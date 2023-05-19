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Под новые антироссийские санкции США попали китайские и иранские компании - РИА Новости, 19.05.2023
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18:07 19.05.2023 (обновлено: 18:21 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872998831.html
Под новые антироссийские санкции США попали китайские и иранские компании
Под новые антироссийские санкции США попали китайские и иранские компании - РИА Новости, 19.05.2023
Под новые антироссийские санкции США попали китайские и иранские компании
Несколько компаний из Китая и Ирана попали под новые антироссийские санкции США, сообщает американский минфин. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T18:07
2023-05-19T18:21
сша
китай
иран
в мире
санкции
санкции в отношении россии
технологии
гонконг
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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Несколько компаний из Китая и Ирана попали под новые антироссийские санкции США, сообщает американский минфин.Под новые санкции попали две компании из КНР, работающие в сфере авиастроения, производитель БПЛА из Макао, поставщик микроэлектроники из Гонконга, зарегистрированные в Канаде и Гонконге организации, которые якобы помогали получать РФ технологии в обход ограничений. Санкции коснулись нескольких иранских компаний, связанных с морской логистикой, информирует американский минфин.
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китай
иран
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сша, китай, иран, в мире, санкции, санкции в отношении россии, технологии, гонконг
США, Китай, Иран, В мире, Санкции, Санкции в отношении России, Технологии, Гонконг
Под новые антироссийские санкции США попали китайские и иранские компании

Под новые антироссийские санкции США попали несколько компаний из Китая и Ирана

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов США в Вашингтоне
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Здание министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Несколько компаний из Китая и Ирана попали под новые антироссийские санкции США, сообщает американский минфин.
Под новые санкции попали две компании из КНР, работающие в сфере авиастроения, производитель БПЛА из Макао, поставщик микроэлектроники из Гонконга, зарегистрированные в Канаде и Гонконге организации, которые якобы помогали получать РФ технологии в обход ограничений. Санкции коснулись нескольких иранских компаний, связанных с морской логистикой, информирует американский минфин.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
США ввели санкции против российских вузов и НИИ
Вчера, 18:18
 
СШАКитайИранВ миреСанкцииСанкции в отношении РоссииТехнологииГонконг
 
 
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