https://ria.ru/20230519/sanktsii-1873010344.html
Кравцов отреагировал на попадание в санкционные списки США и Канады
Кравцов отреагировал на попадание в санкционные списки США и Канады - РИА Новости, 19.05.2023
Кравцов отреагировал на попадание в санкционные списки США и Канады
Западные страны всегда поступают так, чтобы добиться своего любой ценой, а когда не получается добиться желаемого качеством, берут мнимым политическим... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T18:43
2023-05-19T18:43
2023-05-19T18:46
сша
канада
сергей кравцов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747828077_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_86e0752a7494d1021b3cf6ed3f3fd8ea.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Западные страны всегда поступают так, чтобы добиться своего любой ценой, а когда не получается добиться желаемого качеством, берут мнимым политическим давлением, это полный абсурд и наглядный провал англо-саксонской образовательной системы, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.Кравцов в пятницу стал фигурантом новых санкционных списков Канады и США."Западные страны всегда поступают так, чтобы добиться своего любой ценой. Если не выходит качеством, берут мнимым политическим давлением. Полный абсурд и наглядный провал англо-саксонской образовательной системы", - сказал Кравцов журналистам, его слова приводит пресс-служба министерства.Он добавил, что Западу удалось сделать псевдообучение в украинских школах, заменив занятия на игры, но Россия от этого полностью защищена, самодостаточна и независима.Министр подчеркнул, что Россия стоит на пороге глобального лидерства в образовательной среде, стране удалось сформировать отечественную многоуровневую систему образования, которая автономна и независима от влияния навязанных западных проектов и рейтингов."Мы блокировали все влияние внутри страны различных якобы образовательных направлений работы под эгидой Сороса, создали оценку качества образования, которая показывает реальную картину и позволяет достигать прогрессивных результатов. Нам начинают мстить. Наши результаты на международных олимпиадах и соревнованиях, в международных движениях стремительно улучшались в последнее десятилетие", - отметил Кравцов.
https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872814431.html
https://ria.ru/20230518/sanktsii-1872634425.html
сша
канада
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747828077_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_f89e8189d60eaf7157355211eb6eff08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, канада, сергей кравцов, россия
США, Канада, Сергей Кравцов, Россия
Кравцов отреагировал на попадание в санкционные списки США и Канады
Кравцов о санкциях: Запад начинает мстить, поскольку не может взять качеством
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Западные страны всегда поступают так, чтобы добиться своего любой ценой, а когда не получается добиться желаемого качеством, берут мнимым политическим давлением, это полный абсурд и наглядный провал англо-саксонской образовательной системы, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
Кравцов в пятницу стал фигурантом новых санкционных списков Канады
и США
.
Великобритания расширила санкции против России
"Западные страны всегда поступают так, чтобы добиться своего любой ценой. Если не выходит качеством, берут мнимым политическим давлением. Полный абсурд и наглядный провал англо-саксонской образовательной системы", - сказал Кравцов журналистам, его слова приводит пресс-служба министерства.
Он добавил, что Западу удалось сделать псевдообучение в украинских школах, заменив занятия на игры, но Россия от этого полностью защищена, самодостаточна и независима.
Министр подчеркнул, что Россия стоит на пороге глобального лидерства в образовательной среде, стране удалось сформировать отечественную многоуровневую систему образования, которая автономна и независима от влияния навязанных западных проектов и рейтингов.
"Мы блокировали все влияние внутри страны различных якобы образовательных направлений работы под эгидой Сороса, создали оценку качества образования, которая показывает реальную картину и позволяет достигать прогрессивных результатов. Нам начинают мстить. Наши результаты на международных олимпиадах и соревнованиях, в международных движениях стремительно улучшались в последнее десятилетие", - отметил Кравцов.
В Грузии оценили последствия введения антироссийских санкций