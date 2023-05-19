https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872998831.html

Под новые антироссийские санкции США попали китайские и иранские компании

Под новые антироссийские санкции США попали китайские и иранские компании - РИА Новости, 19.05.2023

Под новые антироссийские санкции США попали китайские и иранские компании

Несколько компаний из Китая и Ирана попали под новые антироссийские санкции США, сообщает американский минфин. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T18:07

2023-05-19T18:07

2023-05-19T18:21

сша

китай

иран

в мире

санкции

санкции в отношении россии

технологии

гонконг

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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Несколько компаний из Китая и Ирана попали под новые антироссийские санкции США, сообщает американский минфин.Под новые санкции попали две компании из КНР, работающие в сфере авиастроения, производитель БПЛА из Макао, поставщик микроэлектроники из Гонконга, зарегистрированные в Канаде и Гонконге организации, которые якобы помогали получать РФ технологии в обход ограничений. Санкции коснулись нескольких иранских компаний, связанных с морской логистикой, информирует американский минфин.

https://ria.ru/20230519/sanktsii-1873001928.html

сша

китай

иран

гонконг

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, китай, иран, в мире, санкции, санкции в отношении россии, технологии, гонконг