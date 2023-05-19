США ввели санкции против российских вузов и НИИ
США ввели санкции против российских вузов и научно-исследовательских институтов
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. США ввели санкции против российских высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов, которые специализируются на добыче природных ископаемых, сообщила американская администрация.
Санкционный список пополнили Санкт-Петербургский горный университет вместе с его ректором Владимиром Литвиненко, Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе, Альметьевский государственный нефтяной институт, Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика Михаила Миллионщикова, Российский государственный университет нефти и газа имени Ивана Губкина.
"Сегодняшние санкции нацелены на тренировочные площадки для будущих российских энергетических специалистов, российские исследовательские институты, где разрабатываются новые технологии добычи", - сказано в пресс-релизе.
Санкции введены также против ряда НИИ, включая Газпром ВНИИГАЗ и НИИ полимеров имени академика Валентина Каргина, нескольких сервисных компаний и фирм, которые привлекают инвестиции в отрасль.