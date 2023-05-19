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США ввели новые санкции против компаний из России, Киргизии и Армении - РИА Новости, 19.05.2023
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15:54 19.05.2023 (обновлено: 18:05 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872963897.html
США ввели новые санкции против компаний из России, Киргизии и Армении
США ввели новые санкции против компаний из России, Киргизии и Армении - РИА Новости, 19.05.2023
США ввели новые санкции против компаний из России, Киргизии и Армении
США объявили новые санкции и экспортные ограничения в отношении 71 компании из России, Киргизии и Армении, сообщило министерство торговли в пятницу. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T15:54
2023-05-19T18:05
сша
россия
киргизия
армения
в мире
информационные спутниковые системы
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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. США объявили новые санкции и экспортные ограничения в отношении 71 компании из России, Киргизии и Армении, сообщило министерство торговли в пятницу.Согласно документу, опубликованному в федеральном реестре, ведомство "расширило список экспортных ограничений в отношении 71 компании. Они, как определило правительство США, действуют вопреки интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов", - говорится в документе.В опубликованном списке представлены по одной компании из Армении и Кыргызстана, все остальные - российские. В числе попавших под санкции российских компаний Государственный научный центр РФ Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики, Казанский пороховой завод, Арзамасский приборостроительный завод, авиастроительные, судоремонтные и судостроительные, машиностроительные предприятия, в том числе Брянский автомобильный завод, АО "ЦНИИ "БУРЕВЕСТНИК", АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнёва", Казанский оптико-механический завод и другие.Основанием для введение ограничений в отношении этих компаний в США назвали "поддержку военно-оборонного комплекса РФ".
https://ria.ru/20230519/eksport-1872966198.html
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сша, россия, киргизия, армения, в мире, информационные спутниковые системы
США, Россия, Киргизия, Армения, В мире, Информационные спутниковые системы
США ввели новые санкции против компаний из России, Киргизии и Армении

Минторг США ввел новые санкции против 71 компании из России, Армении и Киргизии

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. США объявили новые санкции и экспортные ограничения в отношении 71 компании из России, Киргизии и Армении, сообщило министерство торговли в пятницу.
Согласно документу, опубликованному в федеральном реестре, ведомство "расширило список экспортных ограничений в отношении 71 компании. Они, как определило правительство США, действуют вопреки интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов", - говорится в документе.
Государственный флаг США на здании Министерства торговли в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
США ввели новые экспортные ограничения против России
Вчера, 16:05
В опубликованном списке представлены по одной компании из Армении и Кыргызстана, все остальные - российские. В числе попавших под санкции российских компаний Государственный научный центр РФ Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики, Казанский пороховой завод, Арзамасский приборостроительный завод, авиастроительные, судоремонтные и судостроительные, машиностроительные предприятия, в том числе Брянский автомобильный завод, АО "ЦНИИ "БУРЕВЕСТНИК", АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнёва", Казанский оптико-механический завод и другие.
Основанием для введение ограничений в отношении этих компаний в США назвали "поддержку военно-оборонного комплекса РФ".
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
США ввели санкции против россиянина за киберактивность
16 мая, 17:32
 
СШАРоссияКиргизияАрменияВ миреИнформационные спутниковые системы
 
 
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