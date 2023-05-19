https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872875833.html
МИД Китая прокомментировал санкционное давление со стороны G7 на Россию
МИД Китая прокомментировал санкционное давление со стороны G7 на Россию - РИА Новости, 19.05.2023
МИД Китая прокомментировал санкционное давление со стороны G7 на Россию
Китай всегда был против односторонних санкций, не основанных на международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН, заявил на брифинге в... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T12:17
2023-05-19T12:17
2023-05-19T12:17
в мире
китай
россия
сша
михаил мишустин
джейк салливан
оон
g7
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866663311_430:69:2887:1451_1920x0_80_0_0_ecc0ee148d5819a872d230946ed61df7.jpg
ПЕКИН, 19 мая - РИА Новости. Китай всегда был против односторонних санкций, не основанных на международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США на саммите G7 объявят новый пакет антироссийских санкций, нацеленных на выполнение ранее введенных рестрикций. "Китай всегда выступал против односторонних санкций и экстерриториальных юрисдикций, не основанных на международном праве и не санкционированных Советом Безопасности (ООН - ред.)", - сказал Ван Вэньбинь. Отвечая на вопрос о том, является ли предстоящий на следующей неделе визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Китай попыткой Пекина сбалансировать действия "семерки", наращивая бизнес-отношения с Россией, дипломат заявил, что "Китай всегда осуществлял нормальное экономическое и торговое сотрудничество со странами по всему миру, включая Россию, на основе равенства и взаимной выгоды". В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит "семерки" состоится в Хиросиме 19-21 мая. Мишустин посетит Китай 23-24 мая.
https://ria.ru/20230508/kitay-1870462579.html
https://ria.ru/20230517/lavrov-1872323483.html
китай
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866663311_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_675484a5b576104c8482a9c0ed213f13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, сша, михаил мишустин, джейк салливан, оон, g7
В мире, Китай, Россия, США, Михаил Мишустин, Джейк Салливан, ООН, G7
МИД Китая прокомментировал санкционное давление со стороны G7 на Россию
МИД КНР о G7 и России: Китай выступает против односторонних санкций, не одобренных СБ ООН