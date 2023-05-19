США ввели новые санкции против компаний из России, Киргизии и Армении
Минторг США ввел новые санкции против 71 компании из России, Армении и Киргизии
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. США объявили новые санкции и экспортные ограничения в отношении 71 компании из России, Киргизии и Армении, сообщило министерство торговли в пятницу.
Согласно документу, опубликованному в федеральном реестре, ведомство "расширило список экспортных ограничений в отношении 71 компании. Они, как определило правительство США, действуют вопреки интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов", - говорится в документе.
В опубликованном списке представлены по одной компании из Армении и Кыргызстана, все остальные - российские. В числе попавших под санкции российских компаний Государственный научный центр РФ Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики, Казанский пороховой завод, Арзамасский приборостроительный завод, авиастроительные, судоремонтные и судостроительные, машиностроительные предприятия, в том числе Брянский автомобильный завод, АО "ЦНИИ "БУРЕВЕСТНИК", АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнёва", Казанский оптико-механический завод и другие.
Основанием для введение ограничений в отношении этих компаний в США назвали "поддержку военно-оборонного комплекса РФ".