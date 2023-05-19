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США ввели санкции против российских вузов и НИИ - РИА Новости, 19.05.2023
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18:18 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/sanktsii-1873001928.html
США ввели санкции против российских вузов и НИИ
США ввели санкции против российских вузов и НИИ - РИА Новости, 19.05.2023
США ввели санкции против российских вузов и НИИ
США ввели санкции против российских высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов, которые специализируются на добыче природных ископаемых,... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T18:18
2023-05-19T18:18
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ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. США ввели санкции против российских высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов, которые специализируются на добыче природных ископаемых, сообщила американская администрация. Санкционный список пополнили Санкт-Петербургский горный университет вместе с его ректором Владимиром Литвиненко, Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе, Альметьевский государственный нефтяной институт, Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика Михаила Миллионщикова, Российский государственный университет нефти и газа имени Ивана Губкина. "Сегодняшние санкции нацелены на тренировочные площадки для будущих российских энергетических специалистов, российские исследовательские институты, где разрабатываются новые технологии добычи", - сказано в пресс-релизе. Санкции введены также против ряда НИИ, включая Газпром ВНИИГАЗ и НИИ полимеров имени академика Валентина Каргина, нескольких сервисных компаний и фирм, которые привлекают инвестиции в отрасль.
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сша, в мире, россия, санкции в отношении россии, санкции, вузы
США, В мире, Россия, Санкции в отношении России, Санкции, Вузы
США ввели санкции против российских вузов и НИИ

США ввели санкции против российских вузов и научно-исследовательских институтов

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. США ввели санкции против российских высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов, которые специализируются на добыче природных ископаемых, сообщила американская администрация.
Санкционный список пополнили Санкт-Петербургский горный университет вместе с его ректором Владимиром Литвиненко, Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе, Альметьевский государственный нефтяной институт, Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика Михаила Миллионщикова, Российский государственный университет нефти и газа имени Ивана Губкина.
"Сегодняшние санкции нацелены на тренировочные площадки для будущих российских энергетических специалистов, российские исследовательские институты, где разрабатываются новые технологии добычи", - сказано в пресс-релизе.
Санкции введены также против ряда НИИ, включая Газпром ВНИИГАЗ и НИИ полимеров имени академика Валентина Каргина, нескольких сервисных компаний и фирм, которые привлекают инвестиции в отрасль.
Герб Службы внешней разведки Росии - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
США ввели санкции против Службы внешней разведки России
Вчера, 17:48
 
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