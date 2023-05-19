https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872998831.html
Под новые антироссийские санкции США попали китайские и иранские компании
Под новые антироссийские санкции США попали китайские и иранские компании - РИА Новости, 19.05.2023
Под новые антироссийские санкции США попали китайские и иранские компании
Несколько компаний из Китая и Ирана попали под новые антироссийские санкции США, сообщает американский минфин. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T18:07
2023-05-19T18:07
2023-05-19T18:21
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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Несколько компаний из Китая и Ирана попали под новые антироссийские санкции США, сообщает американский минфин.Под новые санкции попали две компании из КНР, работающие в сфере авиастроения, производитель БПЛА из Макао, поставщик микроэлектроники из Гонконга, зарегистрированные в Канаде и Гонконге организации, которые якобы помогали получать РФ технологии в обход ограничений. Санкции коснулись нескольких иранских компаний, связанных с морской логистикой, информирует американский минфин.
https://ria.ru/20230519/sanktsii-1873001928.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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США, Китай, Иран, В мире, Санкции, Санкции в отношении России, Технологии, Гонконг
Под новые антироссийские санкции США попали китайские и иранские компании
Под новые антироссийские санкции США попали несколько компаний из Китая и Ирана