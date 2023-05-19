https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872963897.html

США ввели новые санкции против компаний из России, Киргизии и Армении

США ввели новые санкции против компаний из России, Киргизии и Армении - РИА Новости, 19.05.2023

США ввели новые санкции против компаний из России, Киргизии и Армении

США объявили новые санкции и экспортные ограничения в отношении 71 компании из России, Киргизии и Армении, сообщило министерство торговли в пятницу. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T15:54

2023-05-19T15:54

2023-05-19T18:05

сша

россия

киргизия

армения

в мире

информационные спутниковые системы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg

ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. США объявили новые санкции и экспортные ограничения в отношении 71 компании из России, Киргизии и Армении, сообщило министерство торговли в пятницу.Согласно документу, опубликованному в федеральном реестре, ведомство "расширило список экспортных ограничений в отношении 71 компании. Они, как определило правительство США, действуют вопреки интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов", - говорится в документе.В опубликованном списке представлены по одной компании из Армении и Кыргызстана, все остальные - российские. В числе попавших под санкции российских компаний Государственный научный центр РФ Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики, Казанский пороховой завод, Арзамасский приборостроительный завод, авиастроительные, судоремонтные и судостроительные, машиностроительные предприятия, в том числе Брянский автомобильный завод, АО "ЦНИИ "БУРЕВЕСТНИК", АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнёва", Казанский оптико-механический завод и другие.Основанием для введение ограничений в отношении этих компаний в США назвали "поддержку военно-оборонного комплекса РФ".

https://ria.ru/20230519/eksport-1872966198.html

https://ria.ru/20230516/sanktsii-1872215571.html

сша

россия

киргизия

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, киргизия, армения, в мире, информационные спутниковые системы