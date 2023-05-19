https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872875833.html

МИД Китая прокомментировал санкционное давление со стороны G7 на Россию

МИД Китая прокомментировал санкционное давление со стороны G7 на Россию - РИА Новости, 19.05.2023

МИД Китая прокомментировал санкционное давление со стороны G7 на Россию

Китай всегда был против односторонних санкций, не основанных на международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН, заявил на брифинге в... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T12:17

2023-05-19T12:17

2023-05-19T12:17

в мире

китай

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михаил мишустин

джейк салливан

оон

g7

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ПЕКИН, 19 мая - РИА Новости. Китай всегда был против односторонних санкций, не основанных на международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США на саммите G7 объявят новый пакет антироссийских санкций, нацеленных на выполнение ранее введенных рестрикций. "Китай всегда выступал против односторонних санкций и экстерриториальных юрисдикций, не основанных на международном праве и не санкционированных Советом Безопасности (ООН - ред.)", - сказал Ван Вэньбинь. Отвечая на вопрос о том, является ли предстоящий на следующей неделе визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Китай попыткой Пекина сбалансировать действия "семерки", наращивая бизнес-отношения с Россией, дипломат заявил, что "Китай всегда осуществлял нормальное экономическое и торговое сотрудничество со странами по всему миру, включая Россию, на основе равенства и взаимной выгоды". В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит "семерки" состоится в Хиросиме 19-21 мая. Мишустин посетит Китай 23-24 мая.

https://ria.ru/20230508/kitay-1870462579.html

https://ria.ru/20230517/lavrov-1872323483.html

китай

россия

сша

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в мире, китай, россия, сша, михаил мишустин, джейк салливан, оон, g7