https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872888767.html

Лидеры G7 заявили, что намерены вводить новые санкции против России

Лидеры G7 заявили, что намерены вводить новые санкции против России - РИА Новости, 19.05.2023

Лидеры G7 заявили, что намерены вводить новые санкции против России

Лидеры стран G7 заявили в совместном заявлении по Украине, что они намерены и дальше вводить новые санкции против России и тех, кто ее поддерживает. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T12:47

2023-05-19T12:47

2023-05-19T12:47

владимир путин

россия

украина

хиросима (префектура)

g7

санкции в отношении россии

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ХИРОСИМА (Япония), 19 мая - РИА Новости. Лидеры стран G7 заявили в совместном заявлении по Украине, что они намерены и дальше вводить новые санкции против России и тех, кто ее поддерживает. "Мы вводим новые санкции и меры по увеличению издержек для России и тех, кто поддерживает ее военные усилия," - говорится в совместном заявлении. Прежде всего, страны G7 намерены еще больше ограничить доступ России к собственным экономикам. Ограничительные меры, направленные на подрыв военно-промышленного потенциала России, будут, в числе прочего, включать ограничение экспорта промышленного оборудования, инструментов и технологий, которые Россия могла бы использовать в военных целях, говорится в заявлении. "Мы будем вводить ограничения против тех, кто работает в ключевых секторах, таких как производство, строительство, транспорт и бизнес-услуги", - - заявили лидеры G7, добавив, что будут "и дальше защищать сельскохозяйственную, медицинскую и гуманитарную продукцию от наших ограничительных мер и делать все возможное, чтобы избежать возможных побочных эффектов для третьих стран". Лидеры G7 подтвердили намерение бороться с попытками обхода санкций против России, для чего ведется соответствующая работа с третьими странами. Трехдневный саммит G7 проходит в японском городе Хиросима. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872805038.html

https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872814431.html

россия

украина

хиросима (префектура)

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владимир путин, россия, украина, хиросима (префектура), g7, санкции в отношении россии