгидой Сороса, создали оценку качества образования, которая показывает реальную картину и позволяет достигать прогрессивных результатов. Нам начинают мстить. Наши результаты на международных олимпиадах и соревнованиях, в международных движениях стремительно улучшались в последнее десятилетие", - отметил Кравцов.
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СШАКанадаСергей КравцовРоссия
 
 
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