https://ria.ru/20230519/sanktsii-1873001928.html

США ввели санкции против российских вузов и НИИ

США ввели санкции против российских вузов и НИИ - РИА Новости, 19.05.2023

США ввели санкции против российских вузов и НИИ

США ввели санкции против российских высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов, которые специализируются на добыче природных ископаемых,... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T18:18

2023-05-19T18:18

2023-05-19T18:18

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ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. США ввели санкции против российских высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов, которые специализируются на добыче природных ископаемых, сообщила американская администрация. Санкционный список пополнили Санкт-Петербургский горный университет вместе с его ректором Владимиром Литвиненко, Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе, Альметьевский государственный нефтяной институт, Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика Михаила Миллионщикова, Российский государственный университет нефти и газа имени Ивана Губкина. "Сегодняшние санкции нацелены на тренировочные площадки для будущих российских энергетических специалистов, российские исследовательские институты, где разрабатываются новые технологии добычи", - сказано в пресс-релизе. Санкции введены также против ряда НИИ, включая Газпром ВНИИГАЗ и НИИ полимеров имени академика Валентина Каргина, нескольких сервисных компаний и фирм, которые привлекают инвестиции в отрасль.

https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872994183.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, в мире, россия, санкции в отношении россии, санкции, вузы