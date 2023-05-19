https://ria.ru/20230519/sanktsii-1873006778.html

Вице-премьер Абрамченко прокомментировала попадание в список санкций США

Вице-премьер Абрамченко прокомментировала попадание в список санкций США - РИА Новости, 19.05.2023

Вице-премьер Абрамченко прокомментировала попадание в список санкций США

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что введенные против нее американские санкции не окажут на нее ровным счетом никакого влияния. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T18:33

2023-05-19T18:33

2023-05-19T18:33

политика

россия

сша

виктория абрамченко

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что введенные против нее американские санкции не окажут на нее ровным счетом никакого влияния. Ранее в пятницу Госдеп США сообщил, что ввел санкции против Абрамченко. Против вице-премьера уже действуют санкции ЕС, Австралии и Украины. "Санкции не окажут на меня ровным счетом никакого влияния. Поэтому передаю привет американским "коллегам" за их очередное бессмысленное упражнение. Чем бы дитя ни тешилось", - написала Абрамченко в своем Telegram-канале. "О любимом развлечении американских властей расширять свои персональные санкции думаю следующее: медленно, ожидаемо, наивно", - добавила она. Вице-премьер подчеркнула, что очень любит Россию, и для нее огромная честь работать на свою страну уже 24 года. "У меня никогда не было за рубежом недвижимости, счетов или каких-либо активов. Отдыхаю и путешествую, как и моя семья, - дома. В том числе - в любимом Крыму. И кстати, про дом. Открывайте для себя Россию. Горы Дагестана, озера Алтая, побережья Сочи и Камчатки! Это любовь", - призвала Абрамченко.

https://ria.ru/20230519/severstal-1872818827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, сша, виктория абрамченко, санкции в отношении россии