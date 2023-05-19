США ввели санкции против Службы внешней разведки России
Минфин США включил Службу внешней разведки России в новый пакет санкций
Герб Службы внешней разведки Росии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Минфин США включил Службу внешней разведки России (СВР) в новый пакет санкций, сообщило ведомство в пятницу.
СВР внесена в обновленный санкционный список в виду того, что является частью и инструментарием российского правительства, заявили в американском минфине.
В РФ не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Санкции против Службы внешней разведки РФ Вашингтон ввел несмотря на то, что директор СВР Сергей Нарышкин и глава ЦРУ Уильям Бернс установили закрытый канал взаимодействия.
Встреча Нарышкина с Бернсом, по данным СМИ, прошла 14 ноября 2022 года в Анкаре. Впоследствии глава СВР в интервью РИА Новости подтвердил, что встречался с американским коллегой для обсуждения ядерной безопасности и украинской тематики. В январе 2023 года глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что встреча состоялась по просьбе президента США Джо Байдена к президенту РФ Владимиру Путину. В диалоге Нарышкин-Бернс есть польза, о точных датах новой встречи пока неизвестно, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Но в феврале нынешнего года Бернс в интервью американскому телеканалу CBS News заявил о якобы "дерзком и высокомерном" отношении со стороны Нарышкина в ходе их встречи в ноябре 2022 года. Директор ЦРУ назвал встречу "довольно удручающей". В ответ Нарышкин опроверг эти утверждения Бернса. Директор СВР заявил, что сохраняет позитивную оценку характера и результатов той встречи, прошедшей, по его словам, в спокойной обстановке, бывшей содержательной и длившейся 2,5 часа.