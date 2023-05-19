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Вице-премьер Абрамченко прокомментировала попадание в список санкций США - РИА Новости, 19.05.2023
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18:33 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/sanktsii-1873006778.html
Вице-премьер Абрамченко прокомментировала попадание в список санкций США
Вице-премьер Абрамченко прокомментировала попадание в список санкций США - РИА Новости, 19.05.2023
Вице-премьер Абрамченко прокомментировала попадание в список санкций США
Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что введенные против нее американские санкции не окажут на нее ровным счетом никакого влияния. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T18:33
2023-05-19T18:33
политика
россия
сша
виктория абрамченко
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что введенные против нее американские санкции не окажут на нее ровным счетом никакого влияния. Ранее в пятницу Госдеп США сообщил, что ввел санкции против Абрамченко. Против вице-премьера уже действуют санкции ЕС, Австралии и Украины. "Санкции не окажут на меня ровным счетом никакого влияния. Поэтому передаю привет американским "коллегам" за их очередное бессмысленное упражнение. Чем бы дитя ни тешилось", - написала Абрамченко в своем Telegram-канале. "О любимом развлечении американских властей расширять свои персональные санкции думаю следующее: медленно, ожидаемо, наивно", - добавила она. Вице-премьер подчеркнула, что очень любит Россию, и для нее огромная честь работать на свою страну уже 24 года. "У меня никогда не было за рубежом недвижимости, счетов или каких-либо активов. Отдыхаю и путешествую, как и моя семья, - дома. В том числе - в любимом Крыму. И кстати, про дом. Открывайте для себя Россию. Горы Дагестана, озера Алтая, побережья Сочи и Камчатки! Это любовь", - призвала Абрамченко.
https://ria.ru/20230519/severstal-1872818827.html
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политика, россия, сша, виктория абрамченко, санкции в отношении россии
Политика, Россия, США, Виктория Абрамченко, Санкции в отношении России
Вице-премьер Абрамченко прокомментировала попадание в список санкций США

Вице-премьер Абрамченко заявила, что санкции США никак на нее не повлияют

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что введенные против нее американские санкции не окажут на нее ровным счетом никакого влияния.
Ранее в пятницу Госдеп США сообщил, что ввел санкции против Абрамченко. Против вице-премьера уже действуют санкции ЕС, Австралии и Украины.
"Санкции не окажут на меня ровным счетом никакого влияния. Поэтому передаю привет американским "коллегам" за их очередное бессмысленное упражнение. Чем бы дитя ни тешилось", - написала Абрамченко в своем Telegram-канале. "О любимом развлечении американских властей расширять свои персональные санкции думаю следующее: медленно, ожидаемо, наивно", - добавила она.
Вице-премьер подчеркнула, что очень любит Россию, и для нее огромная честь работать на свою страну уже 24 года. "У меня никогда не было за рубежом недвижимости, счетов или каких-либо активов. Отдыхаю и путешествую, как и моя семья, - дома. В том числе - в любимом Крыму. И кстати, про дом. Открывайте для себя Россию. Горы Дагестана, озера Алтая, побережья Сочи и Камчатки! Это любовь", - призвала Абрамченко.
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