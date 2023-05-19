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США ввели санкции против Службы внешней разведки России - РИА Новости, 19.05.2023
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17:48 19.05.2023 (обновлено: 18:19 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872994183.html
США ввели санкции против Службы внешней разведки России
США ввели санкции против Службы внешней разведки России - РИА Новости, 19.05.2023
США ввели санкции против Службы внешней разведки России
Минфин США включил Службу внешней разведки России (СВР) в новый пакет санкций, сообщило ведомство в пятницу. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T17:48
2023-05-19T18:19
сша
россия
санкции
санкции в отношении россии
владимир путин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
евросоюз
япония
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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Минфин США включил Службу внешней разведки России (СВР) в новый пакет санкций, сообщило ведомство в пятницу.СВР внесена в обновленный санкционный список в виду того, что является частью и инструментарием российского правительства, заявили в американском минфине.США и ЕС на фоне проходящего в Японии саммита "большой семерки" в пятницу объявили об очередном расширении антироссийских санкций. В масштабный пакет в общей сложности вошли сотни российских компаний, юридических и физических лиц.В РФ не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.Санкции против Службы внешней разведки РФ Вашингтон ввел несмотря на то, что директор СВР Сергей Нарышкин и глава ЦРУ Уильям Бернс установили закрытый канал взаимодействия.Встреча Нарышкина с Бернсом, по данным СМИ, прошла 14 ноября 2022 года в Анкаре. Впоследствии глава СВР в интервью РИА Новости подтвердил, что встречался с американским коллегой для обсуждения ядерной безопасности и украинской тематики. В январе 2023 года глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что встреча состоялась по просьбе президента США Джо Байдена к президенту РФ Владимиру Путину. В диалоге Нарышкин-Бернс есть польза, о точных датах новой встречи пока неизвестно, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Но в феврале нынешнего года Бернс в интервью американскому телеканалу CBS News заявил о якобы "дерзком и высокомерном" отношении со стороны Нарышкина в ходе их встречи в ноябре 2022 года. Директор ЦРУ назвал встречу "довольно удручающей". В ответ Нарышкин опроверг эти утверждения Бернса. Директор СВР заявил, что сохраняет позитивную оценку характера и результатов той встречи, прошедшей, по его словам, в спокойной обстановке, бывшей содержательной и длившейся 2,5 часа.
https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872990753.html
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сша, россия, санкции, санкции в отношении россии, владимир путин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евросоюз, япония, сергей нарышкин, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру)
США, Россия, Санкции, Санкции в отношении России, Владимир Путин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Евросоюз, Япония, Сергей Нарышкин, Уильям Бернс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
США ввели санкции против Службы внешней разведки России

Минфин США включил Службу внешней разведки России в новый пакет санкций

© РИА Новости / Алексей ДружининГерб Службы внешней разведки Росии
Герб Службы внешней разведки Росии - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Герб Службы внешней разведки Росии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Минфин США включил Службу внешней разведки России (СВР) в новый пакет санкций, сообщило ведомство в пятницу.
СВР внесена в обновленный санкционный список в виду того, что является частью и инструментарием российского правительства, заявили в американском минфине.
США и ЕС на фоне проходящего в Японии саммита "большой семерки" в пятницу объявили об очередном расширении антироссийских санкций. В масштабный пакет в общей сложности вошли сотни российских компаний, юридических и физических лиц.
В РФ не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
США ввели санкции против 46 физлиц, связанных с Россией
Вчера, 17:30
Санкции против Службы внешней разведки РФ Вашингтон ввел несмотря на то, что директор СВР Сергей Нарышкин и глава ЦРУ Уильям Бернс установили закрытый канал взаимодействия.
Встреча Нарышкина с Бернсом, по данным СМИ, прошла 14 ноября 2022 года в Анкаре. Впоследствии глава СВР в интервью РИА Новости подтвердил, что встречался с американским коллегой для обсуждения ядерной безопасности и украинской тематики. В январе 2023 года глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что встреча состоялась по просьбе президента США Джо Байдена к президенту РФ Владимиру Путину. В диалоге Нарышкин-Бернс есть польза, о точных датах новой встречи пока неизвестно, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Но в феврале нынешнего года Бернс в интервью американскому телеканалу CBS News заявил о якобы "дерзком и высокомерном" отношении со стороны Нарышкина в ходе их встречи в ноябре 2022 года. Директор ЦРУ назвал встречу "довольно удручающей". В ответ Нарышкин опроверг эти утверждения Бернса. Директор СВР заявил, что сохраняет позитивную оценку характера и результатов той встречи, прошедшей, по его словам, в спокойной обстановке, бывшей содержательной и длившейся 2,5 часа.
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Под новые антироссийские санкции США попали китайские и иранские компании
Вчера, 18:07
 
СШАРоссияСанкцииСанкции в отношении РоссииВладимир ПутинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ЕвросоюзЯпонияСергей НарышкинУильям БернсЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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