https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872888767.html
Лидеры G7 заявили, что намерены вводить новые санкции против России
Лидеры G7 заявили, что намерены вводить новые санкции против России - РИА Новости, 19.05.2023
Лидеры G7 заявили, что намерены вводить новые санкции против России
Лидеры стран G7 заявили в совместном заявлении по Украине, что они намерены и дальше вводить новые санкции против России и тех, кто ее поддерживает. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T12:47
2023-05-19T12:47
2023-05-19T12:47
владимир путин
россия
украина
хиросима (префектура)
g7
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872851521_0:58:3072:1786_1920x0_80_0_0_b019f201c6a0512fd6fc961cced9c5b5.jpg
ХИРОСИМА (Япония), 19 мая - РИА Новости. Лидеры стран G7 заявили в совместном заявлении по Украине, что они намерены и дальше вводить новые санкции против России и тех, кто ее поддерживает. "Мы вводим новые санкции и меры по увеличению издержек для России и тех, кто поддерживает ее военные усилия," - говорится в совместном заявлении. Прежде всего, страны G7 намерены еще больше ограничить доступ России к собственным экономикам. Ограничительные меры, направленные на подрыв военно-промышленного потенциала России, будут, в числе прочего, включать ограничение экспорта промышленного оборудования, инструментов и технологий, которые Россия могла бы использовать в военных целях, говорится в заявлении. "Мы будем вводить ограничения против тех, кто работает в ключевых секторах, таких как производство, строительство, транспорт и бизнес-услуги", - - заявили лидеры G7, добавив, что будут "и дальше защищать сельскохозяйственную, медицинскую и гуманитарную продукцию от наших ограничительных мер и делать все возможное, чтобы избежать возможных побочных эффектов для третьих стран". Лидеры G7 подтвердили намерение бороться с попытками обхода санкций против России, для чего ведется соответствующая работа с третьими странами. Трехдневный саммит G7 проходит в японском городе Хиросима. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872805038.html
https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872814431.html
россия
украина
хиросима (префектура)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872851521_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_8b5c64dc657e61a0685a84a6cb985ed2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, украина, хиросима (префектура), g7, санкции в отношении россии
Владимир Путин, Россия, Украина, Хиросима (префектура), G7, Санкции в отношении России
Лидеры G7 заявили, что намерены вводить новые санкции против России
Лидеры G7 заявили о планах вводить новые санкции против России и поддерживающих ее стран
ХИРОСИМА (Япония), 19 мая - РИА Новости.
Лидеры стран G7 заявили в совместном заявлении по Украине, что они намерены и дальше вводить новые санкции
против России и тех, кто ее поддерживает.
"Мы вводим новые санкции и меры по увеличению издержек для России и тех, кто поддерживает ее военные усилия," - говорится в совместном заявлении.
В Венгрии посетовали на ударившие по Европе антироссийские санкции
Прежде всего, страны G7 намерены еще больше ограничить доступ России к собственным экономикам. Ограничительные меры, направленные на подрыв военно-промышленного потенциала России, будут, в числе прочего, включать ограничение экспорта промышленного оборудования, инструментов и технологий, которые Россия могла бы использовать в военных целях, говорится в заявлении.
"Мы будем вводить ограничения против тех, кто работает в ключевых секторах, таких как производство, строительство, транспорт и бизнес-услуги", - - заявили лидеры G7, добавив, что будут "и дальше защищать сельскохозяйственную, медицинскую и гуманитарную продукцию от наших ограничительных мер и делать все возможное, чтобы избежать возможных побочных эффектов для третьих стран".
Лидеры G7 подтвердили намерение бороться с попытками обхода санкций против России, для чего ведется соответствующая работа с третьими странами.
Трехдневный саммит G7 проходит в японском городе Хиросима
.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве
отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Великобритания расширила санкции против России